به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع فعالیتهای تابستانی و اوقات فراغت دانشآموزان با حضور علیرضا حاجیانزاده و معاونانش شب گذشته، ۳۱ خرداد ۹۵ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
علیرضا حاجیانزاده در این نشست خبری، شعار برنامههای تابستانی امسال کانون را «تابستانی به یادماندنی در کانون» عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم در این دوران فعالیتهای متنوعی را به کودکان و نوجوانان ارایه کنیم. البته خانوادهها هم باید برای دانشآموزان خود در این ایام برنامهریزی دقیق داشته باشند تا بچهها بتوانند از اوقات فراغتشان استفاده بهینهای داشته باشند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه اوقات فراغت را نباید همان ایام بیکاری بچهها دانست گفت: اوقات فراغت و برنامهریزی برای آن فرصت مناسبی برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته فرد است. که حتی در سایه شناسایی این استعداد فرد حرفه و شغلی را انتخاب و از آن کسب درآمد میکند و کانون با سابقهای بالغ بر ۵۰ سال اساسنامه خود را با هدف غنیسازی اوقات فراغت و شکوفایی استعداد ذاتی و ذوقی کودکان و نوجوانان تنظیم کرده و طی سالهای متمادی برنامههای و فعالیتهای گوناگونی را اجرا و تجربه کرده است.
حاجیانزاده به اقدامات کانون در راستای تقویت فعالیتهای اوقات فراغت و اجرای برنامههای استانی، ملی و بینالمللی اشاره و بیان کرد: رویکرد کانون به گونهای است که به طور غیرمستقیم به شیوههای جذاب و خلاق، استعداد مخاطبانش را کشف، پرورش، کاربردی و نهادینه کند. رویکرد دیگر کانون نیز نهادینهکردن مفاهیم تربیتی و فرهنگی و همچنین تدارک و اجرای برنامههای مناسب جهت اطلاعرسانی و آگاهی والدین در برنامهریزی و ایجاد اوقات فراغت مناسب برای فرزندانشان است. در این زمینه جشنوارههای مختلفی مانند بازیهای محلی، جشنواره بینالمللی قصهگویی، همایش کتابخوانی، جشنواره سرود، جشنواره بینالمللی پویانمایی، جشنواره عروسکی، جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) و هفتههای دوستی با دیگر کشورها را برگزار میکنیم.
تجهیز کتابخانههای کانون با ۸ میلیون کتاب
حاجیانزاده با اشاره به اینکه در برنامهریزی اوقات فراغت کانون پرورش فکری، توسعه دانش، مهارت و استعدادیابی و شکوفایی آن با استفاده از ابزارها و واسطههای تربیتی به ویژه کتاب و کتابخوانی مورد توجه قرار گرفته گفت: براین اساس کتابخانههای کانون با وجود بیش از ۸ میلیون کتاب در زمینههای ادبیات، علوم، مذهب، تاریخ، جغرافیا، داستان، سرگرمی، فلسفه، روانشناسی و... زمینهای ایجاد کرده تا کودکان و نوجوانان را با کتاب مأنوس کرده و سواد خواندن را در آنها ارتقا دهند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری درباره ارائه آثار سایر ناشران در کتابخانههای کانون نیز گفت: در کتابخانههای کانون علاوه بر کتابهای انتشارات کانون کتابهای سایر ناشران هم وجود دارد. این کتابها از سوی شورای بررسی کتابی که در کانون وجود دارد ارزیابی، انتخاب و خریداری میشود و به دلیل محدودیتهای مالی در چند سال گذشته این مرکز چندان توسعه نیافته است ولی در برنامهها و سیاستهای ما برای توسعه هرچه بیشتر کتابهای کتابخانهها هم از محصولات کانون و هم از آثار سایر ناشران برنامههایی در دستور کار داریم.
ارائه تولیدات کانون در مدارس
حاجیانزاده به تولیدات کانون در زمینه انتشار کتاب اشاره و بیان کرد: سال گدشته، ما توانستیم ۱۷۰ عنوان کتاب چاپ نخست برای کودکان و نوجوانان منتشر کنیم. به طور کلی براساس برنامههایی که در دستور کار داریم سالانه حداقل ۱۵۰ عنوان کتاب چاپ نخست و به همین تعداد تجدید چاپ منتشر خواهیم کرد. همچنین پروژههایی که از قبل در کانون در دست انجام بوده است مانند پروژه رمان نوجوان و پروژه شعر نوجوان امروز را همچنان پیگیری میکنیم و کار تولید کتاب در کانون در جریان است و توقفی نداریم.
مدیرعامل کانون به انواع فعالیتهای این مرکز اشاره و بیان کرد: ما در کانون دو نوع فعالیت داریم که یکی از آنها تولید کتاب، فیلم، تئاتر، اسباببازی، موسیقی و... است و فعالیت دیگر ما برنامههای رو در رو با دانشآموزان در طول سال و اوقات فراغت آنهاست. باید توجه داشت اوقات فراغت محدود به تابستان نیست و دانشآموزان در طول سال نیز اوقات فراغت زیادی مانند بعدازظهرها و پنجشنبهها و جمعهها دارند. برنامههایی تدارک دیده شده است تا بچهها بتوانند در کانون و کتابخانههای آن به صورت انفرادی و یا همراه مربیان مدارس حضور یابند و از برنامههای مختلف ما استفاده کنند. همچنین برخی از مدارس برنامههایی مانند کلاسهای هنر خود را در کانون برگزار میکنند و دانشآموزان به شکل آزاد میتوانند در برنامههای مختلف ما شرکت کنند.
