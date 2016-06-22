مکانیزم رسیدگی به اختلافات افغانستان و پاکستان باید نهایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، در نشست شورای امنیت ملی افغانستان به ریاست «اشرف غنی» رئیس جمهور این کشور بر ایجاد مکانیزم موثری برای رسیدگی به اختلافات دو کشور و نیز موضوعات مورد علاقه دوجانبه تاکید شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: در نشست شورای امنیت که به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شد؛ سفر هیئت افغانستان به اسلام آباد با هدف مذاکره با مقامات این کشور برای رفع نگرانی های دو طرف در رابطه با تنش های اخیر در مرز «تورخم» مورد ارزیابی قرار گرفت.

شورای امنیت ملی افغانستان، با اشاره با تخطی های اخیر کشور پاکستان، یکبار دیگر حملات نظامی پاکستان را به روستاهای افغانستان خلاف اصول و قوانین بین المللی و غیر قابل قبول خواند و حل اختلافات یاد شده را با استفاده از روش های دیپلماتیک، سازنده و معقول دانست و بر نهایی سازی مکانیزمی مؤثر برای همفکری و هماهنگی در مورد مسائل دوجانبه تأکید ورزید.

گفتنی است که پیش از این وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده بود، «حکمت خلیل کرزای» معاون سیاسی این وزارتخانه به دعوت «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان، در رأس هیئتی متشکل از مقام های ارشد سیاسی و نظامی، به اسلام آباد سفر کرده و با «اعزاز احمد چودری» دبیر کل امور خارجه پاکستان، در یک فضای دوستانه و با هدفی سازنده، برای رفع نگرانی های دو طرف در ارتباط با تنش های اخیر در گذرگاه تورخم، دیدار کرده است.

حکمت کرزای؛ اقدامات گوناگون پاکستان از جمله ساخت تأسیسات و پاسگاه در داخل خاک افغانستان در «انگور ادا»، «غلام خان» و کوه «خواجه خضر» را با اعزاز احمد چودری مطرح کرده است. وی اعتراض شدید دولت افغانستان را نسبت به حملات مداوم توپخانه ای پاکستان به روستاهای افغانستان ابراز کرده است.

براساس گزارش وزارت امور خارجه افغانستان در این دیدار ؛ برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی، هردو طرف توافق کردند تا مکانیزم مؤثری برای مشاوره و هماهنگی در مورد مسائل مورد مناقشه دو جانبه به وجود آورند. قرار است مقامات دو کشور برای بررسی و نهایی سازی مکانیزمی هدفمند برای رفع اختلافات دو جانبه، در حاشیه نشست سازمان همکاری‏ شانگهای در تاشکند ازبکستان با هم دیدار کنند.