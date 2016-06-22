به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با حضور در برنامه رادیویی رویداد که از شبکه رادیوگفتگو پخش شد، دیدار شاعران با مقام معظم رهبری را طولانی ترین دیدار ایشان با یک قشر در جامعه دانست و در ادامه اهمیت دادن ایشان به فرهنگ و شعر را مطرح کرد.

این شاعر گفت: ایشان شعر را یک سرمایه و عزیزترین و فاخرترین سرمایه کشور دانستند و تاکید داشتند رسانه های ما به شعر بیشتر اهمیت دهند.

قزوه ادامه داد: شعرهای خوب و موضع دار که شاعران می گویند، به دست مردم نمی رسد و حال چطور باید این صدا را به آن سوی مرزها برسانیم. ایشان بحث سرود را مطرح کردند که در کارهای استاد سبزواری بسیار تاثیر گذار بود و جایگاه ویژه ای داشت و امروز نیز کسانی هستند که در خط آن مرحوم قدم می‌گذارند و باید حمایت شوند.

وی با اشاره به تاکید معظم له بر لزوم سرودن آثاری برای فلسطین، یمن، دفاع مقدس و شیخ زکزاکی و همچنین ترجمه آن به منظور امیددهی به مردم افریقا، اظهار کرد: «شعرایی از کشورهای مختلف و حوزه فارسی زبان از پاکستان، هندوستان و افغانستان بودند و اظهار رضایت آقا از این شعرای جوان بسیار خوب بود. این بزرگ ترین اتفاق ادبی کشور در طول سال است و حضرت آقا نیز واقعا وقت می گذارند.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری با اشاره به ویژگی شعرای متعهد گفت: در این روزگار شاعران خوب و جوان داریم ولی وقتی جامعه ما به شعر توجه ویژه نمی‌کند، احساس می‌کند بهتر است سینماگر شود. در کشورمان استعدادهای بزرگی پیدا می‌شوند و چند سال است که در اینگونه جلسات به جوانان بها می‌دهیم و نتیجه آن را نیز می‌بینیم که برای شهدای غواص، مدافعان حرم، شیخ نمر و شیخ زکزاکی و استکبار ستیزی و... شعر می گویند.

قزوه تصریح کرد: این شعرا منویات رهبری را با کمترین هزینه به شعر تبدیل می کنند، شاید فیلم سازی هزینه میلیاردی بخواهد اما شعر فقط نیازمند یک قلم و کاغذ است و باید این شعرای جوان را هدایت و حمایت کنیم. حضرت آقا در صحبت‌های دیشب اشاره کردند که چرا همیشه از آدم‌هایی تقدیر می‌شود که در کار و اعتقادات شان ولنگارند؟! ولی یک شاعر که در دفاع از آرمان های انقلاب قلم می‌زند، دیده نمی‌شود!