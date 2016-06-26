به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی کشور ایتالیا با کاهش چشمگیر آمار ازدواج و نرخ خام زاد و ولد نسبت به سنوات گذشته، ۶۰ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر جمعیت داشته است. باید به این آمار، جمعیت ۵ میلیون و ۱۴ هزار و ۴۳۷ نفر مهاجر خارجی (۱ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی) را نیز افزود.

در ادامه، قسمت نخست از گزارشی تفصیلی از آمارهای فرهنگی این جامعه آماری در سال ۲۰۱۵ میلادی بر مبنای آخرین آمارهای فرهنگی مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) و گزارش عملکردهای فرهنگی سال ۲۰۱۴ میلادی وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا ارائه می‌شود. یادآوری می‌شود این گزارش را اکبر قولی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، به فارسی برگردانده و آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است که در ذیل بخش نخست این گزارش از نظر مخاطبان می‌گذرد.

موزه، سایت باستان‌شناسی و ابنیه تاریخی:

مطابق آخرین آمارها (۲۰۱۱ میلادی) در کشور ایتالیا، ۳۸۴۷ موزه، ۲۴۰ سایت باستان شناسی و ۵۰۱ بنای تاریخی به ثبت رسیده است که ۶۳.۸ درصد آنها عمومی و ۳۶.۲ درصد باقیمانده خصوصی هستند. از این تعداد موزه و سایت باستان شناسی و بنای تاریخی، ۴۱.۶ درصد واحد‌های عادی، ۱۰ درصد واحدهای تحت نظارت کلیسا و ۹ درصد واحدهای تحت نظارت مستقیم وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا بوده‌اند.

در خصوص موزه‌های ایتالیا، ۳۲ درصد آنها موزه‌های هنر، ۱۶.۹ درصد موزه‌های قوم- مردم شناسی، ۱۵.۵ درصد موزه‌های تاریخی، ۹.۳ درصد موزه‌های علوم طبیعی و ۸.۵ درصد موزه‌های موضوعی بوده‌اند. مجموع این واحد‌ها در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۰۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۷۶۴ بازدیدکننده داشته‌اند که ۴۹ درصد آنها بلیط خریداری کرده‌اند. بازدیدکنندگان ۴۳۱ واحد تحت نظارت وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا در سال ۲۰۱۳ میلادی (شامل ۲۰۲ موزه و ۲۲۹ سایت و بنای باستان‌شناسی) به ۳۸ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۵۸۷ نفر بالغ شده‌اند که ۱۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۸۲۹ نفر آنها جهت بازدید بلیط خریداری کرده‌اند. ۶۴ درصد این بازدید‌ها در واحدهای مرکز، ۲۰ درصد در واحدهای جنوب و ۱۶ درصد در واحدهای شمال ایتالیا صورت گرفته است. مطابق این آمار، استان لاتزیو در میان دیگر استان‌ها و بنای باستانی کلوزیوم (رم)، سایت باستان شناسی پمپی و گالری اوفیتزی (فلورانس) در میان واحدها، در رتبه‌های نخست پربازدیدترین‌ها قرار دارند.

مجموعه‌های اسناد و مدارک:

مطابق آخرین آمارها ۱۰۰ مجموعه دولتی، ۳۴ مجموعه مرکزی دولتی، ۸۲۵۰ مجموعه عمومی که ۸۰۹۲ واحد از آنها به شهرداری‌های شهرهای مختلف ایتالیا تعلق دارند، ۵۰ هزار مجموعه دانشگاهی و مراکز فرهنگی و ۴۶۰۹ مجموعه خصوصی در ایتالیا فعال هستند. این مجموعه‌ها در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۲۸۴ هزار و ۸۳۰ بازدید کننده داشته‌اند که ۱۷ هزار و ۳۲ نفر از این تعداد بازدیدکننده، غیرایتالیایی و ۱۲۵ هزار و ۵۸۶ نفر آنها، محققین بوده‌اند. همچنین ۴۷ درصد این مجموعه‌ها در شمال، ۲۹ درصد در مرکز و ۲۴ درصد در جنوب ایتالیا قرار دارند. شهرهای فلورانس، ونیز و رم نیز از حیث برخورداری از چنین مجموعه‌هایی در رتبه‌های نخست قرار دارند.

