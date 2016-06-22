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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

تداوم خشکسالی چهارمحال و بختیاری

بحران تامین آب برای زاینده رود و کارون/ بیابان‌زایی درحال پیشرفت

بحران تامین آب برای زاینده رود و کارون/ بیابان‌زایی درحال پیشرفت

شهرکرد- چهارمحال و بختیاری که روزگاری از استان های پرآب کشور بود، امسال در حالی وارد نهمین سال خشکسالی متوالی شده که دو رودخانه مهم این استان با بحران تامین آب روبرو شده است.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری استانی کوهستانی است که دارای بارش‌های قابل‌توجه برف در زمستان است.

این استان به‌واسطه بارش‌های قابل‌توجه برف و انباشته شدن برف بر روی دامنه‌های مرتفع استان سرچشمه رودخانه‌های بسیاری است که مهم‌ترین این رودخانه‌ها زاینده‌رود و کارون است.

چهارمحال و بختیاری در حال حاضر تأمین‌کننده آب دو رودخانه بزرگ کشور است که این دو رودخانه آب بسیاری از استان‌های کشور تأمین می‌کند.

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های کم بارش کشور شناخته‌شده به‌طوری‌که هم‌اکنون کمبود آب در این استان به شرایط بحرانی رسیده است.

به‌عنوان‌مثال شهر بروجن دومین سکونتگاه بزرگ شهری استان چهارمحال و بختیاری است که متأسفانه با کمبود آب شرب مواجه شده و آب این شهر در بسیاری نقاط با کمبود فشار و قطعی مواجه است.

بسیاری از شهرهای دیگر استان نیز از جمله سفیددشت و فرا دنبه نیز با کمبود آب شرب مواجه شده‌اند.

هشت دشت استان چهارمحال و بختیاری نیز به‌واسطه کمبود آب خشک‌شده است.

کاهش بارش‌ها نیز تأمین آب را برای دو رودخانه مهم کشور(کارون و زاینده‌رود) با مشکل مواجه کرده و تأمین آب برای زاینده‌رود و کارون با بحران روبرو شده است.

کاهش بارش در چهارمحال و بختیاری سبب شده تا امسال وارد نهمین سال پیاپی خشک‌سالی شود و  این استان که منشأ رودخانه‌های زاینده‌رود و کارون است با بحران تأمین آب روبرو شودمدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار داشت: کاهش بارش در استان سبب شده تا امسال این استان وارد نهمین سال پیاپی خشکسالی در استان شود و چهارمحال و بختیاری که منشأ رودخانه‌های زاینده‌رود و کارون است با بحران تأمین آب روبرو شود.

علی محمدی مقدم ادامه داد: هم‌اکنون چهارمحال و بختیاری یکی از استان های خشک کشور اعلام‌شده و ازآنجاکه در ماه‌های آینده بارندگی قابل‌توجهی برای این استان پیش‌بینی نمی‌شود، تأمین آب برای مردم روستاها و شهرهای استان با سختی انجام می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون استان در مناطق نیمه‌خشک کشور است و بیابان‌زایی در این استان در حال پیشرفت است.

علی محمدی مقدم  افزود: وقتی در منطقه‌ای تخریب  خاک و منابع آبی، پوشش گیاهی باشد توان تولید سرزمین کاهش‌یافته و آن منطقه به سمت بیابان‌زایی می‌رود.

وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری در اقلیم نیمه‌خشک واقع‌شده و فرسایش خاک ۲۰تن در هکتار است و سطح افت آب‌های زیرزمینی در برخی دشت‌ها از جمله دشت خانمیرزا تا ۷۰ متر رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری افزود: در این استان پدیده بیابان‌زایی در حال شکل گرفتن است.

وی اظهار داشت: تخریب و از بین رفتن مراتع و جنگل‌ها و پوشش گیاهی به خاطر چرای بی‌رویه دام، شخم و سیار و زراعت دیم در عرصه‌های ملی و همچنین قطع درختان از دیگر عوامل تشکیل پدیده بیابان‌زایی در استان است.

محمدی مقدم افزود: هم‌اکنون در برخی دشت‌های استان ازجمله دشت خانمیرزا و دشت شهرکرد، پدیده بیابان‌زایی اتفاق افتاده و این دو دشت به‌ دشت‌های ممنوعه و همچنین کانون تولید گردوخاک در استان تبدیل‌شده است.

آب پشت سد زاینده‌رود بسیار کاهش پیداکرده است و بحران برای تأمین آب رودخانه زاینده‌رود وجود داردسرپرست شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر میانگین بارندگی چهارمحال و بختیاری در سال زراعی جاری ۴۹۲ میلی‌متر گزارش‌شده که نسبت به میانگین سال زراعی گذشته که ۵۹۰ میلی‌متر است با کاهش ۱۷ درصدی مواجه است.

فتح‌الله صابر پور ادامه داد: هم‌اکنون بیشترین بارش استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان کوهرنگ انجام‌شده است و دیگر نقاط استان بارش‌های قابل‌توجهی نداشته‌اند.

وی افزود: استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر یکی از استان‌های خشک کشور است و مانند گذشته که استانی آب خیر و پر آب بود، نیست.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: آب پشت سد زاینده‌رود بسیار کاهش پیداکرده است و بحران برای تأمین آب رودخانه زاینده‌رود وجود دارد.

وی ادامه داد: آب تالاب چغاخور نیز کاهش داشته و سطح آب این تالاب افت کرده است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون هشت دشت چهارمحال و بختیاری با بحران آب مواجه شده، تأکید کرد: سطح آب‌های زیرزمینی در چهارمحال و بختیاری افت شدیدی داشته است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وضعیت تأمین آب رودخانه استان نیز ازجمله کارون به‌واسطه کاهش بارش‌ها با مشکل مواجه شده است و آب این رودخانه بسیار کاهش پیداکرده است.

کد مطلب 3692544

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