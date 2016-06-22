معدوم سازی محموله ۷۰۰ کیلویی فرآورده دامی فاسد در دزفول 

محسن ورجاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای بهداشت تغذیه و خدمت رسانی به شهروندان همواره بازرسی های مکرری از مکان های مربوط به مواد غذایی و به ویژه سردخانه ها، تالارها و رستوران های سطح شهر از سوی کارشناسان ما صورت می گیرد.

وی افزود: در بازرسی های صورت گرفته در روزهای گذشته از محموله های موجود در سردخانه های شهرستان، مقدار ۷۰۰ کیلوگرم آلایش مرغی شناسایی و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول، علت ضبط این محموله را انقضای تاریخ مصرف عنوان کرد و گفت: محموله مذکور به دلیل غیر قابل مصرف بودن با دستور دادستان معدوم شد.

ورجاوند در پایان به شهروندان هشدار داد: در هنگام خرید محصولات فرآورده خام دامی از اعتبار تاریخ انقضای آن اطمینان داشته باشند.