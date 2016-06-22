تخریبی در آبشار سوله دکل صورت نمی گیرد

اکبر حسن بگلو در خصوص پیگیری خبرنگار مهر در خصوص تخریب آبشار سوله دکل ارومیه به دلیل احداث نیروگاه برق آبی اظهارداشت: نیروگاه برق آبی در منطقه سیلوانای ارومیه و با استفاده از انحراف آب آبشار سوله دکل توسط یک شرکت خصوصی وابسته به وزارت نیرو در حال احداث است.

وی با بیان اینکه این نیروگاه توسط شرکت آب نیروی وزارت نیرو احداث می شود افزود: بر اساس ازریابی و گزارشات رسیده ما هیچ تخریبی تاکنون در این آبشار صورت نگرفته و اخبار منتشر شده ناشی از حساسیت های برخی افراد در منطقه است.

حسن بگلو با اشاره به اینکه این نیروگاه برق آبی بر اساس اخذ تمامی مجوزهای زیست محیطی و نیز مجوزهای لازم در دیزج مرگور ارومیه در حال احداث است عنوان کرد: براساس طرح مورد نظر هیچ آبی از این آبشار برداشت نمی شود بلکه در یک پروسه با انحراف آب انرژی پاک تولید و مجدد از همان مسیر به آبشار برمی گردد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با بیان اینکه احداث این نیروگاه در حوزه کاری ما نیست و تنها برای شفاف سازی برای رسانه ها این توضیحات را ارائه می دهم گفت:با انحراف آب این آبشار بدون تخریب منطقه با استفاده از توربین ۴.۴ مگاواتی اقدام به تولید برق و انرژی پاک می شود.

حسن بگلو در خصوص توجیه فنی و اقتصادی این طرح اظهارداشت: تا قبل از سال ۸۴ سال آغاز خشکسالی ۱۰ درصد از تولیدات برق ما از طریق نیروگاه های برق آبی بود ولی به دلیل کاهش منابع آبی دیگر این امکان وجود ندارد.

اظهارات مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی در حالی صورت می گیرد که برخی از مسئولان استان و نیز اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و آبشار سوله دکل ارومیه در روزهای اخیر هشدار داده اند.

اهالی این منطقه معتقدند این پروژه نه تنها بر بهبود وضعیت معیشتی مردم نقشی نداشته بلکه باعث ایجاد اختلاف بین روستاییان و در نهایت مهاجرت برخی از اهالی روستا خواهد شد.

کاهش و نابودی مشاغل بومی مانند دامداری، کشاورزی از دیگر نگرانی های اهالی منطقه است که مسئولان تاکنون توجهی به این نگرانی ها نداشته اند.

دهستان مرگور از توابع بخش سیلوانای ارومیه، با مساحتی بیش از ۴۴۲.۵ کیلومترمربع، یکی از مناطق نادر ایران از نظر شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و تنوع زیستی گونه های مختلف گیاهی محسوب می شود که در بین رشته کوه های زاگرس محصور بوده و امتداد سلسله کوه های زاگرس مانند حصاری این منطقه را در برگرفته است.

آبشار سوله دوکل از مرتفع‌ترین آبشارهای ایران است و در منطقهٔ دالانپر واقع است، این آبشار از جاذبه‌های گردشگری منطقه محسوب می‌شود. سوله دوکل در دامنهٔ کوه دالانپر در منطقه مرگور واقع است، روستایی نیز به همین نام در جوار آبشار قرار دارد، این آبشار یکی از سرشاخه‌های رودخانهٔ باراندوزچای محسوب می شود.