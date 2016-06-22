ارتقاء امنیت در دستور کار دادستانی شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه از تنظیم دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم و تشکیل دبیرخانه رصد و پیگیری پرونده های مهم استان خبر داد و افزود: تشکیل واحد اجرای احکام پرونده های مهم و جرائم خشن در مرکزاستان، تخصصی کردن شعب دادسرا و اختصاص شعب جهت رسیدگی تخصصی به پرونده های مهم و ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و از جمله طرح های ویژه امنیتی در سال گذشته بوده است که تمرکز بر تکمیل و تامین اهداف آن در سال جاری نیز ادامه دارد.

وی به طرح های جمع آوری سلاح سرد و افشانه های گازی، صدور بخشنامه برخورد قاطع با حاملین موارد محترقه و منفجره، تهیه بانک اطلاعات مربوط به متهمین متواری و فعال سازی کمیسیون های جرائم خاص در راستای تامین بهتر امنیت در استان اشاره کرد.

دادستان شیراز از اخذ گزارش ماهانه از کلیه شعب در خصوص آخرین اقدامات در پرونده های مفاسد اقتصادی و کلان بر اساس شاخص های تعیین شده خبر داد و گفت: نظارت ویژه و مدیریت پرونده های مهم، اختصاص شعب ویژه در دادسرا، دادگاه و همچنین محاکم تجدیدنظر استان و تاکید بر رسیدگی سریع به پرونده‌ها از اقدامات صورت گرفته است.

دادستان شیراز در ادامه اعتیاد را ریشه بسیاری از جرائم از جمله سرقت های خُرد دانست و بیان کرد: در راستای مقابله با پدیده شوم اعتیاد ، اقدامات بسیاری انجام شده است و ز ابتدای سال گذشته یک هزار و ۷۱۳ نفر معتاد متجاهر و پرخطر جمع آوری و در کمپ های ترک اعتیاد مورد بازپروری و درمان قرار گرفته اند.

صالحی به نا امن سازی فضا برای خرده فروشان اشاره کرد و افزود: برخورد با خرده فروشان در سطح استان بخصوص در شیراز به صورت مداوم ادامه دارد که این اقدامات ضمن در پی داشتن رضایت عمومی ، محیط را برای این قبیل مجرمان نا امن ساخته است.

وی بر برخورد با شبکه های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و عوامل اصلی قاچاق، نگهداری و توزیع مواد مخدر تأکید کرد و افزود: از آنجا که انگیزه مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر صرفه اقتصادی است؛ علاوه بر اجرای صحیح قانون واعمال مجازات قانونی ، ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.

صالحی افزود: جهت مقابله با ناهنجاری های اجتماعی ، مزاحمین نوامیس ، خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی و مظاهر علنی فساد ، تهیه و توزیع مشروبات الکلی دستورات قاطعی خطاب به ضابطین صادر و بر روند رسیدگی به این پرونده ها در شعب ویژه بصورت دقیق نظارت می شود.