به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آبخضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست خبری به تشریح رویکردها، سیاست‌ها و اعلام اهم برنامه‌های «هفته افشای حقوق بشر آمریکایی» پرداخت و با اشاره به ژست‌های حقوق بشری این دولت، اظهار کرد: زمان آن فرا رسیده تا با ادامه روند ادبیات زشت، اهانت‌آمیز و زورگویانه دولتمردان آمریکا در مواجهه با موضوع حقوق بشر در ایران و سایر کشورها، چهره ضد حقوق بشری آنان را با افشای جنایات و ظلم بر ملت ایران در حوادث تیرماه بازخوانی و آشکارسازی کنیم.

وی افزود: ملت شهیدپرور و استکبارستیز ایران، همچنان آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن شماره یک خود و جامعه بشری و صلح و امنیت جهانی و نقض‌کنندگان حقوق بشر در ایران و جهان می‌دانند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه، گفت: حوادث این ماه شامل ترور مقام معظم رهبری در ششم تیرماه سال ۶۰ تا فاجعه هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران آن شهید و حوادث حمله شیمیایی دولت مزدور صدام به مردم سردشت و ترور شهید آیت‌الله صدوقی و اسقاط هواپیمای مسافربری ایران در آب‌های خلیج‌فارس توسط ناو جنگی آمریکا و ربایش و اسارت چهار دیپلمات ایرانی توسط نیروهای فالانژ تحت حمایت آمریکا می‌شود.

آبخضر گفت: هر یک از این حوادث تاریخی به تنهایی سرفصل نوینی از صف‌آرایی جبهه سلطه و استکبار جهانی در مقابل جبهه حق و حقیقت و مبارزه بی‌امان ملت ایران علیه اُم‌الفساد جهانی یعنی آمریکای جنایتکار به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه حوادث تلخ این ایام به عنوان نمونه‌ای از زیر پا گذاشتن‌ حقوق بشر توسط آمریکا مطرح است، تصریح کرد: اگر فقط بخواهیم کارنامه سراسر سیاه آمریکا و دخالت‌ها و رفتارهای زشت دولتمردان این کشور را پیش از انقلاب و پس از انقلاب به نگارش درآوریم و به دخالت‌ها و شرارت‌های آن در سایر کشورهای مستقل بپردازیم، زمانی بیشتر می‌طلبد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: نقش اساسی آمریکا در اجرای کودتای ۲۸ مرداد، کمک‌های امنیتی به راه‌اندازی سازمان ساواک، حمایت از سرکوب مخالفان رژیم شاه، طراحی کشتار و قتل دانشجویان در ۱۳ آبان ۵۷ و طراحی کودتای نظامی برای قلع و قمع کردن مردم مسلمان ایران با مأموریت مخفی ژنرال هایزر در سال ۵۷ از جمله اقدامات سیاه دولت آمریکا علیه ملت ایران به حساب می‌آید.

آبخضر با تاکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنایت‌های بی‌شرمانه و دخالت‌های آمریکا ادامه یافته و حتی در مواردی پررنگ‌تر هم شده است، گفت: محورهای دخالت آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شامل حمایت از گروه‌های به اصطلاح میانه‌رو از جمله نهضت آزادی و جبهه ملی و همچنین طراحی نقشه تجزیه ایران و حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و ایجاد آشوب‌های قومیتی در بین مرزنشینان و اعمال فشار اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای گفت: اگرچه در این سال‌ها با ایجاد شرایطی برای انجام مذاکرات میان ایران با گروه‌های ۱+۵ و رأس آنان دولت آمریکا به توافق برجام رسیده‌ایم، اما باید بدانیم که به قول مقام معظم رهبری این توافق نقاط مثبت و نکات تیره و مبهمی دارد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: این توافق چیزی از رفتار ضد حقوق بشری آمریکا را کم نمی‌کند که نمونه‌های جدی آن نقض مکرر برجام و از جمله دست‌درازی دارایی‌های ملت ایران است.

آبخضر با اشاره به رویکردهای هفته افشای حقوق بشر آمریکایی، خاطرنشان کرد: این رویکردها شامل بازخوانی جنایات و افشای اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در ایران، آگاهی‌بخشی در خصوص سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه انقلاب و حمایت از گروه‌های تروریستی، تبیین اندیشه و معرفی سیره و خصوصیات اخلاقی شهدای هفتم تیر، تجلیل و تکریم ایثارگران انقلاب اسلامی و معرفی چهره نفاق و سازمان تروریستی منافقین می‌شود.

وی در ادامه به بیان برنامه‌های این هفته پرداخت و گفت: در روز ششم تیرماه نماز و دعای شکرگزاری جهت سلامتی مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران بعد از نماز مغرب و عشاء انجام خواهد شد. در این مراسم سردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی‌امر سخنرانی می‌کند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ادامه داد: مراسم سی و پنجمین سالگرد فاجعه هفتم تیر توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور و تهران برگزار می‌شود. این مراسم در تهران به مدت دو روز و با سخنرانی آقایان محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و حشمت‌الله قنبری استاد حوزه و دانشگاه در محل یادمان شهدای هفتم تیر در روز یکشنبه (۶ تیرماه) و دوشنبه (۷ تیرماه) از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود.

آبخضر گفت: عصر روز شنبه (۵ تیرماه) نیز خانواده معظم شهدا، جانبازان و اعضای ستاد برگزاری مراسم شهدای هفتم تیر با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.

وی تصریح کرد: عصر روز پنجشنبه (۱۰ تیرماه) نیز مراسم ویژه عطرافشانی و نثار گل به مزار شهدای هفتم تیر در قطعه ۷۲ تن بهشت‌زهرا (س) برگزار خواهد شد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سخنرانی مسئولین قبل از خطبه‌‌های نماز جمعه چهارم تیرماه در تهران و سراسر کشور و موضوع هفتم تیر را یکی دیگر از برنامه‌های این هفته دانست و گفت: در مرکز ۱۶ استان کشور که شهیدی از شهدای هفتم تیر مدفون هستند، مراسم ویژه گرامیداشت برگزار می‌شود و در ۱۵ استان دیگر نیز مشابه همین مراسم برای گرامیداشت شهدای ترور توسط ستادهای استانی برگزار خواهد شد.

آبخضر افزود: در روز یازدهم تیرماه علاوه بر برگزاری مراسم روز جهانی قدس در استان یزد و طی مراسمی یاد و خاطره شهید آیت‌الله صدوقی گرامی داشته می‌شود.

وی با اشاره به مراسم ویژه‌ای برای گرامیداشت شهدای سقوط هواپیمای مسافربری در آب‌های خلیج‌فارس، گفت: در روز دوازدهم تیرماه همچون سال‌های گذشته مراسم گلباران محل حادثه از روی یکی از ناوهای ارتش جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. همچنین مراسمی در محل سازمان هواپیمایی توسط بنیاد حفظ و آثار دفاع مقدس و سازمان بسیج برگزار خواهد شد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری برنامه‌های دیگری با رویکرد تبیینی و بازخوانی در افشای چهره حقوق بشری آمریکا در این هفته گفت: یکی از این برنامه‌ها، طرح کمپین مردمی جلوگیری از برداشت غیرقانونی اموال ملت ایران توسط آمریکا است که این مسئله طی نامه‌ای به بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل انجام می‌شود؛ این کار قرار است توسط پرویز پرستویی و جمعی از هنرمندان متعهد انجام گیرد.