حاجیانزاده در ادامه و با اشاره به همکاری کانون با آموزش و پرورش گفت: براساس تفاهمنامهای که با معاونت پرورشی آموزش و پرورش امضا کردهایم و همچنین تاکید آموزش و پرورش بر استفاده از امکانات و توانمندیهای کانون در مدارس برنامههایی را در راستای همکاری بیشتر با معاونت پرورشی آموزش و پرورش داریم که از جمله آنها میتوانم به ارایه محصولات کانون در کتابخانهها و نمایشگاههای مدارس و حضور کانون در مدارس و اجرای برخی فعالیتهای کانون در مدرسهها اشاره کنم. همچنین با سایر معاونتهای آموزش و پرورش مانند معاونت پژوهشی نیز همکاریهایی را آغاز کردهایم مبنی بر تولید کتاب و مجلات رشد و همچنین معرفی فعالیتهای کانون در کتاب درسی برای آشنایی بیشتر دانشآموزان با این نهاد. همچنین آموزش زبانهای مختلف علاوه بر زبان انگلیسی برای مراقبت از نفوذ سبک زندگی غربی در بین دانشآموزان را در دستور کار داریم.
عمده فعالیتهای کانون بر محور توسعه کتابخوانی است
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به فعالیت مراکز فرهنگی و هنری کانون اشاره کرد و گفت: محور بسیاری از فعالیتهای کانون در ایام تابستان مراکز فرهنگی و هنری کانون است در حال حاضر تعداد ۷۷۱ مرکز فرهنگی و هنری، ۱۱۶ کتابخانه سیار روستایی و شهری، ۵۳ کتابخانه پستی، ۱۹ مرکز فراگیر در سطح کشور به صورت فعال به مخاطبان خود خدمات میدهند.
حاجیانزاده مهمترین فعالیت مراکز فرهنگی کانون را توسعه کتابخوانی دانست و افزود: حیطه فعالیتهای کانون بالغ بر ۴۴ فعالیت در حوزههای فرهنگی، هنری و ادبی است. عمدهترین فعالیت فرهنگی در شاخههای فرهنگی خاص، علمی و مذهبی و به ویژه کتابخوانی است فعالیتهایی چون روخوانی کتاب، شعرخوانی، بحث کتاب، قصهگویی، نشریه نگاری، سرود، نقاشی، خوشنویسی، پویانمایی، سفالگری و غیره را در مجموعه ۹۴۰ مرکز کانون انجام میدهیم. همچنین برگزاری نخستین مسابقه بازیگری فعال برگرفته از کتاب کانون ویژه مربیان فعال در راستای کتاب و کتابخوانی، برگزاری جشنهای قصهگویی استانی، کارگاههای ویژه نقاشی، سفال و ...، گرامیداشت هفته کرامت، گام به گام تا اندیشه (کلاسهای فلسفه کودک و نوجوان)، ویژه برنامه روز ادبیات کودک و نوجوان، روز شعر و ادب پارسی و ... از جمله برنامههای دیگر مراکز ما در فصل تابستان است.
وی برگزاری جشنوارههای بازیهای بومی و محلی، جشنوارههای استانی پویانمایی، جشنواره نشریهنگاری، جشنواره فرهنگی و هنری و ادبی در روشنای نماز، جشنواره پژوهش، جشنواره قصهگویی مادران، برپایی نمایشگاه کتاب، اسباببازی، نرمافزار و جشنواره طنز و ... را از دیگر برنامههای مراکز فرهنگی و هنری در اوقات فراغت برشمرد.
«جان جان» شخصیت جدیدی که کانون معرفی میکند
حاجیانزاده در ادامه به ارایه توضیحاتی درباره دومین جشنواره ملی اسباببازی، چهاردهمین جشنواره ملی امام رضا (ع)، هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی، هشتمین مسابقه و نمایشگاه دوسالانه بینالمللی نقاشی و تولیدات کانون شامل فیلم سینمایی «پایان رویاها»، تولید سریال انیمیشن «جانجانها»، تولید و اجرای تئاتر، تریلی سیار کانون، همکاری با جشنواره یونیما، همکاری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین یادآوری کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون دانشآموز داریم و قطعا کانون مدعی پرکردن و غنیسازی اوقات فراغت این تعداد از دانشآموزان نیست. کانون در تابستان فعالیتهایی در سطوح و اشکال مختلف و همچنین با تنوع بیشتری را برای جذب دانشآموزان اجرا میکند. در حال حاضر حدود نیمی از دانشآموزان به صورت تقریبی از فعالیتهای مختلف کانون به طور پراکنده استفاده میکنند.
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