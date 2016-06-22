درگیری دومربی محبوب و تغییرات عجیب در ورزش/ اتفاق جدید در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات مهم این هفت روز ورزش با حضور تیم ملی والیبال در لیگ جهانی ۲۰۱۶ آغاز شد و با جابه جایی های مدیریتی، قهرمانی و مدال آوری ورزشکاران در بسکتبال و کشتی، صدور دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور در رابطه با درخواست های رئیس کمیته ملی المپیک برای المپیک و از همه مهمتر لغو برنامه های تیم ملی فوتبال و از جمله سفر به ارمنستان و اتریش به دنبال بالا گرفتن اختلافات میان سرمربی تیم ملی با سرمربی پرسپولیس پیگیری شد.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش عبارت است از:

والیبال ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۶

تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه شب گذشته در دیدار افتتاحیه رقابتهای لیگ جهانی ۲۰۱۶ برابر برزیل به میدان رفت و در حالی که از شادابی لازم برخوردار نبود با ارایه یک بازی دور از انتظار ۳ بر صفر شکست خورد. دومین دیدار تیم ملی کشورمان در این رقابت ها بامداد شنبه برگزار شد که طی آن ملی پوشان ایران مقابل آمریکا تن به شکست دادند این در حالی است که آنها در ست چهارم می توانستند برنده شوند تا بازی به ست پنجم کشیده شود. تیم ملی والیبال در ادامه دیدارهای خود در لیگ جهانی و بعد از متحمل شدن این دو شکست، برابر آرژانتین به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری برسد و دو امتیاز به حساب خود واریز کند.

سرمربی جدید راه آهن معرفی شد

پس از پایان لیگ پانزدهم هیئت مدیره باشگاه راه آهن یزدان با برگزاری جلساتی تمامی گزینه های موجود را مورد بررسی قرارداد و بالاخره به این جمع بندی رسید که به جهانبخش جعفری اعتماد کند.

کیانوش رستمی مدال نقره المپیک لندن را از آن خود کرد!

فدراسیون جهانی وزنه برداری پنجشنبه فهرست ۱۰ ورزشکار دوپینگی را در المپیک لندن اعلام کرد که در بین آنها نام آپتی آیوکادوف وزنه بردار روس در دسته ۸۵ کیلوگرم دیده می‌شود. بدین ترتیب مدال نقره این ورزشکار پس گرفته خواهد شد و مدال برنز کیانوش رستمی در این دسته به مدال نقره تبدیل می شود.

تغییر مدیریت در اداره ورزش و جوانان البرز و تهران

با پیشنهاد معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و حکم وزیر ورزش، امیر عفراتی به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز منصوب شد. پیش از این رضا گل محمدی مسئولیت مدیرکلی ورزش و جوانان البرز را عهده دار بود که وی نیز با حکم محمود گودرزی به سمت مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران منصوب شد و جایگزین گرشاسبی در این اداره شد.

افشارزاده از وزارت ورزش رفت

شنبه گذشته با حکم وزیر ورزش و جوانانحمید رضا گرشاسبی به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب شد. این در حالی است که تا پیش از این بهرام افشارزاه عهده دار این مسئولیت بود. با وجود اینکه افشارزاده از وزارت ورزش رفت اما محمود گودرزی تاکید کرد که روی همچنان به عنوان سرپرست در باشگاه استقلال باقی خواهد ماند.

وزیر ورزش برکنار نشده است

طی این هفت روز ورزش خبرهایی مبنی بر تغییر مدیریت وزارت ورزش به گوش رسید و حتی گزینه هایی هم به عنوان جایگزین احتمالی محمود گودرزی مطرح شدند این در حالی است که روز دوشنبه وزارت ورزش طی بیانیه ای رسمی تاکید کرد که تمام این اخبار کذب است و وزیر ورزش برکنار نشده است.

معرفی اعضای جدید برای هیات مدیره سرخابی ها

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان عصر شنبه با صدور احکامی «حسن زمانی» را به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه استقلال و «فرشید گل‌زاده» را به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب کرد. پیش از این سیدکامل تقوی نژاد، محمدرضا حسین زاده، منصور پورحیدری، مسعود معینی و شهاب جهانیان به عنوان اعضای هیات مدیره استقلال معرفی شده بودند. همچنین جعفر اشرف کاشانی، محمد زادمهر، حمید گرشاسبی و علی اکبر طاهری به عنوان اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شده بودند.

جام قهرمانی اطلس اسپورت به بسکتبال ایران رسید

تیم ملی بسکتبال ایران یکشنبه در دیدار نهایی دومین دوره رقابت های اطلس اسپورت مقابل لیتوانی به برتری دست یافت. ملی پوشان بسکتبال ایران که در مرحله گروهی این رقابت ها نیز لیتوانی را شکست داده بودند، با کسب دومین پیروزی برابر این تیم و در میان هفت تیم شرکت کننده در این رقابت ها به عنوان قهرمانی دست یافتند. این قهرمانی در حالی برای شاگردان درک باورمن رقم خورد که آنها سال گذشته و در اولین دوره این مسابقات به عنوان نایب قهرمانی دست یافته بودند.

