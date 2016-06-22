به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه‌های مختلف رادیویی همزمان با ایام شهادت حضرت علی (ع) و شب‌های پرفضیلت قدر با تولید و پخش ویژه برنامه‌های متنوع تلاش می کنند تا اوقاتی سرشار از معنویت را برای مخاطبان روزه دار خود رقم بزنند.

رادیو اقتصاد:

رادیو اقتصاد با ویژه برنامه در سوگ عدالت به مناسبت ضربت خوردن حضرت علی (ع) روی آنتن خواهد رفت. حجت الاسلام حسین اسکندری، کارشناس مذهبی به همراه احمد شفا زاده، کارشناس مجری در برنامه روز شنبه در رابطه با موضوع سیره زندگی حضرت علی (ع) همراه شنوندگان خواهند شد و در برنامه روز دوشنبه در خصوص چگونگی سیره حکومتی حضرت علی (ع) در بخش اقتصادی و اجتماعی صحبت می کنند. در طول برنامه تفسیرآیات، نوحه از جمله عناوینی هستند که به سمع شنوندگان خواهد رسید.

این ویژه برنامه به تهیه کنندگی محسن رنگینی شنبه ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه و دوشنبه ساعت ۰۶:۳۰ به مدت ۸۵ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش می شود. همچنین رادیو اقتصاد در ویژه برنامه شبهای قدر به بررسی سیره معنوی امیر المومنین حضرت علی(ع) خواهد پرداخت. حجت الاسلام مجتبی تهرانی، کارشناس مذهبی در این برنامه به موضوعات حیات معنوی انسان، وظایف ما در شب قدر، الگوی انسان کامل و نیز شخصیت حضرت علی(ع) می پردازد. قرائت قرآن، دعای ابو حمزه ثمالی از بخش های دیگر این برنامه می باشند. ویژه برنامه شب های قدر بامداد شنبه، دوشنبه، چهارشنبه به مدت ۱۸۰ دقیقه از رادیو اقتصاد پخش می شود.

رادیو ایران:

نورباران عنوان برنامه ویژه شب های قدر رادیو ایران است که با استقرار واحد سیار رادیو ایران در حسینیه همدانی‌ها از این شبکه پخش شده و به پوشش مراسم احیای شب های قدر، قرآن بر سر گرفتن، پخش دعای مجیر، جوشن کبیر، مراسم احیای شهرستانها همچون شیراز، اصفهان، قم، تبریز و حرم حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ۱۱:۰۰تا ۰۲:۳۰.پخش می شود.

رادیو تهران:

ویژه برنامه آسمان نزدیک است در شب‎های قدر از رادیو تهران پخش خواهد شد. برنامه آسمان نزدیک است در شب‎های قدر به پنج موضوع کلی توبه کردن، امید به خدا، بخشیدن، اکرام ایتام، و کمک به نیازمندان و دستگیری از مستمندان می پردازد. هر برنامه متشکل از یک مستند کوتاه با موضوعات ذکر شده، آیتم های یک و دو دقیقه ای، و گزارش مردمی در قالب تریبون آزاد است؛ شهروندان در تریبون آزاد می توانند حرف های خود را درباره شب قدر بازگو کنند. تهیه و تولید این برنامۀ ۲۵ دقیقه ای بر عهده گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند از روز جمعه تا سه شنبه ۴ تا ۸ تیر ساعت ۲۱:۳۵ شنونده این برنامه باشند. آرزو مددی تهیه کننده، فاطمه نصرآبادی گوینده و مریم چوپانی نویسنده، در این برنامه با شنوندگان همراه هستند.

کارشناس مذهبی این برنامه نیز حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی است. قدر خوبان، این سکوت شنیدنی است، خانه بدون علی، خوانش رستگاری، از کعبه تا محراب و رادیوفیلم، از دیگر ویژه برنامه های شبکه رادیویی تهران است که در شب های قدر از این شبکه پخش می شود. همچنین در این ایام سایر برنامه های رادیو تهران، به صورت ویژه به اهمیت شب های قدر خواهند پرداخت.

