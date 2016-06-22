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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

ضبط سری اول «با من خوش ميگذره!» تمام شد/ سفر به کشوری دیگر

ضبط سری اول «با من خوش ميگذره!» تمام شد/ سفر به کشوری دیگر

ضبط و تصویربرداری سری اول مجموعه «با من خوش ميگذره!» در لبنان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان تصویربرداری مجموعه «با من خوش میگذره!» در لبنان، گروه تولید به ایران بازگشتند. امیرحسین صدیق بازیگر، حسام لرنژاد خواننده و مهران غفوریان بازیگر در مجموعه «با من خوش میگذره!» به رقابت پرداخته اند.

این سه هنرمند در سفری ماجراجویانه و توریستی حضور یافتند و قرار است در جریان این سفر با ظرفیت های گردشگری و دیدنی های کشورهای مختلف جهان آشنا شوند. این سفرها در قسمت های آینده به شهرهای ایران نیز می رسد.

غفوریان، صدیق و لرنژاد به عنوان نخستین گروه از سری اول مجموعه مذکور در بیروت لبنان به رقابت پرداختند که ضبط تصاویر آن اخیرا به پایان رسید و مراحل تدوین و صداگذاری در تهران انجام می شود.

بازیگران شناخته شده لبنانی از جمله مجدی مشموشی، نعمی بدوی و ماریتارز معلوف نیز در کنار هنرمندان ایرانی در این سری حضور دارند و قرار است پس از ماه رمضان این مجموعه در شبکه نمایش خانگی به صورت هفتگی توزیع شود.

کره جنوبی، روسیه و مالزی سه کشوری هستند که سری بعدی مجموعه در یکی از آنها جلوی دوربین خواهد رفت.

هر برنامه شامل سه قسمت است و در هر بخش سه شرکت کننده حضور دارند. در هر قسمت یک نفر از سه شرکت کننده به عنوان میزبان و راهنمای گردشگری گروه شرکت کننده، تلاش می کند برای ایجاد یک روز مفرح و شاد در تیم خود برنامه ریزی کرده و جزییات آن را اجرا کند. هر لیدر یا راهنما به قید قرعه یک مشاور در اختیار خواهد داشت. این راهنما یک روز کامل از صبح تا شب فرصت دارد و هزینه تخصیص یافته برای یک روز چهار صد دلار است.

این مجموعه با حمایت مركز بین المللی توسعه خواهر شهرهای ایران ساخته می شود و با پایان تولید از شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد. کپی رایت این مجموعه به ثبت بین المللی رسیده است و مشابه هیچ مجموعه یا برنامه ای نیست.

عوامل مجموعه «با من خوش میگذره!» عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: مرتضی آتش زمزم، مشاور پروژه: رضا شاكری، مدیر تولید: مجتبی آتش زمزم، مدیر تصویربرداری: مرتضی خانمحمد، تصویربردار هوایی: مسعود اردلانی، صدابردار: حسین قورچیان، تدوین: كاووس آقایی، مدیر تولید: لبنان مجدی مشموشی، هماهنگی تولید لبنان: كاظم عزیزی، دستیار تهیه كننده: ابوالفضل آتش زمزم، گرافیست: مهدی وجدانی، عكاس: محمد حسین وجدانی و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.

کد مطلب 3692564
عطیه موذن

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