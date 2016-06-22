اوباما: تا ۷ ماه دیگر باید دنبال شغل باشم!

خبرگزاری ایسنا نوشت: باراک اوباما، رئیس‌ جمهوری آمریکا در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ رسما کاخ سفید را ترک می‌کند. اوباما دوشنبه در جریان نشست «سلکت‌ یواس‌ای» که با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی در آمریکا برگزار شده بود، به شوخی گفت : تا هفت ماه دیگر من هم باید دنبال شغل بگردم. من در "لینکدین" ثبت نام می‌کنم تا ببینم چه پیش می‌آید.

لینکدین اصولاً یک شبکه اجتماعی برای افراد حرفه‌ای در همه تخصص‌های متنوع دنیاست ... یک معلم ، یک مهندس ، یک نجار ، یک برنامه نویس ، یک محقق و خلاصه هر گروه و صنف کاری می‌تواند افراد مشابه خود را در این شبکه پیدا کند ... جایی که اعضا با ارتباط به یکدیگر سعی در گسترش شبکه حرفه‌ای خود دارند و با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود این فضای حرفه ای را بسط می‌دهند. امروز داشتن یک اکانت لینکدین برای هویت کاری ضروری است ، ضمن اینکه فرد متقاضی می‌تواند دانش حرفه‌ای خود را ارتقا داده و با افراد توانا در زمینه شغلی‌اش در سراسر دنیا در ارتباط باشد.

رئیس ‌جمهوری آمریکا همچنین بازار آمریکا را "جایی فوق العاده برای تجارت" توصیف کرد.

این اولین بار نیست که رئیس‌ جمهوری آمریکا این شبکه اجتماعی برای حرفه‌ای‌ها را تحسین می‌کند؛ شبکه ای که مایکروسافت آن را به قیمت ۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است.

اوباما ماه فوریه با نوشتن متن کوتاهی در لینکدین اولین تجربه کاری خود را بستنی فروشی در فروشگاه "باسکین – رابینز" در "هونولولو" عنوان کرد. وی نوشت: اولین شغل من چندان پر زرق و برق نبود اما دو سه نکته اساسی را به من یاد داد؛ مسوولیت‌ پذیری ، سخت کوشی و تعادل برقرار کردن میان کار ، دوستان، خانواده و مدرسه.