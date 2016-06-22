زنجان در مسیر تبدیل به کریدوراستراتژیک درشمالغرب/ ساخت سه بزرگراه

خبرگزاری مهر-گروه استانها: جاده نقش مهمی در توسعه یک منطقه دارد و در این میان زنجان به لحاظ قرار گرفتن شاهراه مرکز به غرب و شمالغرب کشور از موقعیت ویژه ای برخوردار است که این امر لزوم توسعه زیرساخت های حمل و نقل را بیشتر نمایان می کند.

در عصر حاضر، حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از شاخصه‌های مهم برای توسعه منطقه‌ای و ملی محسوب می‌شود و بهبود این شاخص موجب تسهیل در رشد و توسعه اقتصادی است.



استان زنجان در شرایط فعلی علی‌رغم شرایط نسبتاً مناسب در وضعیت راه‌های خود برنامه‌های بلندمدتی برای توسعه تدوین کرده و حرکت‌ها در این راستا نیز آغاز شده است.



مبادلات اقتصادی و اجتماعی در سطح بین‌الملل از طرق مختلفی همچون خطوط هوایی، ریلی و جاده و دریایی صورت می‌گیرد. حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی در سطح دنیا محسوب می‌شوند و در ایران نیز روزانه ترددهای بسیار زیادی بین استان‌ها از این طریق صورت می‌گیرد.



استان زنجان نیز به نسبت جمعیت خود سهم ترددی مناسبی در جاده‌های مواصلاتی دارد و با دارای بودن آزادراه‌های زنجان-تبریز و زنجان-قزوین شاهد ارتباط قوی در محورها غرب به شرق و بلعکس است.



امروز برای مبادلات اقتصادی نیاز به وجود جاده‌ها و محورهای مواصلاتی ایمن و مناسبی هستیم که استان زنجان در برخی بخش‌ها دارای نقاط قوت و در بخشی نیز ضعف‌هایی دارد. متولیان توسعه راه‌های استان نیز با درک این مهم برنامه‌هایی برای توسعه راه‌های مواصلاتی استان و حرکت در مسیر پیوستن به شبکه ملی راه‌های کشور دارند.



متخصصان حمل‌ونقل بر این باورند رابطه مستقیمی بین توسعه بخش حمل‌ونقل با رشد اقتصادی و کارایی بخش اقتصاد وجود دارد. قطعاً حمل‌ونقل حلقه واسط میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی ازجمله بخش کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی نیز به شمار می‌رود.



علاوه بر تأثیرات اقتصادی توسعه محورهای مواصلاتی می‌تواند در راستای تسهیل گردشگری و توسعه اجتماعی نیز عمل کرده و موجب شکوفایی منطقه‌ای شود.



استان زنجان در کنار برنامه‌های توسعه‌ای خود در راستای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی نیازمند توسعه صنعت حمل‌ونقل نیز هست. این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که زنجان برای استقرار لجستیک پارک در راستای توسعه بخش خدمات خود نیز برنامه‌های عملیاتی دارد. استقرار این صنعت خدماتی در استان زنجان ضرورت توسعه مسیرهای مواصلاتی و تقویت آن را دوچندان می‌کند.

در راستای توسعه راه‌های استان برنامه‌های بلندت مدت خوبی تدوین‌شده که مطابق آن راه‌های استان مطابق آن توسعه می‌یابد مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای راه‌های استان به مهر گفت: در راستای توسعه راه‌های استان برنامه‌های بلندت مدت خوبی تدوین‌شده که مطابق آن راه‌های استان مطابق آن توسعه می‌یابد.



مسعود بیات منش سخنان خود را به چند بخش تقسیم کرد و اظهار داشت: توسعه بزرگراه‌های استان، توسعه راه‌های اصلی و توسعه راه‌های روستایی در برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار دارند.