کتابخانه:

آخرین آمارها گویای فعالیت ۱۲ هزار و ۹۳۶ کتابخانه در کشور ایتالیا شامل ۶۴۶۷ واحد عمومی منطقه‌ای، ۱۹۷۸ واحد دانشگاهی - این واحدها شامل ۱۹۲۲ کتابخانه دانشگاه‌های دولتی و ۵۶ کتابخانه دانشگاه‌های غیردولتی هستند - و ۱۳۲۲ واحد وابسته به کلیسا هستند. استان لومباردیا در میان استان‌ها و شهرهای رم و فلورانس با ۴۶ واحد عمومی دولتی - ۲۰ واحد از این کتابخانه‌ها، کتابخانه‌های ملی مرکزی هستند - در میان شهرها، از حیث برخورداری از واحدهای کتابخانه‌ای در رتبه‌های نخست قرار دارند. در این کتابخانه‌ها ۱۹۸ هزار و ۱۳۱ نسخه خطی، ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۸۱ نسخه چاپی است که این آمار شامل ۳۴ هزار و ۵۱ نسخه چاپ نخست و ۳۳۲ هزار و ۲۰۳ نسخه طبع قرن ۱۵ میلادی است. همچنین ۶۵ هزار و ۱۴۲ عنوان - شماره مجله در حال چاپ و ۷ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۰۱ مقاله و رساله چاپی موجود است. ۴۷ درصد این واحد‌ها در مرکز، ۳۶ درصد در شمال و ۱۷ درصد در جنوب ایتالیا واقع هستند و ۱ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۹۷۰ عضو ثابت دارند که ۸۹ هزار و ۷۲۹ نفر از این تعداد، محققان غیرایتالیایی بوده‌اند. همچنین ۵۲۲۳ پایگاه اینترنتی کتابخانه رقومی شامل ۱۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۷۱۹ عنوان کتاب نیز در قالب ۶۷ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۸۲۹ نمایه رهگیری - که ۹۰ درصد این عناوین به آثار چاپ بعد از سال ۱۸۳۰ میلادی، ۵ درصد به آثار قبل از این تاریخ و ۵ درصد دیگر به اسناد موسیقیایی اختصاص داشته است - موضوع ۶۶ میلیون تحقیق آن لاین در ایتالیا بوده اند (۲۰۱۳ میلادی).

کاوش‌ها و فعالیت‌های حفاظتی - حمایتی:

وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا در ۳۶۳ طرح کاوش باستان شناسی مشارکت دارد که ۵۷ مورد از این کاوش‌ها با مشارکت مؤسسات غیرایتالیایی در حال انجام است. این وزارتخانه همچنین، ۵۶۶۸ اثر باستان‌شناسی و ۶۱۲۲ منطقه حفاظت شده را تحت نظارت مستقیم قرار داده است. علاوه بر این، ۵۰ سایت طبیعی و باستان شناسی شامل ۴۶ سایت فرهنگی و ۴ سایت طبیعی و ۶ میراث غیرمادی در ایتالیا نیز، در فهرست میراث فرهنگی مادی و غیرمادی تحت حفاظت یونسکو قرار گرفته‌اند (۲۰۱۴ میلادی). طرح‌های حمایتی وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا، طرح‌هایی نظیر طرح «رقومی سازی اینترنت فرهنگی» «فرهنگ ایتالیا» و... را نیز در بر می‌گیرد. از دیگر طرح‌های رقومی سازی وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا می‌توان به طرح‌های Europeana و Michael نیز اشاره کرد.

