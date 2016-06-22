تحت تأثیر مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه قرار گرفتم

به گزارش خبرنگار مهر سفیر ژاپن در ایران در بازدید از طرح معیشت جایگزین ساکنان روستاهای اطراف دریاچه ارومیه در شهرستان بناب گفت: تحت تأثیر درک درست و میزان بالای مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه قرار گرفتم.

کوبایاشی که نماینده دفتر عمران سازمان ملل متحد در این بازدید او را همراهی می‌کرد با اشاره به کمک‌های یک میلیون دلاری ژاپن به ایران برای این موضوع گفت: هدف کلی این پروژه کمک به احیای دریاچه ارومیه است زیرا سطح آب در حال حاضر به طور جدی کاهش یافته است.

وی هدف خود از این بازدید را پیگیری نتایج پروژه مشترک دولت ژاپن با کمک برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرد و گفت: در این سفر با مسئولان دولتی دیدار و گفتگو و داشتیم و از سایت‌های پروژه بازدید کردیم که از نتایج راضی‌ام و تحت تأثیر درک درست و میزان بالای مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه قرار گرفتم.

سفیر ژاپن تأکید کرد: بیشتر از این موضوع خوشحالم که میزان بالای مشارکت مردم را می بینم و احساس می کنم در مسائل مرتبط با محیط زیست مشارکت دارند.

وی از تلاش زیادی که در پروژه انجام شده تا اهداف پروژه حاصل شود ابراز خرسندی کرد و گفت: ایرانی‌های و ژاپنی‌های بیش از هزار سال پیشینه دوستی داشته‌اند و بر اساس همین دوستی خواهان ادامه همکاری و ارتباط دو جانبه هستیم.

وی با اشاره به دیدار نخست وزیر ژاپن با رئیس جمهوری ایران افزود: با توجه به تاکید ریاست جمهوری ایران برای حفظ محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه با همکاری دفتر سازمان ملل متحد تصمیم گرفتیم این کمک را در سه نوبت داشته باشیم.