بیات منش به ساخت سه بزرگراه در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: تبدیل محورهای زنجان-بیجار، جاده ترانزیت و قدیم زنجان به ابهر و همچنین سلطانیه-قیدار-کبودآهنگ به بزرگراه ازجمله سه محوری هستند که جزو طرح‌های مهم و اولویت‌دار استان محسوب می‌شوند.

محدودیت اعتبار موجب کندی توسعه راه‌ها شده است



مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان بابیان اینکه محدودیت اعتبار موجب کندی توسعه راه‌های استان شده است، افزود: با علم به این موضوع از هر فرصت برای تسریع در امور استفاده‌شده است. در همین خصوص اقدامات لازم برای قرار دادن دو پروژه جاده ترانزیت و قدیم زنجان به ابهر و همچنین سلطانیه-قیدار-کبودآهنگ برای اختصاص فاینانس داخلی صورت گرفته و مورد قبول واقع‌ شده است.



وی تأکید کرد: این دو پروژه طی روزهای پایانی سال به فراخوان گذاشته شد و سرمایه‌گذارانی برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده‌اند. در شرایط فعلی نسبت به بررسی شرایط و رعایت پروسه‌های قانونی اقدام کرده‌ایم.



بیات منش بابیان اینکه پروسه موردنیاز برای اجرای این دو محور زمان‌بر است، افزود: حدود پنج تا ۶ ماه زمان خواهد برد که به‌صورت قطعی برای این دو محور قرارداد منعقد شود.



مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یادآور شد: طی سال گذشته یازده محور در کشور حائز شرایط استفاده از فاینانس داخلی برای تأمین مالی پروژه‌های راه شدند که دو محور در استان زنجان هستند.

در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران هستیم



وی بابیان اینکه با سرمایه‌گذاران در حال مذاکره هستیم و فرایندهای قانونی در حال سپری شدن هستند، افزود: اگر قرارداد منعقد شود در سه سال می‌توان این دو پروژه را به بهره‌برداری رساند و مردم می‌توانند از آن بهره ببرند.



بیات منش در خصوص محور زنجان-بیجار نیز گفت: محور زنجان-بیجار در قانون بودجه اعتبارات به نسبت مناسب‌تری نسبت به سایر محورها دارد. به این محور ماده ۵۶ داده نشد اما با اعتبارات مناسب می‌توان حوزه تحت پوشش در استان را به بزرگراه تبدیل کنیم.



مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان بابیان اینکه توسعه راه‌های استان در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر زنجان در اولویت نخست قرار دارد، افزود: دلیل آن این است که در این شعاع ترافیک بیشتر از سایر نقاط است. امیدواریم با اقدامات صورت گرفته در نیمه دوم سال آینده از طرف زنجان به ایجرود مسیر در دست توسعه تکمیل شود.



وی یادآور شد: همچنین تلاش برای تعریف محور مناسب از سلطانیه به خدابنده محقق شود. شدت ترافیک بالا در این محورها موجب افزایش تصادفات می‌شود که با ساخت راه‌های مناسب ایمنی آن افزایش می‌دهد.



بیات منش در ادامه سخنان خود به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: امسال یک رخداد مثبت نیز اتفاق افتاد. معاون رئیس‌جمهور برای وزارت راه ۶ رویکرد مهم تعریف کردند که یکی از آن‌ها ساخت هزار کیلومتر بزرگراه بود.

در سال مالی ۹۵ موافقت شد که ۵۰ کیلومتر از راه‌های تحت پوشش استان زنجان در این طرح در اولویت تخصیص اعتبار باشند مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: در زنجان وقتی این ابلاغ را دیدیم اقدام کردیم که در آن سهمی داشته باشیم. هشت استان از این هزار کیلومتر سهم دارند که استان زنجان نیز یکی از آن‌ها است. در سال مالی ۹۵ موافقت شد که ۵۰ کیلومتر از راه‌های تحت پوشش استان در این طرح در اولویت تخصیص اعتبار باشند.



