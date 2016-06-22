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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

امروز برگزار شد؛

رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا برای مقابله با کره شمالی

رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا برای مقابله با کره شمالی

کره جنوبی و آمریکا صبح امروز رزمایش مشترکی را برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، در این رزمایش که صبح امروز برگزار شد بالگردهایی از هر دو کشور حضور داشتند.

کره جنوبی و آمریکا اعلام کرده اند که اصلی ترین هدف آنها از رزمایش امروز بالگردها، آماده شدن برای مقابله با حملات احتمالی کره شمالی است.

گزارش تلویزیون کره جنوبی حاکی است که ارتش این کشور در این تمرینات مشترک از بالگردهای کبری «مدل آ اچ ـ 1 اس» و آمریکا از بالگردهای «آپاچی» استفاده کرده اند.

این رزمایش در حالی برگزار شد که صبح امروز رسانه ها از ازمایش دو موشک بالستیک توسط کره شمالی خبر داده بودند.

آزمایش های امروز به ترتیب پنجمین و ششمشین آزمایش های ناموفق کره شمالی در چند ماه اخیر بودند.

در همین رابطه ستاد کل ارتش کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد: موشک پنجم اوایل صبح امروز از منطقه «وون سان» در سواحل شرقی پرتاب شده که ناموفق بوده است. ساعتی بعد موشک ششم بالستیک نیز پرتاب شده و فقط توانسته ۴۰۰ کیلومتر در آسمان به پرواز در آید که این هم ناکامی دیگری برای این کشور رقم زده است.

کد مطلب 3692596
عبدالحمید بیاتی

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