ایران نایب قهرمان مسابقات کشتی بین المللی رومانی شد

تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با كسب سه مدال طلا، سه نقره و سه برنز و عنوان نایب قهرمانی به کار خود در رقابتهای بین المللی رومانی پایان داد. در جریاین این مسابقات عظیم گرمسیری، یوسف قادریان و مجید علیاری در اوزان ۷۱، ۸۰ و ۹۸ كیلوگرم به مقام نخست رسیدند، بهنام مهدی زاده و مهدی فلاح در وزن های ۸۰ و ۱۳۰ كیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و شیرزاد بهشتی طلا، محمدعلی گرایی و مهدی نوری نیز در اوزان ۵۹، ۷۱ و ۱۳۰ كیلوگرم به مدال برنز رسیدند. همچنین رسول گرمسیری در روز پایانی مسابقات مدال نقره گرفت و جمال اسماعیلی هم به عنوان پنجم دست یافت.

لغو دو اردوی تیم ملی فوتبال در ارمنستان و اتریش و واگذاری بازیکنان به باشگاه ها!

تیم ملی فوتبال که برای حضور در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی آماده می شود، به فاصله چند ساعت حضور در اردوی برون مرزی که می توانست تاثیر مثبت زیادی در روند آماده سازی این تیم داشته باشد را از دست داد؛ دوشنبه فدراسیون فوتبال در بیانیه‌ای اعلام کرد به خاطر شرایط موجود و بعد از جلسه کارلوس کی‌روش با مهدی تاج و محمدرضا ساکت، برنامه اردوی تیم ملی در کشور ارمنستان لغو شد سپس به فاصله چند ساعت بعد سفر ملی پوشان به اتریش هم منتفی اعلام شد.

به دنبال لغو این دو اردوی برون مرزی، فدراسیون فوتبال طی اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که به خاطر لغو برنامه های تیم ملی، بازیکنان در اختیار باشگاه های شان قرار می گیرند.

درگیری کی روش و برانکو

سرمربی تیم ملی فوتبال و پرسپولیس به خاطر در اختیار داشتن بازیکنان ملی پوش درگیری لفظی شدیدی با یکدیگر داشتند. این دو که جزو مربیان محبوب فوتبال ایران نیز به شماره می روند مصاحبه های تندی را علیه یکدیگر انجام دادند. در نهایت باشگاه پرسپولیس با بیانیه ای سعی کرد اوضاع را آرام کند اما اختلاف این دو بیشتر از آن شده است که با بیانیه مشکل حل شود. هواداران پرسپولیس هم در تمرینات علیه کی روش شعار دادند.

ابطال انتقال امتیاز نفت به انزلی

مزایده باشگاه نفت تهران چندی پیش برگزار و امتیاز این تیم به ملوان انزلی رسیده بود با این حال حمیدرضا گرشاسبی، مشاورز وزیر وزش طی نامه ای تاکید کرد که این مزایده و جابه جایی امتیاز باطل است و باید مزایده جدیدی برگزار شود. در همین راستا دوشنبه به طور رسمی انتقال امتیاز تیم نفت به انزلی باطل اعلام شد و قرار بر این شد تا مزایده جدید گذاشته شود.

چهار مدال طلا و برنز فرنگی کاران ایران در جام پیتلاسینسکی لهستان

تیم منتخب كشتی فرنگی ایران با كسب ۳ مدال طلا و یك برنز به كار خود در تورنمنت بین المللی پیتلاسینسكی لهستان پایان داد. تیم ایران در این رقابت ها توسط مهدی زیدوند، رامین طاهری و مهدی علیاری در اوزان ۶۶، ۸۰ و ۹۸ كیلوگرم صاحب مدال طلا و بشیر باباجان زاده در وزن ۱۳۰ كیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

جا به جایی در فدراسیون وزنه برداری

علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداریسه شنبه طی حکمی حسین مقامی را از دبیری این مجموعه کنار گذاشت و محمد ذهتاب را به عنوان سرپرست موقت سمت دبیری فدراسیون منصوب کرد. محمد ذهتاب هم اکنون رییس شورای عالی فنی فدراسیون وزنه‌برداری، داور درجه یک بین المللی و همچنین یکی از مدرسان بین المللی وزنه برداری است.

دستور جهانگیری به نوبخت برای اجرا شدن خواسته های رئیس کمیته ملی المپیک

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دستورات لازم مبنی بر عملیاتی شدن ۵ درخواست رئیس کمیته ملی المپیک مبنی بر حمایت از کاروان اعزامی ایران به بازیهای المپیک ریو را صادر کرد. جهانگیری طی نامه ای به نوبخت این دستور را صادر کرد. در این نامه آمده است: جناب آقای دکتر نوبخت؛ با توجه به اهمیت بازیهای المپیک در روحیه مردم و تلاشی که مجموعه ورزشکاران در کسب سهمیه کشیده اند و وعده دستور رئیس جمهور محترم، لطفا نسبت به عملیاتی کردن درخواست ها اقدام لازم و بموقع انجام گردد.

