به گزارش خبرنگار مهر، بشیر مقدمی ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی نمایندگان حقوقی ادارات، سازمان و شرکتها، افزود: نمایندگان حقوقی باید در آگاهسازی جامعه نسبت به حقوق خود، تلاش کنند.
وی به نقش سازمانهای مردمنهاد در احقاق حقوق مردم اشاره کرد و یاد آور شد: امروز در کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدهاند که تنها قوه قضائیه و پلیس نمیتواند در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد.
معاون فرهنگی اداره کل دادگستری استان زنجان به نقش خواص، روحانیون، اتاق اصناف در آگاهسازی مردم و احقاق حقوق آنها اشاره کرد و افزود: در این میان دهیاریها هم نیز نقش بسزایی در آگاهسازی مردم نسبت به حقوقشان دارند.
معاون فرهنگی دادگستری استان زنجان به پرداخت نشدن حق بیمه کارگر از سوی شرکتها اشاره کرد و افزود: این کار مورد رضایت خداوند نیست.
مقدمی تصریح کرد: امروز در کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدهاند که تنها قوه قضائیه و پلیس نمیتوانند در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند و باید عزمی همگانی برای مقابله با جرم شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان حقوقی و اصحاب رسانه تأثیر بسزایی در آگاهسازی مردمدارند، گفت: باید فعالان اجتماعی نسبت به آگاهسازی مردم تلاش کنند.
معاون فرهنگی اداره کل دادگستری استان زنجان یاد آور شد: زنجان ازنظر حقوقی در سطح پایینی در مقایسه با برخی از استانها است و باید همه آحاد جامعه با فرهنگسازی رسانهها نسبت به حقوق خود آگاه شوند.
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