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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی نهاوند مطرح کرد:

۱۸۰ مسجد و حسینیه نهاوند پذیرای شب‌زنده‌داران در شب‌های قدر است

۱۸۰ مسجد و حسینیه نهاوند پذیرای شب‌زنده‌داران در شب‌های قدر است

نهاوند- کارشناس فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: ۱۸۰ مسجد و حسینیه در نقاط مختلف شهری و روستایی نهاوند پذیرای شب‌زنده‌داران در شب‌های قدر هستند.

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شب‌های قدر، اوج‌پر گشودن در فضای نیایش و بندگی و نهایت شکوفایی رحمت الهی بر بندگان است، گفت: در اهمیت لیالی قدر لازم است که همه مردم و به‌ویژه روحانیان، مداحان، هیئت‌های مذهبی و مسئولان اهتمام کامل داشته باشند.

وی افزود: برنامه‌های ویژه ماه رمضان در ۴۰ مسجد شهر نهاوند و ۱۴۰ مسجد روستایی هم‌اکنون در حال برگزاری است.

کارشناس فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی نهاوند  بابیان اینکه شب قدر شبی است که تعیین‌کننده مقدرات یک‌ساله انسان‌هاست و از موهبت‌هایی که بر امت پیامبر گرامی اسلام(ص) بخشیده شده محسوب می‌شود، گفت: روحانیون و مبلغان در این شب‌ها وظیفه‌دارند علاوه بر سخنرانی در مورد ویژگی و اهمیت شب‌های قدر به بیان سیره و روش زندگی امیر المومنین(ع) بپردازند.

وی اظهار کرد: بیان مشکلات اجتماعی و مسائل و آسیب‌های اجتماعی در این شب‌ها به دلیل حضور جوانان در این مراسم از اهمیت خاصی برخوردار است.

ترکاشوند بابیان این موضوع که خواندن دعای جوشن کبیر و تلاوت برخی سوره‌های قرآن، انجام غسل احیا، خواندن مناجات حضرت علی (ع) و زیارت عاشورا ازجمله برنامه‌های این شب‌ها است، گفت: مهم‌ترین و شاخص‌ترین  برنامه‌های شب‌های قدر در مصلا بزرگ نهاوند برگزار خواهد شد.

کارشناس فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی نهاوند در پایان اشاره‌ای به روند اعزام مبلغان در این ماه کرد و گفت: در ماه مبارک رمضان ۱۸۰ مبلغ و مبلغه به مساجد شهرستان نهاوند اعزام‌شده‌اند تا برنامه‌هایی چون برگزاری نماز جماعت، قرائت ادعیه مختلف، پاسخ‌گویی به احکام و شبهات دینی، دوره‌های قرآن و محافل انس با این کتاب آسمانی، تفسیر قرآن را انجام دهند.

وی افزود: ۲۴۵ هیئت مذهبی شهرستان نیز در کنار روحانیون، هیئت‌امنای مساجد رونق‌بخش بیشتر این مراسم‌ها در شهرستان نهاوند هستند.

کد مطلب 3692518

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