در جریان اجرای این طرح‌ها تاکنون ۴ هزار و ۶۰۹ میراث مجموعه‌ای؛ ۲ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۷۶۹ سند شامل ۲ میلیون و ۸۷ هزار سند تاریخی - هنری، ۳۰۷ هزار و ۵۷۳ سند باستان شناسی، ۵۲ هزار و ۹۴۴ سند قوم - مردم‌شناسی و ۳۹ هزار و ۴۰۶ سند معماری، ۳ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۹۱۰ فهرست و ۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۹۶ سند عمومی مجموعه‌های استانی رقومی شده است. ۴۶ هزار و ۲۵ میراث معماری حفاظت شده، ۲۶ موزه تحت حمایت در حوزه هنر و معماری معاصر - پربازدیدترین موزه تحت حمایت در حوزه هنر و معماری معاصر در ایتالیا، موزه هنرهای قرن بیست و یکم شهر رم(MAXXI) بوده است که نیمی از ۱ میلیارد و ۶۳۶ هزار و ۵۹۲ یورو گردش مالی سال ۲۰۱۳ میلادی در این حوزه را به خود اختصاص داده است - و ۶ طرح حمایتی - رقابتی جوانان هنرمند از دیگر فعالیت‌های حفاظتی - حمایتی وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا است.

نمایشگاه:

وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۵۷ نمایشگاه داخلی و ۴۸ نمایشگاه فرامرزی باستان شناسی را با مبادله ۱۳ هزار و ۷۰۸ قطعه آثار باستان‌شناسی عاریتی برگزار کرده است. علاوه بر این، ۴۲۰ نمایشگاه داخلی و ۲۰۷ نمایشگاه فرامرزی در حوزه‌های تاریخی - هنری - مردم شناسی نیز با مبادله ۱۰ هزار و ۲۸۶ اثر عاریتی در این سال برگزار شده است. آمارهای نمایشگاه‌های داخلی و فرامرزی میراث مکتوب با مبادله ۳۵۹ اثر عاریتی در این سال نیز به ترتیب ۶۸ و ۳۲ نمایشگاه بوده است و ۲ هزار و ۳۷۵ اثر عاریتی نیز در جریان برگزاری ۶۵ نمایشگاه داخلی و ۴۵ نمایشگاه فرامرزی در خصوص مجموعه‌ها مبادله شده است. این وزارتخانه در سال ۲۰۱۳ میلادی تنها برای ضمانت گمرکی ۲۶ نمایشگاه از شاخص‌ترین نمایشگاه‌های برگزار شده، رقمی معادل ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹۰۱ یورو وثیقه گذاشته است.

آموزش فرهنگی:

وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۳ مدرسه عالی مطالعات فرهنگی، دوره‌های مرمت آثار باستانی در ۵ دانشگاه ایتالیا، ۶ آکادمی هنرهای زیبا، ۱۸ همایش فرهنگی، ۳۹ کارگاه آموزشی فرهنگی، ۴ طرح آموزش‌های فرهنگی فرامرزی و ۴۲۶ طرح تحقیقاتی و مرمت را مورد حمایت قرار داده است. علاوه بر این، ۱۱ هزار و ۹۲۸ استاد ۱۲۷ مؤسسه، ۸۵ هزار و ۱۴۰ هنرجوی فرهنگی ایتالیا در سال ۲۰۱۳ میلادی را آموزش داده‌اند. در این سال، ۲۳ هزار و ۴۸۱ هنرجو در ۲۰ آکادمی هنرهای زیبا، ۱۴۵ هنرجو در آکادمی ملی هنرهای دراماتیک؛ ۳۶۷ هنرجو در آکادمی ملی حرکات موزون، ۴۲ هزار و ۳۵ هنرجو در ۵۸ کنسرواتوآر موسیقی، ۶ هزار و ۵۳۲ هنرجو در ۲۰ مؤسسه عالی مطالعات موسیقیایی، ۹۲۳ هنرجو در ۴ مؤسسه عالی فن آوری هنری، ۷ هزار و ۸۲۴ هنرجو در ۲۳ آکادمی دارای مجوز صدور گواهی نامه‌های رسمی و ۳ هزار و ۸۲۱ هنرجو در ۱۴ مؤسسه رسمی صادرکننده گواهینامه آفام شاغل به تحصیل بوده‌اند.