رادیو جوان:

و خدایی که در این نزدیکیست ویژه برنامه شب های قدر رادیو جوان است که با اجرای سید حسین حسینی و پخش زنده دعای جوشن کبیر در استودیو توسط استاد بهروز رضوی نژاد و پوشش مراسم احیای شب های قدر با حضور کارشناس مذهبی همراه خواهد بود. تهیه کننده این برنامه مجتبی امیری است و گفتگو در خصوص مباحث مذهبی و عرفانی از جمله دعا، سرنوشت و ارتباط انسان با امام زمان از جمله بخش های این برنامه است.

رادیو سلامت:

عوامل برنامه ساز ویژه برنامه افطار تا خدا راهی نیست شبكه رادیویی سلامت، همزمان با شب های قدر، روزهای ۴ و ۶ تیرماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) این برنامه را از موج اف.ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز تقدیم شنوندگان صدای دانش، نشاط و آرامش می كنند. برنامه «تا خدا راهی نیست» به تهیه كنندگی سولماز عطایی و گویندگی مسعود خواجه وند و فیروزه آدابی كه كاری از گروه تغذیه و سلامت این شبكه رادیویی است، در این ایام با حضور كارشناسان و متخصصان به موضوعاتی همچون خیرخواهی، فرصت زندگی، ایثار و از خودگذشتگی، دعا و نیایش، مسئولیت پذیری، توبه و جبران و ... خواهد پرداخت.

این برنامه افطار با هدف خودسازی و رسیدن به رضایت الهی به مدت ۳۰ شب با ایجاد فضای عرفانی شاد و تلفیقی از بخش های كوتاه و شنیدنی در قالب گزارش، نمایش، داستان، مصاحبه، مسابقه و .. با شنوندگان صدای سلامت همراهی می كند. ویژه برنامه افطار «تا خدا راهی نیست» در ایام ماه مبارك رمضان، هر روز از ساعت ۱۹:۱۰ به مدت ۱۱۰ دقیقه ، از موج اف.ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز تقدیم شنونده های صدای دانش، نشاط و آرامش می شود.

رادیو صبا:

رادیو صبا همزمان با لیالی قدر ویژه برنامه های متنوعی را تهیه و تدارک دیده است که به اطلاع شنوندگان می رساند. ویژه برنامه علی نامه کاری ازگروه طنز و سرگرمی (تولید بخش ۱) رادیو صباست که شعر خوانی در مدح مولا علی (ع) موضوع این برنامه است که از ۴ تا ۹ تیر ماه از ساعت ۷:۳۰ صبح به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت علی (ع) پخش می شود.

تکرار این برنامه از ساعت ۱۷:۱۵ است. کوچه باغ صبا عنوان ویژه برنامه گروه طنز و سرگرمی (تولید بخش ۱) رادیو صباست که در مدح حضرت علی(ع) با توجه به ادبیات کهن از ساعت ۶:۴۵ تا ۷:۰۰ بامداد و از ۴ تا ۹ تیر ماه پخش می شود. تکرار این برنامه ساعت ۱۷:۱۵ است. ویژه برنامه نیز کاری از گروه طنز و سرگرمی (تولید بخش ۱) رادیو صباست که پخش نمایش و شعرخوانی بخش هایی از این برنامه است که از ساعت ۷:۳۰ بامداد به مدت ۱ ساعت از ۴ تا ۹ تیر ماه از رادیو صبا پخش می شود و تکرار آن نیز ساعت ۱۵:۰۰ است. ویژه برنامه صباهنگ کاری از گروه مسابقات و تفریحات (تولید بخش ۲) رادیو صباست که شامل پخش سرودهای ویژه شهادت علی (ع) و شبهای قدر است. شعر،حکایت و داستان نیز از جمله موضوعاتی است که در این ویژه برنامه پخش می شود. این ویژه برنامه ۵، ۷ و ۹ تیر ماه از رادیو صبا پخش می شود. تکرار این برنامه ساعت ۱۸: تا ۱۸:۵۵ دقیقه است.

