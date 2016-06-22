۱۶ واحد صنفی متخلف در استان سمنان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتظامی استان سمنان، سرهنگ داوود عابدینی از نظارت ویژه پلیس امنیت عمومی بر واحدهای فروش اغذیه و رستوران‌ها در ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار داشت: برای رفاه حال روزه‌داران استان این طرح از ابتدای ماه رمضان آغاز و تا پایان آن ادامه دارد.

وی با اشاره به برخی اهداف اجرای این طرح گفت: برای حفظ حرمت ماه رمضان و همچنین روزه‌داران استان این طرح از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی در سراسر استان در حال اجرا است.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان سمنان با اشاره به نحوه اجرای این طرح گفت: با واحدهای صنفی که طی ساعات روزه‌داری اقدام به توزیع غذا می‌کنند برخورد می‌شود.

عابدینی با اشاره به فعالیت گشت‌های ویژه در این راستا طی ساعات روز بر واحدهای صنفی گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۱۶ واحد صنفی متخلف پلمب و تعداد ۳۲ واحد صنفی نیز اخطار دریافت کرده‌اند.

وی از تشکیل پرونده برای این واحدهای صنفی متخلف خبر داد و گفت: در حال حاضر این واحدهای صنفی پلمب بوده و بعد از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان سمنان از پاسخگویی تعداد واحد صنفی معدود برای نیاز مسافران در این استان خبر داد.