تاج همانندسازی شده «معمای شاه» به کاخ سعدآباد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ساخت سریال معمای شاه پس از چند سال حضور در کاخ موزه‌های مجموعه تاریخی سعدآباد سرانجام در پایان مرحله فیلمبرداری، تاج همانندسازی شده که در صحنه تاج گذاری محمدرضا پهلوی استفاده می‌شد، به مناسبت پایان این پروژه ملی به کاخ موزه سبز سعدآباد اهدا شد.

در «کاخ شهوند» که به کاخ سبز مشهور است، بخش‌هایی از این سریال همچون اتاق هیئت وزرا، تالار بزرگ، تالار حضور، تالار تشریفات، اتاق پیانو، اتاق خواب ثریا، اتاق کار رضا شاه، اتاق خواب محمدرضا و... مورد استفاده قرار گرفته است. در کاخ دیگر «کاخ سفید» نیز بخش‌های مربوط به تالار غذاخوری، دفتر کار فرح، اتاق خواب فرح، اقامتگاه پرون، اتاق بیلیارد، اتاق خو آب ثریا، تالار تشریفات و... مقابل دوربین رفته است.

تاج اصلی که در موزه جواهرات ملی نگهداری می‌شود از طلا و نقره ساخته شده و آراسته به الماس‌های برلیان بسیار اعلاء، تخمه‌های درشت زمرد، یاقوت کبود ومروارید است. کلاه تاج ابره مخمل قرمز است و در قبه آن که تخمه زمرد خیاره در چنگ نشانده، قرار دارد. تاج، در چهار طرف، دارای چهار کنگره پله‌پله به شکل تاج‌های شاهنشاهان ساسانی است که در وسط و زیر کنگره پیشین آن، خورشیدی زرین با شعاع‌های الماس نشان و تخمه الماس زرد درشت نصب شده است و در پشت همین کنگره، جقه پایه دار اسلیمی و در پشت آن پر قو قرار دارد.

ساخت مجموعه معمای شاه سه سال طول کشید در این مدت همواره کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی بر حضور عوامل فیلمبرداری معمای شاه در کاخ موزه های سعدآباد اعتراض کرده و اعلام می‌کردند که حضور گسترده و مداوم عوامل فیلمبرداری بر سلامت اشیای موزه‌ای تاثیر منفی خواهد گذاشت به همین دلیل است که همیشه حتی فلش زدن دوربین‌های بازدیدکنندگان ممنوع بوده است.

مدتها پیش محمدعلی نجفی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در واکنش به این اعتراضات و در پاسخ به اینکه چرا سازمان میراث فرهنگی اجازه حضور گروه های فیلمبرداری در کاخ موزه‌ها همچون عوامل مجموعه تلویزیونی معمای شاه را می‌دهد به خبرنگار مهر توضیح داده بود: مخالف حضور گروه‌های فیلمبرداری در کاخ موزه‌ها و برخی از ابنیه تاریخی هستیم. عوامل سریال معمای شاه از مدتها قبل قرارداد حضور در کاخ موزه‌ها را بسته‌اند.

وی گفته بود: عوامل این سریال اعلام کردند که اواخر کار فیلمبرداری آنهاست. دیدیم اگر اجازه حضورشان را ندهیم لطمه بزرگی به این مجموعه می‌خورد. با این حال آنها نباید در هر بنای تاریخی حاضر شوند. ممکن است اگر گروه‌های فیلمبرداری اجازه حضور در کاخ‌ها را نداشته باشند، هزینه‌های تهیه آن برنامه‌گران تمام شود اما در عوض، خطری اشیاء نفیس و بناهای کاخ‌ها را تهدید نمی‌کند. این درحالی است که پیش از این حضور یک گروه فیلمبرداری در کاخ نیاوران باعث شده بود یکی از لوسترهای نفیس کاخ نیاوران شکسته شود. باید مسئولان تهیه سریال‌هایی که نیاز به حضور در کاخ را دارند، لوکیشنی برای فیلم‌ها و سریال‌های خود بسازند و دکورسازی کنند تا احتیاجی به حضور در این بناها نباشد.