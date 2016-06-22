وقتی پول نمی دهند نتیجه همین میشود/انصاری باید پاسخگوی نتایج باشد

احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص عدم نتیجه گیری در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک باکو، اظهار کرد: ما پیش از رقابت های قاره ای چین تنها یک اردوی چند روزه در اوکراین داشتیم و برای مسابقات جهانی باکو نیز درهیچ تورنمنت تدارکاتی شرکت نکردیم. وقتی بوکسورها در رقابت های تدارکاتی آزمون و خطا ندهند نتیجه همین می شود که در رقابت های اصلی به مشکل می خوریم.

وی افزود: برای موفقیت در یک تورنمنت بین المللی و خصوصا مسابقات کسب سهمیه المپیک نیاز است که یک تیم در چند تورنمنت تدارکاتی حضور پیدا کند اما ما به علت اینکه بودجه نداشتیم در هیچ تورنمنت تدارکاتی و اردوی مشترکی شرکت نکردیم.

رئیس فدراسیون بوکس با اشاره به اینکه پیش از بازی های آسیایی اینچئون ۶ تورنمنت و اردوی تدارکاتی داشتیم، افزود: جامعه ورزش کشور از نتایج ما در بازی های آسیایی اینچئون راضی بودند چون ما پیش از این بازی ها در چندین اردو و تورنمنت شرکت کردیم و توانستیم نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.

وی ادامه داد: از ابتدای سال درگیر رقابت های انتخابی المپیک بودیم و نیاز داشتیم تا کمیته ملی المپیک بیش از سال های گذشته از فدراسیون بوکس حمایت کند اما تاکنون که بیش از سه ماه از سال جدید گذشته تنها هزینه اسکان و تغذیه ملی پوشان را داده‌اند که آن هم از بودجه خودمان کسر می شود.

ناطق نوری افزود: وقتی پولی نباشد نمی توانیم در تورنمنت و اردوهای تدارکاتی شرکت کنیم و متاسفانه این شرایط باعث می شود که ملی پوشان در میادین بزرگنتوانند خود را نشان دهند. همانطور که می دانید هر بوکسور در اردو نیاز به دو یا سه حریف تمرینی دارد اما ما برای کاهش هزینه ها تعداد حاضرین در اردوی تیم ملی را کم کردیم و ۱۵ نفر را در اردو نگه داشتیم.

رئیس فدراسیون بوکس ضمن اشاره به اینکه بوکسورهای ایران ما قلب خود مبارزه می کنند، تصریح کرد: ملی پوشان ما حقوق نمی‌گیرند، تورنمنت تدارکاتی نمی روند و تنها با عشق و علاقه ای که به بوکس دارند در این رشته فعالیت می کنند.

وی در خصوص بودجه محدود فدراسیون بوکس، اظهار داشت:متاسفانه بودجه رشته المپیکی بوکس بسیار محدود است، به علت عدم پخش تلویزیونی هم نمی توانیم اسپانسر جذب کنیم و کمیته ملی المپیک پول پاداشی را که به احسان روبهانی و مربی اختصاصی اش می دهد را هم از بودجه ما کم می کند. با این اوصاف چطور می خواهیم تیم را به رقابت های تدارکاتی بفرستیم؟

ناطق نوری در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد "عبدالرضا انصاری" که قول کسب سه سهمیه داده بود راضی بودید؟ گفت: انصاری به ما قول کسب سه سهمیه داد اما هیچ سهمیه ای کسب نکرد و الان باید پاسخگو باشد. او با صراحت به من اعلام کرد که در باکو نتیجه می‌گیرد اما در عمل چیز دیگری را شاهد بودیم و همه بچه های ما حذف شدند. انصاری باید پاسخگوی نتایج ضعیفش باشد.