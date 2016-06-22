خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری استانی کوهستانی است که دارای بارش‌های قابل‌توجه برف در زمستان است.

این استان به‌واسطه بارش‌های قابل‌توجه برف و انباشته شدن برف بر روی دامنه‌های مرتفع استان سرچشمه رودخانه‌های بسیاری است که مهم‌ترین این رودخانه‌ها زاینده‌رود و کارون است.

چهارمحال و بختیاری در حال حاضر تأمین‌کننده آب دو رودخانه بزرگ کشور است که این دو رودخانه آب بسیاری از استان‌های کشور تأمین می‌کند.

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های کم بارش کشور شناخته‌شده به‌طوری‌که هم‌اکنون کمبود آب در این استان به شرایط بحرانی رسیده است.

به‌عنوان‌مثال شهر بروجن دومین سکونتگاه بزرگ شهری استان چهارمحال و بختیاری است که متأسفانه با کمبود آب شرب مواجه شده و آب این شهر در بسیاری نقاط با کمبود فشار و قطعی مواجه است.

بسیاری از شهرهای دیگر استان نیز از جمله سفیددشت و فرا دنبه نیز با کمبود آب شرب مواجه شده‌اند.

هشت دشت استان چهارمحال و بختیاری نیز به‌واسطه کمبود آب خشک‌شده است.

کاهش بارش‌ها نیز تأمین آب را برای دو رودخانه مهم کشور(کارون و زاینده‌رود) با مشکل مواجه کرده و تأمین آب برای زاینده‌رود و کارون با بحران روبرو شده است.

کاهش بارش در چهارمحال و بختیاری سبب شده تا امسال وارد نهمین سال پیاپی خشک‌سالی شود و این استان که منشأ رودخانه‌های زاینده‌رود و کارون است با بحران تأمین آب روبرو شود مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار داشت: کاهش بارش در استان سبب شده تا امسال این استان وارد نهمین سال پیاپی خشکسالی در استان شود و چهارمحال و بختیاری که منشأ رودخانه‌های زاینده‌رود و کارون است با بحران تأمین آب روبرو شود.

علی محمدی مقدم ادامه داد: هم‌اکنون چهارمحال و بختیاری یکی از استان های خشک کشور اعلام‌شده و ازآنجاکه در ماه‌های آینده بارندگی قابل‌توجهی برای این استان پیش‌بینی نمی‌شود، تأمین آب برای مردم روستاها و شهرهای استان با سختی انجام می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون استان در مناطق نیمه‌خشک کشور است و بیابان‌زایی در این استان در حال پیشرفت است.

علی محمدی مقدم افزود: وقتی در منطقه‌ای تخریب خاک و منابع آبی، پوشش گیاهی باشد توان تولید سرزمین کاهش‌یافته و آن منطقه به سمت بیابان‌زایی می‌رود.

وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری در اقلیم نیمه‌خشک واقع‌شده و فرسایش خاک ۲۰تن در هکتار است و سطح افت آب‌های زیرزمینی در برخی دشت‌ها از جمله دشت خانمیرزا تا ۷۰ متر رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری افزود: در این استان پدیده بیابان‌زایی در حال شکل گرفتن است.

وی اظهار داشت: تخریب و از بین رفتن مراتع و جنگل‌ها و پوشش گیاهی به خاطر چرای بی‌رویه دام، شخم و سیار و زراعت دیم در عرصه‌های ملی و همچنین قطع درختان از دیگر عوامل تشکیل پدیده بیابان‌زایی در استان است.

محمدی مقدم افزود: هم‌اکنون در برخی دشت‌های استان ازجمله دشت خانمیرزا و دشت شهرکرد، پدیده بیابان‌زایی اتفاق افتاده و این دو دشت به‌ دشت‌های ممنوعه و همچنین کانون تولید گردوخاک در استان تبدیل‌شده است.

آب پشت سد زاینده‌رود بسیار کاهش پیداکرده است و بحران برای تأمین آب رودخانه زاینده‌رود وجود دارد سرپرست شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر میانگین بارندگی چهارمحال و بختیاری در سال زراعی جاری ۴۹۲ میلی‌متر گزارش‌شده که نسبت به میانگین سال زراعی گذشته که ۵۹۰ میلی‌متر است با کاهش ۱۷ درصدی مواجه است.

فتح‌الله صابر پور ادامه داد: هم‌اکنون بیشترین بارش استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان کوهرنگ انجام‌شده است و دیگر نقاط استان بارش‌های قابل‌توجهی نداشته‌اند.

وی افزود: استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر یکی از استان‌های خشک کشور است و مانند گذشته که استانی آب خیر و پر آب بود، نیست.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: آب پشت سد زاینده‌رود بسیار کاهش پیداکرده است و بحران برای تأمین آب رودخانه زاینده‌رود وجود دارد.

وی ادامه داد: آب تالاب چغاخور نیز کاهش داشته و سطح آب این تالاب افت کرده است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون هشت دشت چهارمحال و بختیاری با بحران آب مواجه شده، تأکید کرد: سطح آب‌های زیرزمینی در چهارمحال و بختیاری افت شدیدی داشته است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وضعیت تأمین آب رودخانه استان نیز ازجمله کارون به‌واسطه کاهش بارش‌ها با مشکل مواجه شده است و آب این رودخانه بسیار کاهش پیداکرده است.