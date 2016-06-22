ساخت وسیله ای هوشمند برای خواب آرامش بخش

به گزارش خبرگزاری مهر، با ماشینی شدن زندگی افراد و افزایش استرس و تنش در زندگی آنها، می توان گفت که خواب افراد به دلیل این مشکلات از بازدهی قابل توجهی بر خوردار نیست.

از این رو محققین دانشگاه «پکینگ» چین وسیله ای هوشمند با نام Fitsleep طراحی کرده که با قرار گرفتن در زیر بالشت و تولید امواج آلفا موجب خوابی آرامش بخش برای شخص می شود. این ویژگی در محصول جدید محقیق چینی منحصر به فرد است.

از ویژگی دیگر Fitsleep این است که می تواند با متصل شدن به گوشی همراه، ضربان قلب و ریتم نفس کشیدن را به کاربر نشان دهد، ضمن اینکه قادر به اندازه گیری میزان خواب مفید در فرد است.

با فعال شدن امواج آلفا در Fitsleep، کاربر زود به خواب می رود و میزان خواب عمیق در او نیز افزایش پیدا می کند.

همچنین این وسیله هوشمند بعداز روشن شدن می تواند با امواج الکترومغناطیسی بین ۰ تا ۱۳ هرتز به اسکن واکنش بدن بپردازد و فعالیت های مرتبط با خواب را بررسی کند.

قرار است Fitsleep در اواخر سال جاری میلادی روانه بازار شود.