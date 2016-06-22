ضبط سری اول «با من خوش ميگذره!» تمام شد/ سفر به کشوری دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان تصویربرداری مجموعه «با من خوش میگذره!» در لبنان، گروه تولید به ایران بازگشتند. امیرحسین صدیق بازیگر، حسام لرنژاد خواننده و مهران غفوریان بازیگر در مجموعه «با من خوش میگذره!» به رقابت پرداخته اند.

این سه هنرمند در سفری ماجراجویانه و توریستی حضور یافتند و قرار است در جریان این سفر با ظرفیت های گردشگری و دیدنی های کشورهای مختلف جهان آشنا شوند. این سفرها در قسمت های آینده به شهرهای ایران نیز می رسد.

غفوریان، صدیق و لرنژاد به عنوان نخستین گروه از سری اول مجموعه مذکور در بیروت لبنان به رقابت پرداختند که ضبط تصاویر آن اخیرا به پایان رسید و مراحل تدوین و صداگذاری در تهران انجام می شود.

بازیگران شناخته شده لبنانی از جمله مجدی مشموشی، نعمی بدوی و ماریتارز معلوف نیز در کنار هنرمندان ایرانی در این سری حضور دارند و قرار است پس از ماه رمضان این مجموعه در شبکه نمایش خانگی به صورت هفتگی توزیع شود.

کره جنوبی، روسیه و مالزی سه کشوری هستند که سری بعدی مجموعه در یکی از آنها جلوی دوربین خواهد رفت.

هر برنامه شامل سه قسمت است و در هر بخش سه شرکت کننده حضور دارند. در هر قسمت یک نفر از سه شرکت کننده به عنوان میزبان و راهنمای گردشگری گروه شرکت کننده، تلاش می کند برای ایجاد یک روز مفرح و شاد در تیم خود برنامه ریزی کرده و جزییات آن را اجرا کند. هر لیدر یا راهنما به قید قرعه یک مشاور در اختیار خواهد داشت. این راهنما یک روز کامل از صبح تا شب فرصت دارد و هزینه تخصیص یافته برای یک روز چهار صد دلار است.

این مجموعه با حمایت مركز بین المللی توسعه خواهر شهرهای ایران ساخته می شود و با پایان تولید از شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد. کپی رایت این مجموعه به ثبت بین المللی رسیده است و مشابه هیچ مجموعه یا برنامه ای نیست.

عوامل مجموعه «با من خوش میگذره!» عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: مرتضی آتش زمزم، مشاور پروژه: رضا شاكری، مدیر تولید: مجتبی آتش زمزم، مدیر تصویربرداری: مرتضی خانمحمد، تصویربردار هوایی: مسعود اردلانی، صدابردار: حسین قورچیان، تدوین: كاووس آقایی، مدیر تولید: لبنان مجدی مشموشی، هماهنگی تولید لبنان: كاظم عزیزی، دستیار تهیه كننده: ابوالفضل آتش زمزم، گرافیست: مهدی وجدانی، عكاس: محمد حسین وجدانی و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.