خبرگزاری مهر، گروه استان ها- ثمین مامقانی نژاد/محمدباقر شهبازی: احسان محمدی محلاتی، دانش آموخته روابط بین الملل و دیپلماسی دانشگاه کارلتون کانادا و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و حقوق بین الملل دانشگاه تهران و همچنین دبیر کانون مطالعات بین‌المللی و فرهنگی دانشجویان این دانشگاه است.

وی به دلیل سال ها تلاش در زمینه ترویج صلح و بردباری و روابط بین فرهنگی اقوام و ملل مختلف در داخل و خارج کشور، نامزد دریافت جایزه «مادانجیت سینگ» سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، برای ترویج بردباری و نفی خشونت در سال ۲۰۱۶ شد.

احسان محمدی محلاتی اقدامات و دستاوردهای فراوانی برای ترویج صلح و بردباری داشته که از آن جمله می‌توان به سال‌ها فعالیت و پژوهش در حوزه‌های صلح، روابط بین فرهنگی و گفت‌وگوهای بین ادیانی، تاسیس سازمان‌های مردم نهاد در زمینه صلح از جمله شورای هماهنگی مسلمانان کانادا، انجمن اسلامی شیعیان اتاوا، کمیته بین فرهنگی دانشگاه کارلتون کانادا، انجمن فرهنگ ایران در دانشگاه کارلتون، کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشگاه تهران و همچنین طراحی و اجرای پروژه هایی چون پروژه علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری «جهان علیه خشونت و افراطی گری» که تاکنون با مشارکت هزاران نفر در داخل و خارج از کشور اعم از اساتید، دانشجویان، دانش آموزان، هنرمندان و شهروندان همراه بوده است می توان اشاره کرد.

حاصل گفتگوی مهر را با این جوان نخبه در ادامه می خوانید:

تاکنون چه اقداماتی در زمینه ترویج صلح و بردباری و نفی خشونت و افراطی گری انجام داده اید؟

در طول سالیان متمادی در کانادا و ایران، موفق به تاسیس سازمان های مردم نهادی شدم که در حوزه صلح فعال بودند و توسط آن ها اقدامات و فعالیت های متعددی در زمینه ترویج صلح، بردباری و نفی خشونت صورت گرفته است.

از جمله این سازمان های مردم نهاد می توان به انجمن فرهنگ ایران و کمیته بین فرهنگی در دانشگاه کارلتون کانادا، انجمن اسلامی شیعیان اتاوا و شورای هماهنگی مسلمانان در کانادا و کانون مطالعات بین المللی دانشگاه تهران در ایران اشاره کرد که همگی در حوزه صلح فعال هستند.

شما در زمینه اجرای یک پروژه ویژه با موضوع «جهان در برابر خشونت و افراطی گری» در حال فعالیت هستید. در مورد این طرح توضیحاتی بفرمایید؟

پروژه ای به صورت ویژه از دو سال قبل تحت عنوان «پروژه علمی، فرهنگی، هنری و آموزشی جهان علیه خشونت و افراطی گری» تعریف و تدوین کردم که یک پروژه جامع در حوزه صلح است و تاکنون فازهایی از آن به اجرا درآمده است.

در این پروژه فعالیت های مختلفی مانند برگزاری کنفرانس ها، سمینارهای علمی، سخنرانی ها، کارگاه های آموزشی، جشنواره های فرهنگی هنری، نشست های ادبی و مسابقات فرهنگی هنری تعریف شده که در این راستا از مشارکت هزاران نفر از اساتید دانشگاه ها، دانشجویان، دانش آموزان، شهروندان و هنرمندان داخلی و خارجی استفاده شده است و هر کدام در اجرای این پروژه نقش ایفا کرده اند.

ایده اولیه این پروژه جامع چگونه به ذهن شما خطور کرد؟

این پروژه در پی ایده ابتکاری جمهوری اسلامی ایران با عنوان «جهان علیه خشونت و افراطی گری» در دستور کار قرار گرفت، که در سال ۲۰۱۳ در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط رئیس جمهور ایران مطرح و با استقبال بسیار گسترده جامعه جهانی روبرو شد و با رای همه اعضای مجمع عمومی منهای یک، این ایده تحت عنوان «قطعنامه جهانی علیه خشونت و افراطی گری خشونت آمیز» مورد تصویب قرار گرفت.