نامه بهرام افشارزاده به وزیر ورزش برای جلب توجه!

بهرام افشارزاده بعد از برکناری از پست مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش مدعی شد که به طور تمام وقت در باشگاه استقلال حضور خواهد یافت. این در حالی است که وزیر ورزش نام افشارزاده را در فهرست هیات مدیره این باشگاه قرار نداده و شایعات زیادی مبنی بر برکناری وی از باشگاه استقلال نیز شنیده می شود. در چنین شرایطی افشارزاده بارها به تمجید از وزیر ورزش پرداخته و امروز نامه دیگری برای وزیر ورزش نوشته و خواستار حمایت وی شده است. بخشی از متن نامه بهرام افشارزاده به وزیر ورزش و جوانان به این شرح است: «جناب آقای محمود گودرزی؛ نظر به اعتمادی که در سپردن مسئولیت‌ها، وظایف کلیدی و خطیر در وزارت ورزش و جوانان و باشگاه استقلال به اینجانب داشته اید؛ بر خود واجب می دانم از جنابعالی کمال تشکر و سپاس را داشته باشم.»

پای بوکسور مصدوم قطع نشد

يكي از اتفاقات هفته اي كه گذشت شدت گرفتن مصدوميت بوكسور ملي پوش گيلاني بود. شرايط تا جايي پيش رفت كه در صورت عدم تامين هزينه جراحي علي سلماني كه به علت تصادف راهي بيمارستان شده بود، پاي وي به ناچار مي بايست قطع مي شد.

با پيگيري هاي اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان سرانجام وزارت ورزش و جوانان نيز وارد گود شد و تمام هزينه هاي عمل اين بوكسور گيلاني را بر عهده گرفت.

وایلد کارت مسابقات جهانی هندبال به ایران نرسید

تيم ملي هندبال كشورمان به دليل برخي مسائل حاشيه اي و اشتباه كنفدراسيون هندبال آسيا در نحوه اعلام ضوابط حضور تيم ها در مسابقات جهاني از صعود مستقيم به مسابقات جهاني هندبال ٢٠١٧ در فرانسه جا مانده بود و از جمله تيم هاي متقاضي دريافت وايلد كارت بود اما بنا به اعلام فدراسیون جهانی تنها سهمیه وایلد کارت باقی مانده برای مسابقات جهانی به نروژ داده شد تا این تیم، بیست و چهارمین و آخرین تیم حاضر در این رقابت باشد.

بوکس ایران به سهمیه جدید المپیک نرسید

تيم ملي بوكس ايران كه با ٨ بوكسور راهي مسابقات جهاني باكو شده بود تا آخرين شانس خود را براي كسب سهميه المپيك از رقابتهاي آماتور امتحان كند بدون كسب حتي يك سهميه به كار خود پايان داد.

اين در حالي بود كه مربي جديد تيم ملي قول كسب سه سهميه المپيك را داده بود. سجاد محمدپور، احسان سپهوندي، فروتن گل آرا، هادي ماكوئي، امين قاسمي پور، سياوش اميدي، سالار غلامي و محمد علي شهيدي نمايندگان بوكس كشورمان در اين رقابتها بودند. بوكس ايران تا كنون تنها يك سهميه المپيك توسط احسان روزبهاني كسب كرده است.

نقل وانتقالات لیگ برتر

فرزاد حاتمی، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز یک فصل دیگر در این تیم ماندنی شد. محمد ستاری، هافبک دفاعی فصل گذشته تیم فوتبال ملوان انزلی رسما به تیم ذوب‌آهن اصفهان پیوست. دنيل نوروزی، مدافع جوان ایرانی – دانمارکی سابق تیم بروندبی دانمارک با تیم سپاهان به توافق رسید و با این تیم قراردادی یکساله منعقد کرد. محمد ایران پوریان، مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی قراردادش را با این تیم تبریزی برای فصل آینده تمدید کرد.

همچنین آرش افشین، مهاجم پیشین ملوان پس از جلسه با مسئولان استقلال با آنها به توافق رسید و بعد از حضور در تست پزشکی این تیم قراردادش را به امضا رساند. کاوه رضایی، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن به عنوان بازیکن جدید تیم استقلال به جمع آبی پوشان پایتخت پیوست. سعید دقیقی، مهاجم فصل گذشته مس کرمان با عقد قراردادی به تیم فوتبال ماشین سازی تبریز پیوست. حنیف عمران زاده مدافع فصل گذشته تیم فوتبال استقلال به تیم نفت آبادان پیوست.

در این هفته رو به پایان همچنین آرش برهانی، مهاجم پیشین تیم فوتبال استقلال با قراردادی یکساله به تیم فوتبال پیکان پیوست. میلاد کمندانی، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس به تیم پدیده مشهد پیوست.