نمایش:

در سال ۲۰۱۳ میلاد. ۲۵ هزار تماشاخانه ایتالیایی، با اجرای ۱۷۰ هزار نمایش، ۳۳ میلیون بازدیدکننده داشته‌اند که ۳ میلیون نفر از این بازدیدکنندگان، از امکانات بازدید رایگان استفاده کرده‌اند. ۶۳۴ میلیون یورو هزینه برگزاری کارگاه‌های تمرینی و ۷۴۵ میلیون یورو هزینه‌های عمومی برگزاری این نمایش‌ها بوده است. این نمایش‌ها به ترتیب در شهرهای نواحی شمال غرب، شمال شرق، مرکز، جنوب و جزایر ایتالیا برگزار شده‌اند. این نمایش‌های زنده به ترتیب در حوزه‌های تأتر، موسیقی معاصر، سیرک، موسیقی سنتی، حرکات موزون، موسیقی جاز، نمایش‌های موسیقیایی، نمایش‌های طنز موسیقیایی و نمایش خیمه شب بازی برگزار شده‌اند. ۳۱۶ میلیون یورو کمک هزینه دولتی به ۱۹۰۵ نمایش در سال ۲۰۱۳ میلاد. اختصاص یافته است که ۱۴ بنیاد موسیقی سمفونیک، ۲۶ گروه نمایش سنتی؛ ۶۷ تأتر ثابت، ۱۲ مؤسسه کنسرواتوآر – ارکستر، ۱۲ ارکستر جوانان و ۷۰ گروه حرکات موزون از جمله دریافت کنندگان این کمک‌ها بوده‌اند.

سینما:

در سال ۲۰۱۳ میلادی ۹۸۱ فیلم در ۱۰۷۸ سینمای ایتالیا روی ۳۷۷۰ پرده نمایش که ۲۹۳۰ مورد آن رقومی بوده، نمایش داده شده است که این فیلم‌ها شامل ۳۳۵ فیلم ایتالیایی، ۳۱۸ فیلم آمریکایی و ۲۶۱ فیلم اروپایی و... بوده است. ۹۷.۴ میلیون بیننده با پرداخت ۶۱۸ میلیون یورو این فیلم‌ها را مشاهده کرده‌اند. ۳ فیلم آمریکایی و ۲ فیلم ایتالیایی در رتبه‌های نخست پرفروش‌ترین فیلم‌های این سال قرار داشته‌اند. ۱۷۵ انجمن سینمایی دولتی با مشارکت ۶۱ انجمن سینمایی خصوصی با پرداخت ۳۵۷.۶ میلیون یورو در تولید ۱۳۸ فیلم ایتالیایی و ۲۹ اثر تولید مشترک سال ۲۰۱۳ میلادی سرمایه گذاری کرده‌اند. علاوه بر این، ۹۱.۹۳ میلیون یورو سرمایه‌گذاری دولتی و ۹۴.۴۲ میلیون یورو اعطاء اعتبار به طرح‌های سینمایی، به همراه ۲۲ میلیون یورو اعطاء بودجه به ۱۵ فیلم نامه تألیفی نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی صورت گرفته است. در واقع این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً به آثاری با مضامین فرهنگی شامل ۳۵ فیلم بلند، ۱۴۴ تولید نخست یا دوم و ۳۵ فیلم کوتاه تعلق گرفته است.

موسیقی:

در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۱۱۷ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۸۳۸ یورو در بخش تولیدات موسیقی در ایتالیا هزینه شده است که ۷۹ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۲۶۰ یوروی آن به تولید و انتشار لوح فشرده و نماهنگ اختصاص یافته است. در این سال با رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۲ میلاد. ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۵۷۸ یورو جهت تولید محصولات رقومی هزینه شده است. در این سال، ۱۹ میلیون لوح بلوری و دی. وی. دی به قیمت ۳۶۰ میلیون یورو به فروش رسیده است که ۶۰ درصد این فروش در فروشگاه‌ها، ۲۲.۲ درصد در باجه‌های روزنامه فروشی، ۱۲.۸ درصد در کلوپ‌های ویدئو و ۵ درصد آن نیز به صورت رقومی صورت گرفته است. ۹۰ درصد پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی سال ۲۰۱۲ میلادی در ایتالیا، آثار موسیقیدانان ایتالیایی بوده‌اند.

