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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

رقابتهای بین‌المللی کشتی جام سرکسیان؛

گزینه‌های المپیک از شنبه به میدان می‌روند

گزینه‌های المپیک از شنبه به میدان می‌روند

تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای بین المللی جام استفان سرکسیان ارمنستان روز جمعه ۴ تیرماه راهی این کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین‌المللی کشتی  آزاد جام استفان سرکسیان ارمنستان روزهای ۵ و ۶ تیرماه در شهر واندازور برگزار می شود.

اعضای تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابتها روز جمعه راهی ارمنستان می شوند که ترکیب این تیم به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری
۶۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی و میثم نصیری
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی
۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی و پرویز هادی
سرمربی: رسول خادم
مربیان: علی اکبر دودانگه و امیر توکلیان

همچنین مسابقات مدعیان اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم این رقابتها روز شنبه و مسابقات اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم نیز روز یکشنبه برگزار می شود.

تیمهای مطرحی همچون ایران، روسیه، گرجستان، بلاروس، ارمنستان، اوکراین، بلغارستان، ازبکستان و دو تیم باشگاهی از جمهوری های چچن و داغستان در این رقابت ها حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3692688

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    نظرات

    • کشتی دوست ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اقای رسول خادم لطفا اقای دودانگه را دیگر به سفر برون مرزی اعزام نکنید شما انقدر ایشان را به مسافرت فرستادید که وی در برنامه روح پهلوانی عنوان کرد من الان چند ماه هست پدر ومادر خود را به علت سفر های برون مرزی ندیده ام دودانگه از شما گله کرد که با اصرار ایشان را به خارج اعزام می کنید ودر واقع اقای خادم شما با اعزام های بی حساب وکتاب دودانگه در حق او وخانواده محترم وی جفا می کنید .چرا؟!

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