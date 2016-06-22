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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

نماینده ویژه اوباما در منطقه:

نیروهای ناتو در افغانستان افزایش می‌یابد/ کاهش نیروهای آمریکایی

نیروهای ناتو در افغانستان افزایش می‌یابد/ کاهش نیروهای آمریکایی

نماینده ویژه اوباما در امور افغانستان و پاکستان اعلام کرد: تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان احتمالاً به ۵۵۰۰ تن کاهش می‌ یابد، اما تعداد نظامیان ناتو به ۹ هزار تن افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رشد»، «ریچارد اولسن» نماینده ویژه «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت: تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان تا پایان سال جاری حفظ خواهد شد و احتمالاً این تعداد در سال آینده به ۵۵۰۰ نظامی کاهش می‌یابد.

اولسن در ادامه افزود: همچنین احتمال دارد تعداد نیروهای ناتو در افغانستان به ۹۰۰۰ تن افزایش یابد. این نیروها در پایگاه هایی کوچک در سراسر افغانستان مستقر خواهند شد.

وی در ادامه تصریح نمود: آمریکا از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی بیش از سه میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد.  ادامه کمک آمریکا به نیروهای  امنیتی افغانستان احتمال مذاکرات میان دولت و طالبان را افزایش خواهد داد اما این کمک‌ها دایمی نخواهند بود.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا به تازگی اختیارات تازه‌ای به نیروهای نظامی خود در افغانستان داده است که بر اساس آن این نیروها می‌توانند در جنگ زمینی و هوایی آزادی بیشتری داشته باشند.

نیروهای آمریکایی از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد اجازه یافتند تا در مقابل تهدیدهای احتمالی مستقیم علیه آنها و یا شکست نیروهای نظامی امنیتی افغانستان، در جنگ با طالبان شرکت کنند.

این در حالی است که برخی از فرماندهان نیروهای آمریکایی از این افزایش اختیارات اظهار نارضایتی دارند.  آنها بر این باورند که این دستورات قانون مشخصی ندارند و به راحتی می‌توانند به گونه‌ای دیگری تفسیر شوند. بنابراین نظامیان این کشور در دادگاههای نظامی مورد بازجویی قرار می گیرند؛ محکوم و مجازات می‌شوند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش اختیارات نیروهای آمریکایی موجب سردرگمی بیشتر این نیروها خواهد شد.

کد مطلب 3692701
علی کاووسی نژاد

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