حق مؤلف:

۱۱ هزار و ۱۱ اثر ایتالیایی در سال ۲۰۱۳ میلادی با ارزش ۵۳.۲ میلیون یورو ثبت رسمی حق مؤلف داشته‌اند که ۶.۳۸۳ مورد آن آثار مکتوب بوده است. علاوه بر این، ۷۶ هزار و ۸۰ اجرای زنده موسیقی در این سال نیز از حق مؤلف برخوردار بوده‌اند. ارزش آثار موسیقی تحت حق مؤلف در سال ۲۰۱۲ م. به رقم ۹۶۶ هزار و ۲۲۸ یورو بالغ شده است.

رادیو و تلویزیون:

در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۴۱۷ تولیدکننده رادیویی با صرف ۱۰ میلیون یورو هزینه و ۱۹۸۱ تولید کننده تلویزیونی با صرف ۵۶.۹ میلیون یورو هزینه، محصولات ۱۹ ایستگاه رادیویی و ۲۷ کانال تلویزیونی ملی ایتالیا را فراهم کرده‌اند. کانال‌های رادیو و تلویزیون ملی ایتالیا در سال ۲۰۱۳ میلادی به ترتیب ۸ هزار و ۲۱ و ۶۰۲ میلیون یورو درآمدزایی کرده‌اند.

کتاب:

در سال ۲۰۱۳ میلادی ۶۱ هزار و ۹۶۶ عنوان کتاب (۳۹ هزار و ۱۷۳ عنوان کتاب جدید) با شمارگان ۱۸۱ میلیون نسخه توسط ۲۲۴۸ ناشر ایتالیایی انتشار یافته است. ۱۷.۸ درصد این عناوین آثار ترجمه شده از دیگر زبان‌ها به زبان ایتالیایی بوده است و ۳۷.۱ درصد نسخه از شمارگان این سال نیز به صورت کتاب اینترنتی انتشار یافته است. سود حاصل از انتشار این کتاب‌ها رقمی در حدود ۲.۶۶ میلیارد یورو بوده است که ۲۱۵.۶ میلیون یورو آن از محل انتشار کتب رقومی حاصل شده است. ۵۸.۸ درصد ناشران فعال در این سال، ناشران کوچک، ۲۹.۲ درصد آنها ناشران متوسط و ۱۲.۴ درصد نیز ناشران بزرگ بوده‌اند که به تنهایی ۷۶.۲ درصد از کتب انتشار یافته در این سال را به چاپ رسانده‌اند. اگر چه در سال ۲۰۱۳ میلادی ۶۲ ناشر به جمع ناشرین ایتالیایی افزوده شد، اما در مقابل فعالیت ۱۰۲ ناشر نیز متوقف شده است. ۲۷.۷ درصد آثار انتشار یافته این سال در قالب داستانی، ۴۰.۵ درصد مقالات علمی، ۶.۱ درصد جزوات آموزشی، ۸.۲ درصد کتاب‌های کودکان و نوجوانان، ۶.۵ درصد شعر و نمایش و ۶.۴ درصد نیز آثار هنری بوده‌اند. ۴۶ درصد این آثار در شمال غرب، ۲۴ درصد در مرکز، ۲۳ درصد در شمال شرق و ۷ درصد در جنوب ایتالیا انتشار یافته‌اند. بودجه تخصیصی کمک هزینه انتشار کتب فرهنگی در این سال، ۳۸۰.۳۸۱ میلیون یورو بوده است و علاوه بر آن،۵۹.۴۵۸ میلیون یورو نیز به جوایز ملی ترجمه‌های برگزیده اختصاص یافته است.

