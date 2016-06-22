به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، ادامه گزارش مهاجرت تحصیلی دانشجویی در جهان با هدف بررسی میزان ماندگاری و رسوب دانشجویان مهاجر در کشور آمریکا پس از فارغ التحصیلی توسط دکتر سیدی، رئیس کارگروه نخبگان کمیسیون ارائه شد.

در ابتدای این گزارش ضمن ارائه آماری از تعداد دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل رشته‌های زیر علوم پایه و مهندسی در آمریکا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۹، این نکته نیز مورد اشاره قرار گرفت که تعداد ویزاهای موقت و تعداد کل دانشجویان خارجی در این بازه زمانی روند افزایشی داشته است.

یکی از علل این افزایش تعداد کم دانشجوی دکتری آمریکایی در حوزه علوم پایه و مهندسی و نیاز به جذب دانشجو به‌ویژه در این حوزه است.

درصد اقامت موقت دانشجویان دکتری در حوزه علوم و مهندسی در آمریکا که دکتری خود را در سال ۲۰۰۴ دریافت کرده‌اند، دربازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به تفکیک کشورها در آسیای شرقی، اقیانوسیه، اروپای شرقی، قاره آمریکا و کشورهای آسیای غربی ارائه شد.

در ادامه جلسه و در جمع‌بندی نهایی این گزارش عنوان شد که از ۹ هزار و ۴۳۹ نفر دانشجوی دکتری در حوزه علوم پایه و مهندسی از کشورهای مختلف دنیا که در سال ۲۰۰۴ موفق به اخذ درجه دکتری از دانشگاه‌های آمریکا شده‌اند، ۶۲ درصد آنها در سال ۲۰۰۹ در آمریکا مقیم بوده‌اند.

همچنین اعلام شد که کشور آمریکا با سیاستگذاری کلان و برنامه‌ریزی مدون درصدد افزایش نیروی تحصیل کرده و مورد نیاز خود به‌ویژه در حوزه علوم پایه و مهندسی است و همچنین وجود بازار کار، درآمد بالا، تنوع آب و هوایی، تنوع شرایط اجتماعی و ... از دیگر عوامل ایجاد انگیزه ماندگاری در فارغ التحصیلان دکتری در آمریکا است.

در ادامه اعضای کمیسیون به بیان نظرات خود پرداختند که اهم آن شامل لزوم توجه به سیاست‌های کلان کشورهای مطرح و موفق در جذب سرمایه انسانی، ایجاد بانک اطلاعاتی و ایجاد یک مرکز برای رصد آمار دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی خارج کشور، رعایت استانداردهای بین المللی در نظام آموزش عالی و وجود سیستم‌های نظارت و ارزیابی به منظور ارتقای کیفیت دانشگاهها است.