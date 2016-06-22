آمار خودکشی در استان زنجان ۳۱ درصد کاهش دارد

به گزارش خبر نگار مهر، مهرداد ستاره ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات طی سه ماهه نخست سالجاری در استان زنجان، افزود: میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۳۹ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: نوروز امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با هشت نفر فوتی کاهش ۶۰ درصدی را داشتهایم.
مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان گفت: در زمینه معاینات کلی، در سال ۹۳ تعداد ۳۰ هزار و ۶۴۸ پرونده به این ادارهکل وارد شده بود که در سال گذشته این رقم به ۳۱ هزار و ۹ مورد رسیده که در مجموع ۱،۱ درصد افزایش داشته است.
ستاره ادامه داد: در حوزه معاینات مربوط به نزاع، سال ۹۳ تعداد ۹ هزار و ۸۶۶ پرونده داشتهایم که این تعداد با کاهش ۶،۳ درصدی به ۹ هزار و ۲۴۲ مورد در سال ۹۴ رسیده است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان با بیان اینکه سال گذشته ۵۳ نفر در این استان خودکشی کردند، گفت: آمار خودکشی در استان طی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ کاهش ۳۱ درصدی داشته است.
ستار عوامل مؤثر خودکشی را بیماری های روحی وروانی، شکست های عاطفی و مشکلات اقتصادی دانست و گفت : بیشترین خودکشی ها در زنجان بوسیله مسمومیت با قرص برنج، مسمومیت دارویی، حلق آویزی، خود سوزی، سلاح گرم و دفع آفات نباتی است که خودکشی به روش خودسوزی در خانم ها شایع تر است.
وی عنوان کرد: مهمترین دلیل نزاع، خشم و توانایی نداشتن در کنترل خشم و اعمال و رفتار و توجه نکردن به حقوق دیگران است که باید روش های کنترل خشم و آموزش های زندگی اجتماعی از دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان از پیشرفت بالای ۵۰درصد پروژه ساختمان پزشکی قانونی استان زنجان خبر داد.
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