حذف نقاط حادثه خیز ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

داریوش نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ۴۶ نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده است اظهارداشت: براساس برآوردهایی که توسط اکیپ های کارشناسی انجام شده برای حذف ۴۶ نقطه پرحادثه در راههای ارتباطی استان دو هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است.

وی از اجرای عملیات راهداری برای حذف ۱۵ نقطه پرحادثه در جاده های استان خبر داد و افزود: اقدامات لازم در این نقاط با اولویت بندی و براساس آمار سوانح جاده ای انجام می شود.

نصر از اجرای عملیات خط کشی در دو هزار کیلومتر از محورهای استان تا پایان امسال خبر داد و عنوان کرد: در طرح راهداری نوروزی امسال عملیات خط کشی در ۵۷۰ کیلومتر از راهها اجرا شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان، ممیزی ایمنی راههای آذربایجان غربی، اتمام طرح جامع توسعه حمل و نقل استان و ساماندهی ورودی و خروجی شهرها از بارزترین برنامه های اجرایی امسال این اداره کل برشمرد.

نصر گفت: کنترل و نظارت بر وضعیت جاده‌های آذربایجان غربی از سوی مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و شهرسازی استان با بهره گیری از ۳۸ دستگاه دوربین‌های نظارتی انجام می‌شود که در ۶ ماهه آتی نیز، ۶۲ دستگاه دیگر به تعداد دوربین‌های نظارتی استان افزوده خواهد شد که این امر نقش بسزایی در کنترل سرعت مطمنه رانندگان و کاهش تصادفات رانندگی در سطح استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه عملیات خط کشی و ایمنی راههای شریانی جزو برنامه‌های کاری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در سال ۹۵ است اظهارداشت: عملیات خط کشی در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی در جاده‌های آذربایجان غربی ادامه می‌باید و در عرصه افزایش ایمنی و سفرهای جاده ای استان نمی‌توان صرفه جویی کرد.