سرمربی تیم فوتبال نوجوانان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریدون معینی درباره اردوهای تدارکاتی تیم جوانان در تهران و بیرجند، گفت: طبق صحبتهایی که با کادر فنی تیم جوانان داشته ام، خوشبختانه اردوهای مفیدی را در بیرجند و تهران برگزار کرده و در واقع آمادگی لازم را برای برگزاری تمریناتی جدی تر و کامل تر در کمپ ۱۰ روزه آلمان به دست آوردند.

وی گفت: برگزاری اردوی آماده سازی در آلمان باعث می شود تا بازیکنان علاوه بر انجام تمرینات مستمر و دقیق زیر نظر کادر فنی، تجربه ای جدید کسب کنند و با رقابت پرداختن با حریفان اروپایی، از لحاظ فنی ارتقا یابند. ضمن اینکه از نظر ذهنی و فنی تغییرانی در تفکر بازیکنان به وجود خواهد آمد که این امر بسیار مفید خواهد بود.

سرپرست کمیته جوانان در ادامه بیان کرد: اگر در کمپ آلمان کادر فنی به خواسته هایشان برسند، بدون شک تیم آماده ای را خواهیم داشت تا در مصاف با حریفان آسیایی عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارند. باید ببینیم این تیم چه برنامه ای دارد تا بهره مفیدی را به هر شکل از برگزاری این اردوی برون مرزی ببرد.

وی در پایان درباره انتخاب سرمربی تیم نوجوانان گفت: پیشنهاد کمیته جوانان در کمیته فنی بررسی و روز دوشنبه۳۱ خرداد ماه آرای کمیته فنی جمع بندی شد. در واقع مربی مورد نظر با رای اکثریت انتخاب شده تا پس از گزارش کار به مسئولان فدراسیون فوتبال، نام ایشان را از طریق سایت فدراسیون اعلام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این حمید علی دوستی هدایت تیم نوجوانان ایران را بر عهده داشت که این مربی چند هفته پیش از کارش برکنار شد.