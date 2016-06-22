فعالیت ۱۲ کانون فرهنگی تبلیغی در شهرستان سقز

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و انتظامی فرماندار ویژه سقز شامگاه سه شنبه از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت ها و اقدامات این اداره در حوزه های مختلف نیز آشنا شد.

در این برنامه که همزمان با اول تیرماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز ملی اصناف برگزار شد، کامیل کریمیان در دیدار با رییس و کارکنان تبلیغات اسلامی شهرستان سقز گفت: تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۶۰ از کارهای ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) بود.

وی با اشاره به نامگذاری یکم تیرماه به نام روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی اظهار کرد: سازمان تبلیغات در راستای معرفی اسلام ناب محمدی و اصول و ارزش های انقلاب ایران اسلامی بسیار خوب درخشیده و اقدام های ارزشمندی به ثمر رسانده است.

کریمیان عنوان کرد: کار تبلیغ و اطلاع رسانی دینی بسیار حساس و خطیر و دارای ظرافت های خاصی است که باید با دقت و هوشمندی انجام شود و به همین دلیل تبلیغات اسلامی در این حوزه رسالت سنگینی را بر روی دوش دارد.

وی خواستار استفاده از ابزراهای نوین توسط سازمان تبلیغات اسلامی برای کار اطلاع رسانی دینی شد و افزود: امروزه با توجه به گستردگی و تنوع ابزارهای ارتباطی، تبلیغ همه جانبه دین، تلاش گسترده و نگاه همه‌جانبه و بینش وسیع انسان‌های مجرب و قشر کارآزموده را می‌طلبد و باید در این راه از دانش، هنر و فن‌آوری نوین روزبهره گرفت.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز نیز در این دیدار به برنامه های این اداره در این شهرستان اشاره و اظهار کرد: هدف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، معرفی اندیشه تابناک اسلام به مردم و به ویژه جوانان است و در همین راستا از تمامی ظرفیت های در اختیار نیز بهره برداری می شود.

حجت الاسلام محمد وحیدی ادامه داد:بیش از ۱۲ کانون فرهنگی تبلیغی زیر نظر این اداره در زمینه های قرآنی و فرهنگی تاسیس شده است و چند کانون هم در دست تاسیس است و این کانون ها با حضور و مشارکت خود مردم تاسیس شده و از سوی تبلیغات اسلامی مورد حمایت قرار می گیرند.