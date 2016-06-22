پروژه «هرمز؛ جزیره سالم» اجرا می شود

رضا میر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پروژه هرمز جزیره سالم ، سلامت مردم را از مهمترین مقوله های مورد توجه شورای بهداشت بخش هرمز و کارگروه سلامت و امنیت غذایی عنوان و ابراز داشت: با تعامل و همکاری بین مردم و مسئولین، مسائل و مشکلات بهداشتی این جزیره به حداقل رسیده و امیدواریم شاهد تغییرات اساسی در خصوص ارتقاء شاخص های بهداشتی در هرمز باشیم.

وی همچنین به بیماری های مشترکی که بین انسان و دام است نیز اشاره کرد و افزود: عدم دقت و رعایت اصول بهداشتی سلامت جسمانی انسان را به خطر خواهد انداخت و اگر زباله ها و پسماندها به درستی دفع نشود به یکی از منابع انتقال آلودگی و بیماری تبدیل خواهد شد.

رئیس شورای بهداشت هرمز اظهار داشت: یکی از کارهای مهمی که برای این جزیره حائز اهمیت است اعزام پزشکان متخصص سه روز در هفته است که این پزشکان متخصص نظیر کودکان، زنان و زایمان و داخلی است. برای سال جاری اعزام پزشکان متخصص به حسب نیاز به این جزیره اعزام می شوند.

بخشدار هرمز از خرید یک دستگاه سونوگرافی برای مرکز درمانی این جزیره خبر داد و افزود با پیگیری های که صورت گرفته است طی یک ماه آینده یک دستگاه سونوگرافی برای رفاه حال بیماران و مادران باردار این کار انجام خواهد شد.

میر حسینی بیان داشت بحث دیگری که در بهداشت و سلامت دراین جزیره انجام شده است پروژه جزیره سالم است که تا کنون فاز اول آن به اتمام رسیده است.

بخشدار هرمز بیان داشت: به منظور انجام پژوهش‌های علمی در حوزه سلامت جزیره هرمز به عنوان پروژه جزیره سالم برگزیده شده است و این پروژه در چهار فاز و طی ۱۰ سال در این جزیره اجرا می شود.

میر حسینی با اشاره به بهداشت محیط گفت: یکی از بحث های مهم در حوزه سلامت بهداشت محیط است که اگر محیط سالمی داشته باشیم از همه بیماری های واگیر دار در امان خواهیم ماند.

بخشدار هرمز گفت: افزایش زباله و پراکندگی زباله در سطح شهر موجب بیماری می شود و توصیه می شود شهروندان در این خصوص همکاری بیشتری با دستگاه های خدمات رسان مانند شهرداری داشته باشند.

بخشدار هرمز بیان داشت: جزیره هرمز بعد از کیش و قشم یک جزیره گردشگری است و در طول سال گردشگران زیادی از این جزیره بازدید می کنند پس در کنترل آب شرب و فاضلاب باید دقت زیادی صورت بگیرد که خدای ناکرده موجب بروز بیماری نشود.

میرحسینی با اشاره به حمل مواد غذایی فاسد شدنی مانند مرغ، گوشت و پروتئین گفت: عاملان فروش این موادغذایی که مایحتاج روزانه شهروندان است باید از وسیله های سرد کننده و یخچالی استفاده کنند.