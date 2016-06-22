به گزارش خبرنگار مهر، کیهان شناسی علمی از چه زمان پاگرفت و در یونان و تمدن اسلامی تا چه حد از روش تجربی و ریاضی استفاده می کرد و چقدر تحت تأثیر فلسفه طبیعی بود؟ برای پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر درباره تحولات علمی و تبادل نظرهای رایج در نجوم تمدن اسلامی نیاز به پژوهش هایی مبتنی بر نسخ خطی به جامانده و آخرین دستاوردهای مورخان دانشگاهی علم قدیم است.

کتاب حاضر نتایج این پژوهش ها را در کنار پژوهش هایی جدید تر برای متخصصان و غیر متخصصان علاقه مند به رشته تاریخ علم معرفی می کند. مخاطب این کتاب افرادی هستند که به تاریخ تحولات علوم در گذشته های دور و نزدیک دلبسته اند یا می خواهند با دستاوردهای فکری و فرهنگی تمدن اسلامی در حوزه علم هیئت آشنا شوند.

کیهان شناسی علمی در یونان و تمدن اسلامی، کیهان شناسی سازگار با طبیعیات نزد منجمان مراغه، میراث علمی منجمان مراغه، فصول سه گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

ریشه های یونانی علم هیئت، کتابهای هیئت تا قبل از ابن هیثم، علم هیئت و فلسفه طبیعی، فلک چیست؟ تفاوت روش شناختی علوم ریاضی و طبیعیات، افلاک در فلسفه ارسطویی، حرکت افلاک، انواع حرکت در فلسفه ارسطویی، مقدمات طبیعی علم هیئت، ترتیب سیارات نسبت به زمین در نجوم تمدن اسلامی، گذرزهره و ترتیب رسمی سیارات، مدلهای سیاره های بطلمیوسی و تغییر فیزیکی آنها در آثار هیئت از جمله مباحث مطرح شده در فصل اول این کتاب هستند.

مرکزیت و سکون زمین: بطلمیوس، بیرونی، عرضی، طوسی و شیرازی، ترتیب سیارات: بطلمیوس، ابن سینا، عرضی و شیرازی، فرایند مدل سازی از بطلمیوس تا منجمان مراغه، مدل افلاک خورشید، مدل های افلاک ماه: بطلمیوس، عرضی، طوسی و شیرازی، مدل های افلاک سیارات خارجی: بطلمیوس، عرضی، طوسی و شیرازی، مدل های افلاک سیارات داخلی: بطلمیوس، عرضی و شیرازی، دستاوردهای علمی منجمان مراغه، از جمله موضوعات مطرح شده در فصل دوم هستند.

وارثان سنت نجومی مراغه، جایگاه سنت علمی مراغه در تاریخ نجوم، جایگاه معرفتی علم و فلسفه طبیعی در تمدن اسلامی، از جمله موضوعات فصل سوم این کتاب هستند. در آخر فرهنگنامه اصطلاحات نجومی در هیئت تمدن اسلامی و منابع آمده است.

کتاب «دایره های مینایی؛ پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی نوشته امیر محمد گمینی و با مقدمه حسین معصومی همدانی برای نوبت اول بهار امسال از سوی نشر سینا روانه بازار کتاب شده است.