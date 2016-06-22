۸۰۰۰ تن نخاله‌ ساختمانی از ورودی شهر شاهرود جمع آوری شد

قاسم عرب‌یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جمع آوری هشت هزار تن نخاله‌ ساختمانی از ورودی شهر شاهرود، اظهار داشت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه شمالشرق در یک حرکت ارزشمند اجتماعی اقدام به پاکسازی و جمع آوری نخاله‌های ساختمانی ورودی شهر شاهرود (جنب انبار لوله و مرکز این منطقه) کرد.

وی گفت: ریختن نخاله‌های ساختمانی در حاشیه انبار لوله منطقه شمالشرق یکی از نگرانی‌های جدی مسئولان این منطقه به جهت امنیتی و زیست محیطی در شاهرود بود.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه شمالشرق افزود: این زباله و نخاله‌های ساختمانی در حاشیه انبار لوله، چهره ناپسندی برای ورودی شهر شاهرود از سمت تاسیسات این شرکت بوجود آورده بود.

عرب‌یارمحمدی ادامه داد: متاسفانه حجم گسترده نخاله‌های ساختمانی که سالیان زیادی است در این مکان دپو شده، امکان پاکسازی این محدوده را برای مدیریت شهری شاهرود نیز تقریبا غیر ممکن کرده بود.

وی با اشاره به اینکه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در بحث پاکسازی و حفاظت از محیط زیست همواره پیش قدم بوده و از هیچ کوششی در این راستا دریغ نمی‌ورزد، تصریح کرد: تعداد ۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و ساختمانی منطقه شمالشرق به مدت ۲۱روز تلاش کردند تا بیش از هشت هزار تن نخاله ساختمانی را از این منطقه جمع آوری و به محل دفن زباله‌های شهری از پیش تعیین شده توسط شهردار انتقال دهند.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه شمالشرق تاکید کرد: مقرر شده که مدیران شهری شاهرود بعد از این با خاطیانی که تصمیم به تخلیه نخاله‌های ساختمانی در این مکان داشته باشند، برخورد قانونی کرده و هرچه سریعتر نسبت به ایجاد فضای سبز و درختکاری این مکان اهتمام ورزند.

در حال حاضر مدیران شهری شاهرود با نصب تابلوهای متعدد در نقاط مختلف این محدوده، ممنوعیت تخلیه نخاله‌های ساختمانی در این مکان را اطلاع‌رسانی کرده‌اند.