فلافل تهدیدی جدید برای سلامت شهروندان تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروشاهی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی امنیت غذایی شهر تبریز با انتقاد از کیفیت نامطلوب فلافل های ارایه شده در این شهر تصریح کرد: از مجموع ۲۰۹ نمونه جمع آوری شده از فلافل سراهای شهر تبریز، ۱۵۷ مورد با مشکلات اساسی کیفی موجه هستند.

وی با اشاره به نحوه ارائه خدمات و نوع سرو فلافل در فلافل سراها، آن را مغایر با استانداردهای سلامت دانست و خاطر نشان شد: در بسیاری از این اماکن ظروف نامناسب برای سرو فلافل مورد استفاده قرار می گیرد که تشدید آلودگی ها را به دنبال دارد.

رییس مرکز بهداشت شهرستان تبریز در پایان با اشاره به نوع مواد بکار رفته برای تهیه فلافل اظهار داشت: روغن و نمک موجود در این ماده غذایی بیش از حد مجاز بوده و تداوم این رویه مشکلات جدی برای مصرف کنندگان آن بدنبال خواهد داشت.