به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دل آرام مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره به اینکه ساخت باغ موزه دفاع مقدس به دلیل مشکلاتی از قبیل وجود دو خط لوله آب و جابجایی تعدادی درخت در تپه شهدای گمنام خرم آباد به تاخیر افتاده است، اظهار داشت: از ۱۳ هکتار زمین موجود در تپه شهدای گمنام خرم آباد ۷۰ درصد از آن برای فضای سبز پیش بینی شده است.

وی گفت: به دلیل تاخیر در واگذاری اعتبارات برای ساخت باغ موزه خرم آباد روند ساخت آن متوقف شده لذا اگر اعتبارات لازم برای ساخت این پروژه تخصیص نیابد امیدی برای به نتیجه رساندن باغ موزه مورد نظر نداشته و ساخت آن تعطیل خواهد شد.

مدیدکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان میزان پیشرفت فیزیکی پروژه باغ موزه خرم آباد را ۳۰ درصد برشمرد و گفت: تکمیل این پروژه نیازمند اعتبارات استانی است زیرا بر اساس مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح ۵۰ درصد هزینه ساخت این مکان ها باید توسط استان و ۵۰ درصد نیز از ردیف اعتبارات ستاد کل نیرو های مسلح تخصیص یابد.

سرهنگ دل آرام بیان کرد: برای ادامه عملیات اجرایی طرح باغ موزه دفاع مقدس نیاز به جابه جایی دو خط لوله آب است که دستگاه های اجرایی باید در جابجایی این لوله ها همکاری کنند.

عملیات اجرایی مرکز فرهنگی دفاع مقدس لرستان یا همان یادمان شهدا هفته دفاع مقدس سال ۱۳۸۹ در خرم‌آباد آغاز شد که این پروژه به دلیل کمبود اعتبارات نیمه‌تمام باقی‌مانده است.