وی به راه‌های اصلی استان نیز اشاره کرد و گفت: درراه‌های اصلی استان سه محور اصلی تعریف‌شده‌اند که جزو اولویت‌های وزارت راه نیست اما جزو اولویت‌های استانی محسوب می‌شوند. محور زنجان-دندی، زنجان-بناب-منجیل و درام به کلور سه محور اصلی در این بخش هستند.



بیات منش تأکید کرد: محور زنجان-دندی راه درجه ۲ به طول ۹۰ کیلومتر بوده که ۲۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است. محور زنجان-بناب-منجیل که تا سه راهی بناب کارشده است. بعد از آن ۱۰۰ کیلومتر تا سد منجیل مسیر داریم. این میزان در حدود ۸۰ کیلومتر در استان زنجان است.

مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: در استان زنجان از ۱۰۰ کیلومتر ۴۶ کیلومتر انجام شده است. در ۳۵ کیلومتر باقی مانده حدود ۱۲ کیلومتر از ذاکر تا خان چایی جاده موجود بهسازی خواهد شد. به لحاظ زمانی نزدیک به ۴۰ دقیقه مسیر کوتاه‌تر می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز ضمن تاکید بر توسعه راه‌های استان به وضعیت راه‌های روستایی استان اشاره کرد و یادآور شد: ۲۳۰ کیلومتر پروژه نیمه تمام راه روستایی داریم. ۱۲۶ کیلومتر آن شامل روستاهای بالای ۵۰ خانوار و بقیه زیر ۵۰ خانوار هستند.



کلیم الله وثوق تاکید کرد: ۴ هزار کیلومتر راه روستایی داریم که سه هزار کیلومتر آن آسفالته است. هزار کیلومتر باقی مانده دارای اهمیت کمی هستند. این روستاها دارای خانوار کم و تردد بسیار پایین هستند. با این حال در شرایط فعلی راه دسترسی مناسبی دارند.

وثوق با بیان اینکه مجموعاً ۱۳۰ کیلومتر راه آسفالت روستایی برای تکمیل داریم، افزود: در سال جاری تلاش می‌شود با تأمین اعتبار مناسب بتوانیم پروژه‌های نیمه تمام این بخش را تکمیل کنیم.

۹۴ درصد از جمعیت روستایی استان زنجان دارای راه آسفالت هستند



مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان خاطر نشان کرد: در زمان حاضر ۹۴ درصد از جمعیت روستایی این استان دارای راه آسفالت هستند و تلاش می‌شود بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار تا پایان سال به اتمام می‌رسد.



با مسائل مطرح‌شده به نظر می‌رسد استان زنجان می‌تواند تا پایان برنامه ششم توسعه جزو استان‌های برتر کشور در شاخص راه و ارتباطات زمینی باشد. در همین خصوص استاندار زنجان نیز دریکی از جلسات اداری به آن اشاره‌کرده بود.



با توجه به اهمیت ارتباطات زمینی در رشد اقتصادی زنجان و تبدیل زنجان در آینده به قلب برق، الکترونیک و آی تی و همچنین استقرار مرکز لجستیک در زنجان همزمان شاهد توسعه راه‌های مواصلاتی استان نیز هستیم که خود گویای توسعه پایدار اقتصاد زنجان در سال‌های آتی خواهد بود.



توسعه این مسیرها در کنار توسعه ارتباطات زمینی مناسب با استان‌های هم‌جوار موجب تقویت ارتباطات فرهنگی و اقتصادی شده و ارزش‌افزوده مناسبی را برای استان فراهم خواهد کرد.



در حال حاضر طول راه‌های استان زنجان ۵ هزار و ۶۸۳ کیلومتر است، که از این مقدار ۲۰۰ کیلومتر آزادراه و ۱۳۹ کیلومتر راه فرعی است. همچنین ۴ هزار کیلومتر راه روستایی در استان زنجان وجود دارد، و ارزش راه‌های استان زنجان ۵ هزار میلیارد تومان است.