روزنامه و مجلات:

در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۱۵۵ عنوان روزنامه و مجله توسط ۱۱۶ بنگاه انتشاراتی با میانگین شمارگان روزانه ۵.۴ میلیون نسخه و جذب ۵.۷ میلیون خواننده آنلاین در روز، ۱.۱ میلیارد یورو درآمدزایی کرده‌اند که ۴۴.۱ درصد آن از محل تبلیغات و ۶۷.۸ میلیون یورو از آن نیز کمک‌های دولتی بوده است. پرخواننده‌ترین روزنامه‌های ایتالیایی در سال ۲۰۱۳ میلادی به ترتیب Corriere della Sera؛ La Repubblica؛ Il Sole ۲۴ Ore؛ La Gazzetta dello Sport؛ La Stampa؛ Il Corriere dello Sport و Il Messaggero بوده‌اند. همچنین در این سال، ۱۰۸ عنوان ماهنامه و ۴۹ عنوان هفته‌نامه در شمارگان ۷ میلیون نسخه انتشار یافته است. این مجلات ۲.۳۶۹ میلیون یورو که ۳۳۹.۹۱۰ یورو آن از محل تبلیغات بوده درآمدزایی کرده‌اند.

تولیدات فرهنگی:

در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۲۹۳ علامت تجاری ایتالیایی در بانک اطلاعات اروپایی تی. ام. ویو و ۳۶۶ هزار و ۵۷۸ طرح و مدل ایتالیایی نیز در بانک اطلاعات اروپایی دیزاین ویو به ثبت رسیده است. در این سال ۶۱۰ هزار نیروی انسانی شاغل در ۶۰ هزار شرکت فعال در صنایع طراحی و تولید پوشاک ایتالیا، ۵۹.۴ میلیارد یورو سود حاصل کرده‌اند. علاوه بر این، ۱۱۷ شرکت هم فرجام و ۱۲۳ شرکت تولیدی صنایع غذایی ایتالیایی، ۳۷.۷ درصد از محصولات فرهنگی - غذایی تراز اول اتحادیه اروپا را تولید کرده‌اند.

گردشگری:

در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۰۳.۹ میلیون گردشگر فرهنگی جمعاً ۳۷۶.۸ میلیون شب اقامت در شهر‌های مختلف ایتالیا داشته‌اند. ۳۷.۸میلیون گردشگر فرهنگی از این تعداد، اختصاصاً ۱۰۰.۸میلیون شب اقامت در ۳۵۲ شهر تاریخی - هنری ایتالیا داشته‌اند. سود حاصل از گردشگری فرهنگی در این سال رقم ۱۱.۹ میلیارد یورو بوده است که معادل ۳۵.۶ درصد از بودجه تخصیصی سال ۲۰۱۳ میلاد. ایتالیا در این حوزه بوده است. این گردشگران به ترتیب بیشتر از کشورهای آلمان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا به ایتالیا سفر کرده و عمدتاً از جاذبه‌های طبیعی سواحل جنوب ایتالیا و آثار فرهنگی - هنری شهرهای رم، ونیز و میلان بازدید کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴ میلاد. با ۰.۴ درصد رشد نسبت با سال ۲۰۱۳ میلاد. تعداد۳۷۸.۲میلیون گردشگر (فرهنگی و غیرفرهنگی) به ایتالیا سفر کرده و به طور میانگین ۳.۵۵ شب اقامت در هتل داشته است. ۴۵.۹ درصد این گردشگران در ماه‌های ژوئن، جولای و آگوست به ایتالیا سفر کرده و ایتالیا را در رتبه سوم جذب گردشگر خارجی در اتحادیه اروپا قرار داده‌اند.

