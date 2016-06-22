آگهی استخدام ناسا برای کار در مریخ!

صدای ایران نوشت: این آژانس فضایی به تازگی سری پوسترهای به سبک جنگ جهانی اول را منتشر کرده و از علاقمندان خواسته تا در ماموریت‌های فضایی آینده مریخ شرکت کنند.



پوسترهای استخدام ناسا برای اولین بار توسط این آژانس در سال ۲۰۰۹ در مرکز فضایی کندی در فلوریدا به معرض نمایش درآمد. آنها تبلیغات مختلفی را برای فرصتهای شغلی مختلف، از جمله کشاورز، معلم، تکنسین و نقشه بردار برای حضور انسان در مریخ راه اندازی کردند.



برخی از نکات برجسته زندگی در مریخ که در این پوسترها وجود داشت توانایی برای کشف والس مارینریس - بزرگترین دره عمیق و باریک در منظومه شمسی- استخراج مواد معدنی و دیگر منابع در ماه فوبوس سیاره سرخ و پرورش میوه ها و سبزیجات مختلف در باغ مریخ بود.



با وجود این تبلیغات گسترده، علاقمندان باید برای این سفر صبر کنند چرا که بر اساس برنامه ریزی سه مرحله‌ای ناسا برای سفر به مریخ، آژانس فضایی تا سال ۲۰۳۰ ماموریت سرنشین دار به مریخ نخواهد داشت.