در اجرای این پروژه کدام دستگاه ها با شما همکاری می کنند؟

محوریت اجرای این پروژه با کانون مطالعات بین المللی دانشگاه تهران است و دستگاه هایی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای آن همکاری می کنند.

به نظر شما دلیل اصلی خشونت وافراطی گری در دنیای امروز چیست؟

امروز جهان ما بیش از هر زمان دیگری از خشونت و افراطی گری رنج می برد و این مساله محصول سیاست ها و استانداردهای دوگانه ای است که در مورد موضوع حقوق بشر اعمال می شود.

این استانداردهای دوگانه در موضوعاتی مثل تروریسم، تنوعات فرهنگی، مداخلات بشردوستانه، حق تعیین سرنوشت و استقلال کشورها، باعث شده تا به عنوان یک عامل اصلی مانع از تحقق صلح و امنیت بین المللی شوند.

چگونه می توان در برابر این خشونت و افراطی گری که در دنیای امروز شاهد آن هستیم، مقابله کرد؟

خشونت و افراطی گری یک پدیده چند بعدی و چند علتی است و نمی توان با آن برخورد ساده انگارانه انجام داد و لازم است که همه دولت ها، ملت ها، سازمان های بین المللی، سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف جامعه و به ویژه رسانه ها به کمک هم بیایند.

این مساله یک تهدید مشترک برای جهان است و در برابر این تهدید مشترک باید اراده، عزم و همکاری مشترک و جدی وجود داشته باشد تا بتوان در مقابل خشونت و افراطی گری به مقابله پرداخت و صلح و بردباری را جایگزین کرد.

نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با خشونت و افراطی گری چیست؟

امروز جمهوری اسلامی ایران منادی جهان علیه خشونت و افراطی گری است و این یک امر جدید نیست و پیام همیشگی جمهوری اسلامی ایران بوده است که مبتنی بر باورهای اصیل دینی و ملی است.

جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگی در رابطه با مساله تروریسم بوده و در راه مبارزه با تروریسم همواره نقش محوری داشته؛ امروز دنیا شاهد نقش آفرینی ایران در مبارزه با تروریسم بوده و برای تامین صلح و امنیت منطقه و جهان، تلاش های بسیار زیادی از سوی ایران در حال انجام است.

به عنوان سفیر صلح جمهوری اسلامی ایران چه پیامی را برای جامعه بین الملل دارید؟

امروز که این افتخار نصیب بنده شده است که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به منظور نامزد دریافت این جایزه مطرح شوم، پیام صلح ایران و جامعه ایرانی را به ملت های دیگر منتقل می کنم و همچنین پیام صلح ملت های دیگر را نیز به ملت ایران خواهم رساند.

شما به عنوان یک فعال اجتماعی در حوزه صلح و نفی خشونت و افراطی گری، چه راهکاری به منظور همدلی و هماهنگی بیشتر سازمان های مردم نهاد و فعالین صلح به منظور دستیابی به یک نقطه مشترک پیشنهاد می دهید؟

به عقیده من نقش رسانه ها در مسیر مبارزه با خشونت و افراطی گری بسیار پررنگ است و علاوه بر آن خشونت یک درد و مساله مشترک هست و تلاش مشترک می طلبد و باید همه کسانی که در جهان در ارتباط با موضوع صلح فعال هستند با برگزاری نشست ها و گفتگوهای مشترک، در این مسیر به تبادل نظر بپردازند تا بتوانند ایده های جدیدی را مطرح کنند.

پیشنهاد بنده این است که اولین دوره این نشست ها در شهر شیراز و در کنار آرامگاه سعدی شیرازی برگزار شود که سخنش زینت بخش سر در سازمان ملل متحد در نیویورک هست که می فرماید:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک پیکرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

گفتنی است جایزه «مادانجیت سینگ» یونسکو به منظور ترویج بردباری و نفی خشونت، یک جایزه‌ جهانی است که از سال ۱۹۹۶ هر دو سال یک بار از سوی سازمان یونسکو به افرادی که اقدامات موثری در خصوص ترویج صلح و بردباری و نفی خشونت و افراطی گری خشونت آمیز در جهان داشته اند تعلق می گیرد و دهمین دوره این جایزه در آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

این جایزه به مناسبت یکصد وبیست ‌و پنجمین سالگرد تولد گاندی در سال ۱۹۹۶ از سوی یونسکو تأسیس شد.