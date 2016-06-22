جامعه به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز مبرم دارد

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به اشاعه فرهنگ ایثار شهادت نیاز داریم و در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برای تحقق این امر مهم طی سالجاری شاخص های خوبی را در دستور کاریی خود قرار داده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امروز دشمن جوانان را مورد هجمه فرهنگی خود قرار داده است و در این راستا آشنایی جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت ترفند های دشمنان را خنثی می کند.

مصائبی با بیان اینکه باید رویکردها در اجرای برنامه ها عوض شود و باید به بحث تولید محتوا توجه شود، افزود: تبلیغات اسلامی یک نهاد حاکمیتی و ولایی است و مولود انقلاب اسلامی بوده و کار در این حوزه بسیار حساس است و این نهاد در بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برنامه های خوبی را تدوین کرده است.

وی به تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اشاره کرد و افزود: جامعه امروز ایران به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: شناخت توطئه‌های فرهنگی بیگانگان خود عامل مهم در پیروزی است که در این میان باید جوانان با توطئه های دشمن آشنا شوند.

مصائبی ادامه داد: در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی شاخص های فرهنگی استان در اولویت است.