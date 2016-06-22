به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی نام نمایشنامه «خروس می خواند» را بر اساس شعری به همین نام از نیما یوشیج انتخاب کرده است.

نیما یوشیج «خروس می‌خواند» را در آبان ماه سال ۱۳۲۵ و در مجموعه شعر «شهر صبح» سروده است. مجموعه ای که با نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج برای نخستین بار در سال ۱۳۴۶ توسط انتشارات مروارید منتشر شد.

نمایشنامه «خروس می خواند» نگاهی طنز آمیز دارد و در کنار لحظات شاعرانه با زبانی طنز به مسائل اجتماعی می پردازد.

در این نمایش که کاری از گروه تئاتر شایا است سید احمد سیدی مطلق تهیه کننده، منوچهر شجاع طراح صحنه، پریدخت عابدین نژاد طراح لباس، سیاوش لطفی آهنگساز، صبا کسمایی طراح نور، ماریا حاجیها طراح گریم، مازیار تهرانی طراح پوستر و رضا موسوی عکاس نیز شهرام کرمی را همراهی می کنند.

اسامی بازیگران و سایر عوامل این نمایش به زودی اعلام می شود.

گروه تئاتر شایا پیش از این با نمایش‌هایی چون «بلوط های تلخ»، «سقراط»، «پوتین های عمو بابا»، «ترور» و ... توانسته است میزبان تماشاگران شود.