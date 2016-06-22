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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

رئیس اداره دامپزشکی دزفول خبر داد:

معدوم سازی محموله ۷۰۰ کیلویی فرآورده دامی فاسد در دزفول 

معدوم سازی محموله ۷۰۰ کیلویی فرآورده دامی فاسد در دزفول 

دزفول- رئیس اداره دامپزشکی دزفول از معدوم سازی یک محموله ۷۰۰ کیلوگرمی فرآورده خام دامی تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد.

محسن ورجاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای بهداشت تغذیه و خدمت رسانی به شهروندان همواره بازرسی های مکرری از مکان های مربوط به مواد غذایی و به ویژه سردخانه ها، تالارها و رستوران های سطح شهر از سوی کارشناسان ما صورت می گیرد.

وی افزود: در بازرسی های صورت گرفته در روزهای گذشته از محموله های موجود در سردخانه های شهرستان، مقدار ۷۰۰ کیلوگرم آلایش مرغی شناسایی و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول، علت ضبط این محموله را انقضای تاریخ مصرف عنوان کرد و گفت: محموله مذکور به دلیل غیر قابل مصرف بودن با دستور دادستان معدوم شد.

ورجاوند در پایان به شهروندان هشدار داد: در هنگام خرید محصولات فرآورده خام دامی از اعتبار تاریخ انقضای آن اطمینان داشته باشند.

کد مطلب 3692633

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