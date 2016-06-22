بسکتبالیست قزوینی راهی ارمنستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جوان و بزرگسالان کشورمان برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه در ارمنستان اردو می زنند.

تیم ملی جوانان که اواخر تیر در تهران میزبان تیم های آسیایی است و شه روش با تجربه لیگ برتری و دسته اولی خود یکی از شانس های بازی در این رقابت ها است.

برگزاری رقابت های جام بسکتبال بانوان

این رقابت ها با شرکت ۸ تیم نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از شهر های قزوین، الوند و تاکستان طی سه روز برگزار می شود.

مسابقات بصورت دوره در خانه بسکتبال و سالن شهید بابایی از فردا استارات می خورد و طی سه روز انجام می شود.

جام رمضان اسلالوم هفته آینده استارات می خورد

رقابت های اتومبیلرانی اسلالوم در سه کلاس کمتر از ۱۵۰۰ سی سی، بالای ۱۵۰۰ سی سی و بانوان برگزار می شود.

مسابقات اسلالوم در بخش مهارت انفرادی ۱۱ تیر در پارکینگ پارک الغدیر شهر قزوین برگزار می شود.

والیبال لیگ جهانی

مهدی مرندی و علیرضا بهبودی والیبالیست های استان در بازی اول هفته دوم لیگ جهانی در ترکیب تیم ملی کشورمان به میدان می روند.

در بازی اول از این هفته تیم ملی کشورمان ساعت ۱۸:۳۰ در برابر بلغارستان صف آرایی می کند.

تیم ملی کشورمان در ادامه بازی های هفته دوم برابر تیم های برزیل و صربستان بازی می کند.

بازی های هفته دوم در صربستان برگزار می شود.