به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین‌المللی کشتی آزاد جام استفان سرکسیان ارمنستان روزهای ۵ و ۶ تیرماه در شهر واندازور برگزار می شود.

اعضای تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابتها روز جمعه راهی ارمنستان می شوند که ترکیب این تیم به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی و میثم نصیری

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی و پرویز هادی

سرمربی: رسول خادم

مربیان: علی اکبر دودانگه و امیر توکلیان

همچنین مسابقات مدعیان اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم این رقابتها روز شنبه و مسابقات اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم نیز روز یکشنبه برگزار می شود.

تیمهای مطرحی همچون ایران، روسیه، گرجستان، بلاروس، ارمنستان، اوکراین، بلغارستان، ازبکستان و دو تیم باشگاهی از جمهوری های چچن و داغستان در این رقابت ها حضور خواهند داشت.