بیشترین پرونده های خطاهای پزشکی ویژه متخصصان زنان و زایمان است

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۶۷۲ پرونده در سال گذشته به واحد کمیسیون پزشکی قانونی استان ارجاع شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است.
وی بابیان اینکه ریشه بسیاری از خطاهای پزشکی و مشکلات درمانی ما این است که پزشکان بخصوص پزشکان مطرح که مطبهای شلوغی دارند وقت کافی برای معاینه و شنیدن حرفهای بیمار قرار نمیدهند، این در حالی است که اولین راه تشخیص درست و مطمئن تنها با شرححال دقیق امکانپذیر است.
وی در ادامه با تأکید بااینکه حدود ۴۶ درصد از پروندههای مربوط به شکایات پزشکی در کمسیون پزشک قانونی منجر به نظریه محکومیت کادر پزشکی و ۵۴ درصد دیگر تبرئه میشود تصریح کرد: درواقع تعدادی از پروندهها مربوط به شکایات پزشکی در این کمسیون به دلایلی نظیر عدم اثبات از طرف شاکی، نداشتن دلیل و مدرک کافی و غیره پس از رسیدگی تبرئه میشوند اما نیمی دیگر از این پروندهها کادر پزشکی بخصوص پزشک به دلایلی ازجمله بیدقتی، عدم تجربه، تکنیک غلط، نداشتن دانش و علم کافی منجر به محکومیت آنها میشود.
عباسی، به مهمترین عوامل دخیل در بروز خطاهای پزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: در امر پزشکی مفهومی بهعنوان عوارض پزشکی نظیر حساسیت دارویی و یا عفونت بعد از عمل بیمار وجود دارد که در آن نمیشود پزشک را خطاکار تلقی کرد، که این عوارض جز ذات پزشکی است و کار پزشکان در همه جای دنیا با عوارض همراه است، بسیاری از پروندههای مربوط به شکایات پزشکی در کشور ناشی از عوارض پزشکی است، عوارضی که بروز آن ناخواسته بوده و پزشک در ایجاد آن نقشی ندارد ولذا قصوری مرتکب نشده است.
وی همچنین نحوه رفتار را مهمترین و بیشترین عامل شکایت بیماران از پزشکان و کادر درمانی دانست و اظهار کرد: متأسفانه گاهی اوقات رفتاری کادر درمانی با بیماران آنطور که باید باشد مناسب نیست، یعنی بیماران هنگام مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی نهتنها پاسخی منطقی از سوی آنها دریافت نمیکنند بلکه با آنها بدرفتاری هم صورت میگیرد و یعنی پزشکان در برخورد با برخی رفتارهای غیرمعقول بیماران رفتاری بدتر را انجام میدهند درصورتیکه اگر ارتباط صحیحی بین بیمار و پزشک صورت بگیرد حتی اگر عوارض و یا خطایی نیز روی آنها اتفاق بیفتد بیماران از شکایت صرفنظر میکنند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان، به بیشترین گروههای که از آنها در سال گذشته شکایت صورت گرفت، اشاره کرد و گفت: متخصصین زنان و زایمان، پزشکان عمومی و جراحی عمومی به ترتیب گروههایی هستند که بیشترین پروندههای ناشی از خطاهای پزشکی را در استان به خود اختصاص دادهاند.
عباسی همچنین، بابیان اینکه کار پزشکی در تمام دنیا کاری بسیار پرخطر است اظهار کرد: درواقع کادر درمانی و پزشکی، کاری پرخطر محسوب میشود نه ازاینجهت که پزشک خطاکار باشد، بنابراین مردم و بیماران باید در مراجعه به پزشک بسیار منطقی عمل کنند مردم نباید با مراجعه بیدلیل به پزشک خود را در معرض انواع فراوانی از خطرهای احتمالی قرار دهند.
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