جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد که شامگاه سه شنبه در بیمارستان قائم (عج) رشت برگزار شد، مدیر کل دادگستری گیلان همزمانی این جشن با ولادت امام حسن مجتبی(ع) را مبارک دانست و گفت: از خصوصیات بارز این امام همام دستگیری از نیازمندان و بخشش و کرم بوده است و به همین دلیل از امام حسن (ع) به عنوان کریم اهل بیت نام می برند.

احمد سیاوش پور با تاکید بر ضرورت سرلوحه قرار دادن سیره این امام در زندگی امروزی تصریح کرد: از خصوصیات مسلمانی، دستگیری از نیازمندان و کسانی است که به هر نحو دچار مشکل شده اند.

وی با بیان اینکه بخش اعظمی از پرونده های موجود در دادگستری به مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر می گردد افزود: در راستای رسالتی که بر دوش قوه قضاییه است، باید تا رسیدن به مرز عدالت اجتماعی که فاصله زیادی با آن وجود دارد، تلاش کنیم.

مدیر کل دادگستری گیلان ایجاد حق و عدالت در میان همه آحاد ملت را کار دشواری دانست و تاکید کرد: با تمام مسائلی که در این راه وجود دارد ولی، وظیفه اصلی دستگاه قضا برقراری حق و عدالت بر اساس قانون است.

سیاوش پور با اشاره به قانون مجازات در کشور تصریح کرد: مجازات های قانون جزا مسله های متفاوتی دارد و هرکدام بنابر منظوری تعیین شده اما قصد و نیت قانونگذار از اجرای آنها انتقام نبوده و به دنبال احقاق حق مظلوم است.

وی همچنین جامعه اسلامی را جامعه ای پر خیر و برکت عنوان کرد و گفت: خوشبختانه گیلان نیز استانی خیّر پرور است که کمک های این افراد می تواند از زندانیان زیادی که به دلیل جرائم غیر عمد و گاها به خاطر ۳۰۰ هزار تومان در زندان ها هستند، دستگیری کند.

در این جشن ۵۰ میلیون تومان از طرف محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و یک میلیون تومان از طرف مدیر کل دادگستری گیلان نیز برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در گیلان کمک شد.