حسین اقبال‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار تاسف از تصمیم علی مرادی نسبت به برکناری دبیر فدراسیون، گفت: تا المپیک ریو فاصله زیادی نداریم و به نظر من این اقدام به هیچ وجه درست و منطقی نبود. مطمئنا این اتفاقات تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی بر روند امور اجرایی و حتی اردوهای تیم ملی خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: به نظر من فدراسیون وزنه برداری اولویت های بسیار مهمتری داشت و باید ابتدا به آن مسائل و مشکلات رسیدگی می کرد. به عنوان مثال به جای برکناری حسین مقامی از سمت دبیری فدراسیون، باید نسبت به پرداخت معوقات مالی داوران و کارکنان فدراسیون اقدام می کرد که بعد از برگزاری رقابتهای جام فجر و پیکارهای لیگ هنوز مطالبات معوقه خود را دریافت نکرده اند.

اقبال پور در پاسخ به این سوال که چرا برخی ملی پوشان عنوان دار ترجیح می دهند انفرادی تمرین کنند و این رفتار نشانه چه مسائلی است؟ گفت: ورزشکارانی همچون کیانوش رستمی و بهداد سلیمی و سهراب مرادی، افراد خودساخته ای هستند که در اردو و حتی تمرینات انفرادی می توانند کار خود را پیش ببرند. البته اقدام کیانوش رستمی هم دلایل مختلفی دارد که فعلا ترجیح می دهم تا بعد از المپیک به این دلایل اشاره نکنم.

رئیس پیشین سازمان لیگ وزنه برداری ادامه داد: سهراب مرادی قبل از حضور در اردوی تیم ملی به صورت انفرادی تمرین می کرد و اتفاقا وزنه های سنگینی را هم مهار کرد، حالا در اردو است و باید دید که آیا هنوز می تواند با روند اردو و برنامه های تمرینی همان وزنه ها را بزند یا خیر؟ به نظر من متولیان فدراسیون به جای عزل و نصب های کنونی باید این مسائل را در نظر بگیرند و تمام فکر و انرژی خود را معطوف پیشرفت ملی پوشان المپیکی در اردو کنند.

وی در خاتمه در پاسخ به این سئوال که با ادامه این روند چه آینده ای را برای وزنه برداری پیش بینی می کنید؟ گفت: چشم انداز خوبی را متصور نیستم چراکه فدراسیون وزنه برداری اقدامات زیربنایی خاصی را برای آینده انجام نداده است.