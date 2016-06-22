پل بند تاریخی گرگر پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت میراث فرهنگی، مدیر پایگاه جهانی سازه های آبی شوشتر با اعلام این خبر گفت: در این عملیات که پس از ده سال و در مدت ۱۰ روز با نظارت این پایگاه صورت گرفت تمامی رسوبات سال های یاد شده و پسماندهای حاصل از سیل اخیر که در این منطقه تجمع یافته بود به طور کامل پاکسازی شد.

بیژن حیدری‌زاده بند گرگر با قدمتی ۱۷۰۰ ساله را اثری مهم در مجموعه بناهای آبی تاریخی شوشتر خواند که با قرار گیری بر فراز مجموعه آسيابها و آبشارها و مسدود کردن مسير رودخانه گرگر و اختلاف سطح بوجود آمده، آب رودخانه را به تونلهاي سه گانه مجموعه هدايت می‌کند.

وی مستندنگاری و بروز رسانی نقشه‌های ۱۳ اثر مرتبط با سازه‌های آبی شوشتر همچون؛ آبشارها و آسیاب‌ها، بند میزان، بند خاک، برج کلاه فرنگی، نهرداریون، نهر گرگر، قلعه سلاسل، بندهای شادروان، شراب دار، عیار، بند ماهی بازان، پل لشکر را از دیگر اقدامات پایگاه جهانی سازه‌های آبی شوشتر اعلام کرد و گفت: مستندنگاری قلعه سلاسل که از سال گذشته آغاز شده رو به اتمام است و آثار دیگر به ترتیب از سوی کارشناسان پایگاه در حال پیگیری و انجام است.

حیدری زاده مستند نگاری و تهیه نقشه های خانه های تاریخی و شاخص شهر را بخشی دیگر از فعالیت های این پایگاه در راستای همکاری با اداره میراث فرهنگی شوشتر برشمرد و افزود: خانه پدری علامه شیخ شوشتری از جمله این خانه هاست که به لحاظ شاخص های معماری و مذهبی از مهمترین آثار شهرستان شوشتر به شمار می‌رود.