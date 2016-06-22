تندباد میاندوآب خسارت جانی نداشت

احمد علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تندبادی با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت که با بارش شدید باران همراه بود، شهرستان میاندوآب در جنوب آذربایجان غربی را درنوردید و باعث بروز خسارات زیادی شد افرود: این تندباد تلفات جانی در پی نداشت.

وی سرعت وزش باد را ۷۰ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و افزود: با توجه به عبور امواج ناپایدار از این منطقه، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها در برخی نواحی این شهرستان دور از انتظار نیست.

بنایی با بیان اینکه این شرایط جوی تا آخر هفته این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد اظهارداشت: دمای هوا به تدریج و به صورت نسبی افزایش خواهد یافت حداقل و حداکثر دمای هوای این شهرستان در ۲۴ ساعت گذشته را به ترتیب ۱۳ و ۳۰ درجه بالای صفر بوده است.

وزش باد و باران شدید که از بعد از ظهر روز سه شنبه در این منطقه آغاز شده بود و تا نیمه شب تدوام داشت، باعث آبگرفتگی معابر، شکسته شدن درختان و سقوط اجسام از بلندی ها به گذرگاه های عمومی شهر و روی خودروها شده و خساراتی برجای گذاشت.

این وضعیت جوی در این موقع از سال که در این منطقه کم سابقه است، همچنین موجب قطع جریان برق و تلفن در برخی از نقاط شهر میاندوآب نیز شده و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد.

این شرایط همچنین در روزهای گذشته باعث بارش تگرگ و جاری شدن سیل در برخی روستاهای میاندوآب شده و خسارت هایی به باغات میوه و اراضی کشاورزی در برخی روستاهای بخش باروق به بار آورد.

این وضعیت جوی که با باد شدید و بارش باران های رگباری و رعد و برق در برخی نواحی این منطقه به ویژه بعد از ظهرها همراه بود، به علت ورود یک سامانه ناپایدار مدیترانه ای به آذربایجان غربی و به تبع آن شهرستان میاندوآب رخ داد.