مراسم احیای شب های قدر در ۱۹۷۴ امامزاده کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم عزیز در ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی اظهارداشت: سازمان اوقاف همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان با هدف ارتقاء سطح فرهنگی و دینی و همچنین ایجاد فضای معنوی با نشاط و انس با قرآن در امامزادگان، طرح ملی «ضیافت الهی» را برگزار می کند که امسال این طرح، در ۲۱۸۸ امامزاده و بقعه متبرکه کشور با همکاری مبلغان دینی، هیات امنا، خادمان، متولیان و جامعه قرآنی در حال برگزاری است.

وی با با بیان اینکه ۲۴۷۴ روحانی و مبلغ در قالب این طرح در امامزادگان حضور یافته اند، افزود : حضور ۵۹۶ روحانی اعزامی از حوزه های علمیه قم، ۱۳۸۸ روحانی بومی و ۴۹۰ روحانی مستقر در امامزادگان برای اجرای طرح ضیافت الهی از جمله برنامه های این طرح است که این روحانیون در دو بخش سخنرانی، پرسش و پاسخ، اقامه نماز جماعت و بیان احکام و همچنین حضور در خیمه های معرفت فعالیت دارند.

شرفخانی با اشاره به فضیلت شب های قدر تصریح کرد: شب قدر از شب‌های مقدس و ارزشمند است و خداوند در قرآن مجید از آن به بزرگی یاد کرده و سوره‌ای نیز به نام «سوره قدر» نازل فرموده است، در تمام سال، شبی به خوبی و فضیلت شب قدر نمی‌رسد. این شب، شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و روح نیز نام گرفته است. عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در این شب، مقدرات یک سال انسان‌ها و روزی‌ها، عمرها و امور دیگر مشخص می‌شود، ملائکه در این شب بر زمین فرود می‌آیند، نزد امام زمان(عج) می‌روند و آنچه را برای بندگان مقدر شده بر ایشان عرضه می‌دارند.

وی با اشاره به اینکه شب‌زنده‌داری و تلاوت قرآن، مناجات و عبادت در این شب، بسیار توصیه و تأکید شده است، تصریح کرد: مراسم احیای شب های قدر نیز امسال با حضور گسترده مردم و اجرای برنامه های ویژه در قالب طرح ضیافت الهی در ۱۹۷۴ امامزاده برگزار خواهد شد.

شرفخانی گفت: مراسم شب شهادت و شام شهادت امام علی (ع) نیز امسال در ۱۹۱۹ امامزاده و بقعه متبرک کشور با حضور پرشور مردم برپا خواهد شد.