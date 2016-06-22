احکام جدید جشنواره فرهنگی «سلامت» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره «سلامت» در احکامی جداگانه شهرام مکری کارگردان سینمای ایران را به عنوان مدیر بخش تیزر و نماهنگ و حسام الدین علامه را به عنوان مدیر بخش دانشجویی جشنواره فیلم «سلامت» منصوب کرد.

حسام الدین علامه مدیركل فرهنگی وزارت بهداشت، با سابقه مدیریتی در حوزه های فرهنگی، پیش از این دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی كشور بوده است.

بخش دانشجویی یکی از بخش های جشنواره فیلم «سلامت» است که در آن دانشجویان با ارسال آثار مستند، کوتاه، پویانمایی و نماهنگ می توانند به رقابت به پردازند.

شهرام مکری که ساخت چندین فیلم کوتاه، بلند، مستند و داستانی از جمله: «اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «ماهی و گربه» را در کارنامه خود دارد موفق به دریافت جوایز متعدد در سطح ملی و بین المللی شده است.

نخستین جشنواره فیلم «سلامت» به دبیری ابراهیم داروغه زاده ۳۰ مرداد تا اول شهریور برگزار می شود.