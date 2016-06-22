نرخ بیکاری در البرز بیشتر از میانگین کشوری است

اسماعیل خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بر اساس برنامه ریزی های از پیش تعیین شده اقدامات ویژه ای را در حوزه کاری خود در دستور کار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر ثبت نام کارآفرینان برتر استان البرز انجام می پذیرد.

وی با بیان اینکه این اداره کل در راستای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز به طور جد وارد عرصه شده است، افزود: تجمیع شرکت های کوچک در قالب یک هلدینگ بزرگ برای تثبیت اشتغال استان البرز در دستور کار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز خاطرنشان کرد: استان البرز با وجود ۳۰۰ قطعه ساز، قطب قطعه سازی کشور محسوب شده که این واحدها به مجموعه های خودروسازی نظیر ایران خودرو و سایپا متصل هستند.

مشکلات صنعت خودرو افزایش آمار بیکاری البرز را بدنبال دارد

وی با اشاره به اینکه تجمیع کردن شرکت های کوچک و اتصال آن به شرکت های بزرگ یکی از وظایفی است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده است، تصریح کرد: در نظر داریم این امر همانند خودرو به سایر بخش ها نیز تعمیم داده شود.

خلیلی بیان کرد: آمار بیکاری استان البرز در حالی ۱۲.۵ درصد برآورد شده که این مهم در سطح کشور ۱۰.۷ درصد اعلام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تاکید بر اینکه به سبب مشکلات ایجاد شده در صنعت قطعه سازی استان، شاهد افزایش آمار بیکاری در البرز بوده ایم، گفت: عدم فروش خودرو مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده است.

وی پایان با بیان اینکه بیشترین بخش فعالیت کارگری استان، چیزی حدود ۵۰ هزار نفر در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه سازی فعالیت دارند، افزود: وقتی خودرو به فروش نمی رسد بستر ریزش کارگران فراهم می شود.