۱۷ باند تهیه و توزیع مواد مخدر سال جاری در گلستان منهدم شد

سرهنگ علی اكبر جاويدان در آستانه هفته مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتياد به موادمخدر، زمينه‌ ساز بروز بسياری از مشكلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تهديدی برای امنيت كشور است.

وی ادامه داد: توجه به جرايم و آسيب‌ های اجتماعی موضوعی است كه بايد به صورت ويژه در دستور كار همه دستگاه‌ های فرهنگی و اجتماعی جامعه قرار گيرد.

او با بیان اینکه اعتياد بزرگ‌ترين معضل اجتماعی موجود در جامعه است و افزود: اعتياد، مادر همه جرايم و آسيب‌ های جامعه است. سيگار و قليان دروازه ورود به اعتياد است و كانون خانواده را متلاشی می کند و موجب برهم زدن امنيت روانی اعضای خانواده می شود.

جاويدان تصریح کرد: تغيير مصرف مواد مخدر سنتی به مخدر صنعتی تهديدی برای نوجوانان و جوانان است و وجود باورهای غلط در حوزه مواد روان‌گردان، پايين بودن سطح آگاهی خانواده ها، نوجوانا و جوانان از عواقب سوء مصرف مواد مخدر و عدم آشنایی خانواده‌ ها از مهارت‌های زندگی به ‌وي‍ژه نوع رفتار و ارتباط با فرزندان از عوامل گرايش به موادمخدر است.

او با اشاره به اینکه تلاش پليس در راستای مبارزه با مواد مخدر به تنهایی كافی نيست، خاطرنشان كرد: برخورد با اين پديده خانمان ‌سوز نياز به یک عزم ملی است.

وی با اشاره به انهدام ۱۷ باند توزيع مواد مخدر طی سه ماهه نخست امسال، بیان کرد: پليس گلستان از ابتدای سال تاكنون موفق به كشف یک تن و ۲۹۴ كيلوگرم انواع مواد مخدر شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش ۱۴۷ درصدی را نشان می ‌دهد.

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: افزايش ۲۰ درصدی دستگيری عناصر اصلی توزيع مواد مخدر در سه ماهه نخست امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، عزم راسخ و قاطعانه پليس گلستان را در برخورد با سوداگران مرگ نشان می دهد.

او ترويج مواد مخدر را يکی از مهم‌ ترين اهداف دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: والدين به عنوان مهم ‌ترين منبع تامين عواطف می توانند با تربيت و آموزش اسلامی و منطقی در پيشگيری از اعتياد جوانان ايفای نقش كنند.

علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مبارزه با عوامل تهيه و توزيع مواد مخدر از اولويت‌ های نيروی انتظامی در جامعه است و رویکرد پليس در حوزه مواد مخدر، رويكرد اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان گلستان در پايان از شهروندان خواست هر گونه اخبار و اطلاعات در خصوص اماكن توزيع مواد مخدر را در اولين فرصت از طريق مركز فوريت‌ های پليسی ۱۱۰ گزارش كنند.