رادیو فرهنگ:

رادیو فرهنگ امسال نیز به مناسبت شب های قدر و ایام شهادت امام علی (ع) ویژه برنامه هایی را به همین مناسبت پخش می کند. آیه های باران برنامه ای زنده از گروه اندیشه است که همزمان با شب های پر برکت قدر از تاریخ ۵ تیر تا ۹ تیر از ساعت ۲۴ تا ۳ بامداد پخش می شود. این برنامه به پخش مراسم شب های قدر از دانشگاه امام صادق (ع) اختصاص دارد. این برنامه به تهیه کنندگی امیر رضا راز و مهدی دادجو تهیه می شود. قافله سالار عشق به مناسبت شهادت امام علی (ع) دوشنبه ۷ تیر ساعت ۸:۳۰ پخش می شود. این برنامه به گفتارهای برگرفته از متون نظم و نثر کهن فارسی درباره امام علی (ع) اختصاص دارد. تهیه کننده این برنامه محمدرضا حاجی حیدری و اجرای آن به عهده ناصر قوام پور است. محراب عرش برنامه از گروه ادب شبکه فرهنگ است که دوشنبه ۷ تیر به مناسبت شهادت امام علی (ع) به زندگی نامه و کرامات آن حضرت می پردازد. این برنامه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ پخش می شود. تهیه کننده این برنامه امیر حسین محمودی، کارشناس مجری آن محمد سعید میرزایی (شاعر) خواهد بود.

ماه ارغوانی ویژه برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است که دوشنبه ۷ تیر از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ پخش می شود. این برنامه به بررسی آیین های سوگواری مردم ایران به مناسبت شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و همچنین عزاداری های ویژه ای که در ایام شهادت ایشان برگزار می شود اختصاص دارد. همچنین محمد جعفری قنواتی کارشناس فرهنگ مردم درباره باورهای مردم درباره زورخانه ها، سقاخانه ها و سفره های نذری صحبت می کند. در بخش هایی از این برنامه محمدرضا دهدست کارشناس مذهبی درباره زندگی و حکومت حضرت علی (ع) و همچنین سیره اخلاقی و عملی ایشان صحبت می کند. این برنامه به تهیه کنندگی هادی موسوی نژاد و با اجرای مشترک راضیه گردکاهد و رضا مستشار از رادیو فرهنگ پخش می شود.

رادیو قرآن:

برنامه اشراق ویژه شب های قدر ساعت ۲۱:۳۰ به كارشناسی عباس تقویان با موضوع بررسی چگونگی نزول قرآن در لیله القدر و انزال آن ، تنزیل قرآن و رابطه آن با بعثت پیامبر، قرآن و تدبر در آیات تکوینی تبیین فضیلت شب‌های قدر، شخصیت حضرت علی‌(ع) از دیدگاه قرآن، پخش دعای جوشن كبیر با صدای زین العابدینی و غلامرضازاده، مهدی صدقی ساعت ۲۲:۱۰ به مدت ۱۰۰ دقیقه در تاریخ ۶/۰۴/۹۵ برابر با ۱۸ رمضان و تاریخ ۶/۰۴/۹۵ برابر با ۲۰ رمضان و ۸/۰۴/۹۵ برابر با ۲۲ رمضان روی آنتن رادیو قرآن می رود.

پخش مراسم احیاء شبهای قدر از رادیو قرآن ساعت ۱:۰۰ بامداد به مدت ۹۰دقیقه در شب اول قدر به تاریخ ۵/۴/۹۵ برابر با ۱۹ رمضان با بیانات آیت ا... جوادی آملی با موضوع لَیلَهُ القَدرِ خِیر مِنْ ألفِ شَهر فضیلت شب قدر ، شب دوم قدر به تاریخ ۷/۴/۹۵ برابر با ۲۱رمضان با بیانات آیت ا... امامی كاشانی با موضوع برکت شبهای قدر، شب سوم قدر تاریخ ۹/۴/۹۵ برابر با ۲۳ رمضان با بیانات حجت الاسلام و المسلمین انصاریان از حسینیه همدانی های شهر ری از دیگر برنامه های رادیو قرآن در این ایام پرفضلیت است. پخش تلاوت سوره های دخان در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ساعت ۲۱:۱۵ به مدت ۱۵ دقیقه و برنامه حدیث آرزومندی که ویژه برنامه سحرگاهی رادیو قرآن است در ساعت ۲:۳۰به مدت ۱۲۰دقیقه با موضوع فضیلت شب قدر نیز ویژه های شب های قدر این شبکه است.

