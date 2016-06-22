اعتیاد،نخستین عامل طلاق درکردستان/کاهش۱۳ درصدی نرخ ازدواج دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی امروزچهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان که در سالن جلسات اداره کل بهزیستی با موضوع طلاق تشکیل شد، گفت: براساس تحقیق انجام شده در سال گذشته اعتیاد، بیکاری، عدم تفاهم جنسی، خشونت ها ودخالت های خانوادگی پنج عامل اصلی طلاق دراستان بوده است.

وی عنوان کرد: پیشنهاد ارائه مشاوره قبل از ازدواج در پنج سطح حقوقی، دینی ومذهبی، جنسی، روانشناختی و اجتماعی را داده ایم به گونه ای که هیچ ازدواجی بدون طی این دوره ها به ثبت نرسد.

وی با اشاره به اینکه مشاوره یکی از مسائل تاثیرگذار در ازدواج است، اظهارداشت: اگر بتوانیم پنج مرحله مذکور را اجباری کنیم شاهد کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج های آگاهانه در استان خواهیم بود.

مدیرکل دفترامور اجتماعی استانداری کردستان بیان کرد: براساس آمارهای موجود درسال گذشته ۴ هزار و ۹ واقعه طلاق در کردستان ثبت شده که از این تعداد ۳ هزا رو ۱۷۷ مورد در سطح شهرها و ۸۳۲ واقعه هم در روستا اتفاق افتاده بود.

ارشدی با بیان اینکه درهر ماه به طور متوسط ۳۳۴ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است، عنوان کرد: در هر شبانه روز هم به طور متوسط تعداد ۱۱ واقعه طلاق ثبت شده است.

وی از افزایش ۲ درصدی وقوع طلاق در سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن خبرداد و اظهاراشت: بیشترین آمار طلاق مربوط به شهرستان های کامیاران، قروه و مریوان و کمترین هم مربوط به دهگلان، سروآباد و بانه بوده است.

مدیرکل دفترامور اجتماعی استانداری کردستان ادامه داد: بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵ الی ۲۹ ساله با تعداد یک هزار و ۲۴۱ واقعه به عبارتی ۳۰.۹۵ درصد و بیشترین طلاق ثبت شده زنان هم در گروه سنی ۲۰ الی ۲۴ ساله با رقم یک هزار و ۵۱ واقعه بوده است.

ارشدی بیان کرد: نسبت ازدواج به طلاق های ثبت شده دراستان ۴.۲ به عبارتی در مقابل هر یکصد ازدواج ۲۳.۸ طلاق به ثبت رسیده است.

وی به میزان ازدواج ثبت شده در استان هم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۵۳ واقعه ازدواج در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال ماقبل ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: شهرستان های قروه، کامیاران و مریوان بیشترین و دهگلان، سنندج و بیجار کمترین نرخ ازدواج را در سال گذشته داشته اند.

مدیرکل دفترامور اجتماعی استانداری کردستان افزود: بیشترین ازدواج ثبت شده مردان مربوط به گروه سنی ۲۵ الی ۲۹ ساله و در گروه سنی زنان هم ۲۰ الی ۲۴ ساله بوده است.