نیروی انسانی و بودجه فرهنگی:

در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۸۵ مدیر ارشد، ۶۰۲۶ کارمند فنی - علمی، ۳۹۷ باستان شناس، ۵۳۷ معمار، ۶۵۱ مجموعه‌دار، ۹۶۱ کتابدار، ۲۷۲ مرمتگر، ۴۲۸ مورخ، ۵۰۰ استادکار، ۲۷۲ کارشناس، ۲۲۰۸ دستیار فنی - علمی، ۳۹۲۷ کارمند اداری، ۹۴۷ کارگزار اداری، ۲۹۸۰ دستیار اداری، ۷۷۶۱ نگهبان و ناظر و ۹۷۶ امدادگر هسته ثابت نیروی انسانی وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا را تشکیل می‌داده‌اند. بودجه فرهنگی ایتالیا در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱ میلیارد و ۵۶۳ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۲۲ یورو بوده است که ۱ میلیارد و ۲۶۴ میلیون و ۸۷ هزار و ۴۴۸ یوروی آن به هزینه‌های جاری، ۲۴۱ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۱۰ یورو به هزینه از سرمایه، ۴۱ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۵۵۵ یورو به بازپرداخت بدهی‌های معوقه و ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو نیز به پرداخت تعهدات عمومی جاری اختصاص داشته است.

در سال ۲۰۱۳ میلادی ۸۸ بنیاد وابسته به بانک‌های ایتالیایی ۲۶۹.۲ میلیون یورو به فعالیت‌های فرهنگی و حفظ و مرمت آثار باستانی مساعدت کرده‌اند. این رقم ۳۰.۴ درصد از کل این فعالیت‌ها در سال ۲۰۱۳ میلادی را در قالب کمک به اجرای ۷ هزار و ۶۸۱ رخداد فرهنگی پوشش داده است. به ترتیب ۵۳ درصد، ۳۴ درصد و ۱۳ درصد از این مساعدت‌ها توسط بنگاه‌های وابسته به بانک‌های شمال، مرکز و جنوب ایتالیا صورت گرفته است. علاوه بر این، بخش خصوصی نیز تا سقف ۳۱ میلیون یورو از این حوزه پشتیبانی کرده است که ۴۵ درصد این پشتیبانی‌ها در حوزه حفظ و مرمت آثار باستانی و ۵۵ درصد آن در اجرای نمایش‌های زنده بوده است. به ترتیب ۷۱.۳ درصد، ۲۵.۶ درصد و ۳.۱ درصد این پشتیبانی‌ها از سوی شرکت‌های خصوصی شمال، مرکز و جنوب ایتالیا صورت گرفته است و ۵.۸ میلیون یورو نیز مساعدت مستقیم داشته است.

در خصوص بودجه فعالیت‌های فرهنگی شهرداری‌ها نیز، بودجه ۱.۹۳۵ میلیون یورویی شهرداری‌های ایتالیا در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱.۹۹۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ میلادی افزایش یافته و در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز ثابت نگاه داشته شده است. این رقم ۲.۹ درصد از کل بودجه شهرداری‌ها در این سال بوده است. علاوه بر این، در خصوص فعالیت‌های فرهنگی بخش خصوصی، با ۰.۸ درصد رشد تعداد واحد‌ها و ۰.۵ درصد رشد شمار کارگزاران نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی، شمار این واحد‌ها در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱۳۸ هزار (۳.۱ درصد از کل واحدهای تجاری خصوصی فعال در این سال) و شمار کارگزاران به ۲۶۴ هزار نفر (۱.۶ درصد از کل) افزایش یافته است. به ترتیب ۴۷.۱ درصد (۶۵ هزار واحد با ۷۳ هزار کارگزار)، ۲۰ درصد (۳۹ هزار واحد با ۴۵ هزار کارگزار) و ۰.۴ درصد از این واحدها در مطالعات معماری، طراحی و صنعت نشر فعالیت داشته‌اند.