رادیو گفتگو:

ماه ترین ماه عنوان ویژه برنامه ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو است و فرصتی ست برای سیر در مفهوم واژگان رمضانی از نگاه آسمانی تا تکریم و افطاری ساده از منظر آدم های مختلف در دور یک میز. ماه ترین ماه، در این شبهای قدر با روزه داران رمضان از ساعت ۲۲ الی ۲۴ شب همراه خواهد بود و با برنامه های مختص به این شبها ساعاتی معنوی و خاص را برای شب زنده داران رمضان رقم خواهد زد. این برنامه در شبهای قدر، به بررسی مفاهیم مورد بحث با حضور خانواده های شهدای حرم، جانبازان، اندیشمندان و اهالی فرهنگ می پردازد. در این برنامه ها فضیلت تلاوت قران و پاسخگویی به شبهات دینی و همچنین اعمال این شبها نیز بیان می شود. همچین برنامه نسیم نیز در شبهای احیاء با ویژه برنامه های خاصی از ساعت ۲۰ الی ۲۱ میزبان خانه های شنوندگان این شبکه است.

رادیو نمایش:

۴ نمایش سریالی ۳۰ قسمتی و چند نمایش تک قسمتی متناسب جدید با ایام ماه مبارک رمضان نیز در ایام شب های قدر به روی آنتن رادیو نمایش می رود. تا همیشه ، شب های پرستاره، بی بی گلو ققنوس، چهار نمایش سریالی هستند که هرکدام در ۳۰ قسمت در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده اند ، شب های پرستاره را رضا عمرانی کارگردانی کرده که نگار بقراط نویسندگی آن را بر عهده دارد و درباره پیرمردی دانا و حکمت دان و روشن ضمیر است که به تازگی همسرش را از دست داده و چند روز پیش از شروع ماه رمضان تصمیم به ترک خانه اش می گیرد تا مزاحم زندگی فرزندانش نباشد. این سریال رادیویی از هجدهم خرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از رادیو نمایش پخش می شود. سریال رادیویی تاهمیشه را حمید منوچهری کارگردانی کرده و از هجدهم خرداد ماه ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه به روی آنتن رادیو نمایش می رود. این نمایش به نویسندگی : حمید رضا پورعلی محمد، درباره ی کسی است که با شرکایش، شرکت بزرگ ساختمانی را اداره می کند و بعد از بیماری تنها پسرش در ماه رمضان و بهبود با خدایش عهد می بندد تا بعد از ماه رمضان هم روزه های چشم و گوش و زبان را نگه دارد.

همچنین فریدون محرابی نمایشی را با عنوان بی بی گل برای ماه مبارک رمضان کارگردانی کرده است که داستان آن درباره خواب پیرزنی یک روز قبل از ماه مبارک رمضان است. ویدا دانشمند و هانیه نجفی نویسندگان این سریال رادیویی هستند. بی بی گل از ۱۸ خرداد ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه روی آنتن رادیو نمایش می رود. سریال نمایشی ققنوس نیز به کارگردانی جواد پیشگر و نویسندگی: حمیدرضا عباسی برای پخش در ماه مبارک رمضان آمده شده است که ۱۸ خرداد ماه ساعت ۱۹:۳۰ به روی آنتن می رود. داستان این نمایش درباره ی مردی است که در ایام ماه مبارک رمضان با مراجعه به قرآن و نهج البلاغه تصمیم می گیرد ثروت خود را معطوف به اعمال خیر کند. این نمایش ها با هنرمندی تیم حرفه ای هنرمندان رادیو اعم ازکارگردانان، نویسندگان، تهیه کنندگان، بازیگران، صدابرداران و افکتورها به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده که درایام ماه مبارک رمضان از رادیو نمایش و سایر شبکه های رادیویی پخش خواهد شد.

رادیو ورزش:

این شبکه رادیویی با برنامه پنجره ای رو به شب که در تاریخ جمعه ۴تیر ماه مصادف با ۱۹رمضان و سه شنبه ۸ تیرماه مصادف با ۲۳رمضان به پوشش مراسم احیا با سخنرانی حاج حسین انصاریان می پردازد.

شبکه رادیویی پیام نیز در شب های پرفضلیت قدر هم نوا با دیگر شبکه های رادیویی و به فراخور مأموریت های تعریف شده برای هرشبکه، اقدام به پخش ویژه برنامه ها، نوحه، حکایت های عرفانی، قطعات ادبی مرتبط، دعا و تواشیح، قرآن و ترجمه، احادیث، اذان، نواهای حزن انگیز و .... به این مناسبت می‌پردازند.