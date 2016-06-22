کسب رتبه برترجشنواره ملی«گزارش یک نگرانی» توسط فیلمسازکرمانشاهی

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزیده شده فیلم کوتاه «سراب» در جشنواره ملی فیلم کوتاه «گزارش یک نگرانی» خبر داد.

وی افزود: این اثر به کارگردانی «میلاد آذرم نیا» و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه توانست مقام دوم جشنواره فوق را به دست آورد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه موضوع این فیلم را «بحران آب» عنوان کرد و گفت: «شیرزاد کریمی» دیگر هنرمند کرمانشاهی نیز کار تصویربرداری این فیلم را که محصول سال ۱۳۹۴ انجمن سینمای جوان کرمانشاه است به عهده داشت.

لازم به ذکر است؛ مراسم اختتامیه این جشنواره شامگاه گذشته با حضور جمع کثیری از هنرمندان سینما و تلویزیون چون رضا کیانیان و داریوش فرهنگ در تالار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار و اثر «سراب» از کرمانشاه توانست رتبه دوم جشنواره را از آن خود کند.