مشارکت فرهنگی شهروندان ایتالیایی:

در سال ۲۰۱۵ میلادی ۶۴.۶ درصد شهروندان ایتالیایی بالای ۶ سال، لااقل یک بار تجربه مشارکت فرهنگی داشته‌اند. این آمار در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی ۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مطابق این آمار، ۶۷.۹ درصد مردان و ۶۱.۶ درصد زنان ایتالیایی بالای ۶ سال، لااقل در یک رخداد فرهنگی مشارکت داشته‌اند. این آمار در خصوص مشارکت در دو رخداد فرهنگی و بیشتر برای مردان و زنان ایتالیایی بالای ۶ سال به ترتیب ۵۱.۲ درصد و ۴۵.۶ درصد بوده است. (موزه، سایت و ابنیه باستانی؛ مجموعه و نمایشگاه) در سال ۲۰۱۴ میلادی با ۶.۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته، موزه‌های ایتالیا ۴۱ میلیون بازدید کننده داشته‌اند که این بازدیدکنندگان عمدتاً ۱۸ تا ۱۹ سال سن داشته‌اند. تعداد موزه، سایت و بناهای باستانی دولتی ایتالیا در این سال ۴۳۷ واحد بوده است (۰.۷ واحد به ازاء هر ۱۰۰ هزار شهروند).

۳۹.۴ درصد موزه‌های دولتی ایتالیا در مرکز این کشور واقع هستند و ۶۳.۳ درصد بازدیدکنندگان موزه‌های دولتی ایتالیا نیز به این مناطق تعلق دارند. در این میان استان‌های لاتزیو و توسکانا به ترتیب با ۱۸.۵ میلیون و ۶.۵ میلیون بازدیدکننده در رتبه‌های نخست جای داشته‌اند. بر این مبنا، در حالی که میانگین بازدید از هر یک از موزه‌ها، سایت‌ها و بناهای باستانی ایتالیا در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۹۳ هزار و ۲۳۹ بازدید بوده است، این رقم در خصوص شهرهای رم و فلورانس به ۱۵۰ هزار بازدید بالغ شده است. این آمار در سال ۲۰۱۵ میلادی با ۲ درصد رشد به ۲۹.۹ درصد از کل جمعیت شهروندان ۶ سال به بالا ارتقاء یافته است که مردان و زنان ۶۰ تا ۶۴ سال ایتالیایی به ترتیب با ۳۳.۱ درصد و ۲۸.۱ درصد در رتبه‌های نخست این بازدیدکنندگان قرار داشته‌اند.

در مقابل تنها ۳.۹ درصد شهروندان ۱۱ تا ۱۴ سال ایتالیایی بیش از ۶ بار از نمایشگاه و موزه بازدید کرده‌اند؛ آماری که نزد ۶۰ تا ۶۴ ساله‌ها به ۱۵.۳ درصد افزایش می‌یابد. در خصوص بازدید از بنا‌ها و سایت‌های باستان شناسی نیز، با ۱.۶ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی، ۲۳.۶ درصد شهروندان ایتالیایی بالای ۶ سال در سال ۲۰۱۵ میلادی از این سایت‌ها و ابنیه بازدید کرده‌اند. در حالی که ۴۶.۴ درصد ۱۱ تا ۱۴ ساله‌ها و ۳۲.۴ درصد ۱۸ تا ۱۹ ساله‌ها در این سال چنین تجربه‌ای داشته‌اند، این آمار نزد ۶۰ تا ۶۴ ساله‌ها به ۱۱.۲ درصد کاهش می‌یابد.

همچنین آمار پراکندگی جغرافیایی در این خصوص گویای آن است که بازدید شهروندان ایتالیایی بالای ۶ سال از موزه‌ها و سایت‌ها و بناهای باستان شناسی این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی به شرح ذیل بوده است: ۳۵ درصد بازدید از موزه‌های مرکز و شمال ایتالیا، ۲۰ درصد بازدید از موزه‌های جنوب ایتالیا، ۲۷ درصد بازدید از سایت‌ها و ابنیه باستانی مرکز و شمال ایتالیا و در نهایت، ۱۸ درصد بازدید از سایت‌ها و ابنیه باستانی جنوب ایتالیا. با لحاظ کردن شاخص امکان دسترسی بازدید کنندگان به مترو، آمار بازدید شهروندان ایتالیایی بالای ۶ سال از موزه‌ها و سایت‌های قابل دسترسی با مترو در سال ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب به ۴۱.۳ درصد و ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است.

ادامه دارد ...